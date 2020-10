“Tale e Quale Show 2020”: quinta puntata. Le esibizioni e la classifica

17 Ottobre 2020 | 01:04 di Lorenzo Di Palma

Carolina Rey si conferma la vera sorpresa della decima edizione di Tale e Quale Show, vincendo la quinta puntata, venerdì 16 ottobre, la 100° del programma (compresi gli speciali Tale e Quale Show – Duetti, NaTale e Quale Show e Tali e Quali) che dal 2012 ha proposto ben 124 artisti diversi, 403 personaggi e 1.182 imitazioni.

Una vittoria per distacco (64 punti) con cui la presentatrice sale al quarto posto nella classifica generale, ottenuta, dopo tanti piazzamenti, grazie al voto dei suoi colleghi che ne hanno premiato l’interpretazione di Gaia, l’ultima vincitrice di Amici, con un pezzo in portoghese come Chega.

Solo terza è risultata Barbara Cola, la migliore per Salemme e Panariello, che si è prodotta in un’incredibile imitazione di Al Bano con il suo cavallo di battaglia Nel sole, apprezzata molto anche dallo stesso cantante in collegamento da Cellino, che le ha fruttato 56 punti. Non abbastanza per ottenere la seconda posizione, appannaggio di Virginio, che ha ottenuto un punto in più tentando l’impossibile: cantare come Mango la sua Bella d’estate.

Quarto a 55 punti, Pago, il vincitore delle ultime due puntate, che ha cantato A mano, a mano come Rino Gaetano. Una prestazione ritenuta la migliore da Loretta Goggi e da Nino Frassica, divertente giudice aggiunto della puntata, che comunque gli permette di essere ancora primo in classifica generale (290 punti), davanti a Virginio (278) e Barbara Cola (277). Quinto con un solo punto in meno, Sergio Muniz che nei panni di Cat Stevens ha cantato la famosissima Father and son.

Sesto Francesco Paolantoni che si è prodotto in un omaggio a Tony Dallara (44 punti) seguito da Giulia Sol, più in difficoltà rispetto alle altre puntate nei panni (e nella voce) di Alessandra Amoroso, e Luca Ward, coraggioso nella tutina tigrata e gabbia di Amanda Lear in Tomorrow.

Chiudono la classifica a 32 punti Francesca Manzini che ha imitato Jennifer Lopez non convincendo la giuria e Carmen Russo, ancora una volta ultima con 24 punti, poco intonata anche imitando Sophia Loren, che pure non è una cantante.

Appuntamento alla settimana prossima, quando sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 10”, anche se il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel "Torneo" per la conquista del titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020”.