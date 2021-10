“Tale e Quale Show 2021”: quarta puntata. Le esibizioni e la classifica

Pierpaolo Pretelli si aggiudica la vittoria imitando Clementino, seguito da Dennis Fantina e Deborah Johnson. Fausto Leali ospite, Francesca Manzini imita Asia Argento Pierpaolo Pretelli - Clementino Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È il “preferito del Web” Pierpaolo Pretelli, il vincitore della quarta puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 8 ottobre in prima serata su Rai 1. Per soli tre punti l’ex inquilino della casa del Gf Vip, si è aggiudicato il primo posto con un’imitazione di Clementino in Cos cos cos, grazie ai voti del Web, dei suoi colleghi e a quelli di Cristiano Malgioglio che lo ha eletto migliore della serata.

Lo ha seguito al secondo posto, Dennis Fantina che si è prodotto in un’ottima versione di Mi Manchi, anche se intimidito dalla presenza in studio del vero Fausto Leali che portò la canzone al successo nel 1988. E per Francesca Manzini, quarto giudice nei panni di Asia Argento, è stato il più bravo della serata. Terza è risultata invece Deborah Johnson che ha continuato la sua carrellata di regine della black music, interpretando Diana Ross in Upside Down. La cantante, prima nella classifica di Loretta Goggi e Giorgio Panariello, mantiene così la testa della classifica generale.

Il quarto posto è stato appannaggio di Francesca Alotta, che ha interpretato con buoni risultati la difficilissima tecnica e capacità vocale di Adele, anche se disturbata da problemi di trucco. Quinto è invece Ciro Priello, che si è divertito a rifare Marco Mengoni, mentre seste a pari punti, sono risultate Alba Parietti, in veste di Guesch Patti con la sua Etienne, e Stefania Orlando che ha duettato con il vero Fausto Leali nei panni di Anna Oxa con il brano che i due portarono a Sanremo nel 1989, Ti lascerò.

Ex aequo anche al settimo posto, dove si sono affiancati Simone Montedoro che, come ha detto Loretta Goggi ha “interpretato da attore” benissimo Peppino di Capri, pur non ricordando la sua voce nasale, e i Gemelli Guidonia bravi e divertenti in versione Ricchi e Poveri con Sarà perché ti amo.

Ultimi come spesso accade, Federica Nargi che però stavolta non ha stonato imitando Daniela Goggi, intervenuta in puntata, e, fanalino di coda, il più divertente, ovvero Biagio Izzo nelle coloratissime vesti di Carmen Miranda.