“Tale e Quale Show 2020”: terza puntata. Le esibizioni e la classifica

03 Ottobre 2020 | 00:55 di Lorenzo Di Palma

Si è conclusa, allo scoccare della mezzanotte, con i festeggiamenti per il compleanno di Carmen Russo il terzo appuntamento di Tale e Quale Show, venerdì 2 ottobre in prima serata e in diretta su Rai1, vinto dal sempre più sorprendente Pago, che dopo un’incertezza iniziale, ha inanellato un’altra bella esibizione imitando Fabrizio Moro nella sua Portami via.

Esibizione che gli ha fruttato 66 punti, quattro in più della seconda classificata Barbara Cola che pure, dopo aver vinto la scorsa settimana con Tina Turner, aveva portato a casa un’esibizione da standing ovation con Rolling in the deep di Adele. Terzo con 60 punti Virginio, che ha riportato tutti negli anni Ottanta con Careless Whisper di George Michael.

La terza puntata, che ha visto come ospite e quarto giudice Ubaldo Pantani che ha imperversato con le sue imitazioni, ha quindi delineato un terzetto di testa, che nello stesso ordine della serata, guida anche la classifica generale. Gabriele Cirilli con la sua jingle machine si è invece prodotto in un’imitazione di Achille Lauro, cantando con i concorrenti una versione a tempo di tango di Rolls Royce.

Tornando alla classifica della serata, al quarto posto con 52 punti, si è piazzato Francesco Paolantoni che per una volta non l’ha buttata sul comico, ma ha reso un sentito omaggio a Mino Reitano. Seguito da Carolina Rey (48 punti) che meritava forse di più per la sua Britney Spears; Giulia Sol (47, ma è quarta in classifica generale) che ha cantato come Elodie; e Sergio Muniz (42) interpretando Maurizio Vandelli.

È terzultima per un punto, Francesca Manzini che ha imitato Giusy Ferreri, seguita solo da Carmen Russo (ultima nella classifica generale) che ha cantato come Raffaella Carrà il suo Tuca Tuca ballando insieme con il compagno di una vita Enzo Paolo Turchi. Ultimo Luca Ward, che ha un timbro troppo riconoscibile per imitare quello, inimitabile, di Barry White.