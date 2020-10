“Tale e Quale Show 2020”: sesta puntata. Le esibizioni e la classifica

24 Ottobre 2020 | 01:00 di Lorenzo Di Palma

È Pago il “Campione di Tale e Quale Show 10”, il vincitore di questa decima edizione del varietà del venerdì di Rai1 condotto da Carlo Conti. È questo l’esito della sesta puntata di Tale e Quale Show del 23 ottobre che ha decretato il primo verdetto di questa edizione selezionando i sei migliori artisti che parteciperanno al mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020” - in programma dal 30 ottobre al 13 novembre - con i quattro migliori del 2019, ovvero: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Pago ha vinto l’edizione con 362 punti, pur non convincendo nella sesta puntata, in cui è arrivato solo quarto con la sua imitazione di Bruce Springsteen. Con lui al torneo ci sarà anche Virginio che con la sua performance nelle vesti di Bruno Mars ha vinto all’unanimità la puntata e si è piazzato secondo in classifica generale con 348 punti.

Passano al torneo finale anche Barbara Cola (332 punti) che ha inanellato un’altra ottima esibizione interpretando più che imitando Che sia benedetta di Fiorella Mannoia; la sorprendente Carolina Rey (307), seconda della puntata con la difficile imitazione di Elisa; Giulia Sol (283) che si è trasformata in Irene Cara e alla quale Loretta Goggi ha predetto un futuro ricco di soddisfazioni professionali; e Sergio Muniz (253) “tale e quale” a Mal in Pensiero d’amore.

Lasciano invece lo show Francesca Manzini, misurata nella sua imitazione di Patty Pravo, che in classifica generale ho ottenuto gli stessi punti (245) di Francesco Paolantoni, come sempre il più divertente, che ha tentato l’impossibile ricordando il mito di Frank Sinatra.

Così come non parteciperanno al torneo finale Luca Ward (209) che come ultima esibizione ha fatto un omaggio a Domenico Modugno e Carmen Russo (171) ultima anche stasera, che ha imitato Madonna in Vogue.