Tale e Quale Show 2021: i Gemelli di Guidonia vincono anche “Il Torneo dei Campioni”. Le esibizioni e la classifica finale

Nella puntata speciale con i migliori protagonisti della decima e undicesima edizione, seconda classificata Francesca Alotta, terza Stefania Orlando Tale e Quale – Il Torneo







I Gemelli di Guidonia completano il loro percorso trionfale a Tale e Quale Show, vincendo anche l’ultimo appuntamento dell’anno col varietà condotto da Carlo Conti, dedicato al “Tale e Quale - Il Torneo”, la puntata unica - in onda venerdì 19 novembre su Rai1 - che vedeva sfidarsi i migliori protagonisti dell’undicesima edizione (vinta dai Gemelli) con i migliori della decima, vinta da Lidia Schillaci.

I Gemelli di Guidonia, ai quali la giuria - Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e per l’occasione Antonella Clerici e Francesca Manzini, nelle vesti di Sabrina Ferilli - ha affidato il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021”, hanno vinto esibendosi in un’imitazione dei Bee Gees con How deep is your love.

Che ha ottenuto nella classifica finale solo tre punti in più rispetto alla seconda classificata, Francesca Alotta che ha commosso con E non finisce mica il cielo di Mia Martini. Terza è risultata invece, la sorprendente Stefania Orlando, che si è giocata la carta Mina con L’importante è finire.

Ciro Priello - Massimo Ranieri Gemelli di Guidonia - Bee Gees Stefania Orlando - Mina Pago - Gabbani Carolina Rey - Britney Spears Barbara Cola - Iva Zanicchi Deborah Johnson - Amii Stewart Dennis Fantina - Michele Zarrillo Francesca Alotta - Mia Martini Pierpaolo Pretelli - Achille Lauro Virginio - Justin Timberlake Francesca Manzini - Sabrina Ferilli Antonella Clerici Il Podio Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio Malgioglio balla con Pierpaolo Pretelli Tale e Quale – Il Torneo

Appena fuori dal podio per una manciata di voti, Ciro Priello dei The Jackal, che ha replicato benissimo l’imitazione di Massimo Ranieri in Perdere l’amore. Quinti a pari merito: Deborah Johnson, che ha rifatto Amii Stewart, Dennis Fantina che ha scelto Michele Zarrillo e Pierpaolo Pretelli che si è rimesso la tutina di Achille Lauro e ha finito ballando un lento con Cristiano Malgioglio, vestito da fiore (o da conchiglia).

Le ultime quattro posizioni sono tutte per concorrenti della decima edizione. Sesto Virginio, che ha rifatto Justin Timberlake; settimo Pago, che ha cantato come Gabbani e scatenandosi con i Gemelli-Bee Gees nel finale; ottava Barbara Cola, che ha scelto un pezzo atipico di Iva Zanicchi, Come ti vorrei (una cover di Cry to me di Solomon Burke) e ultima la simpatica Carolina Rey, di nuovo nelle vesti di Britney Spears.