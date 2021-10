“Tale e Quale Show 2021”: quinta puntata. Le esibizioni e la classifica

Gemelli di Guidonia di nuovo primi con l’imitazione dei New Trolls. Secondo Dennis Fantina, terzi a pari merito Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli Gemelli di Guidonia - New Trolls Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Vincono ancora una volta i tre Gemelli di Guidonia, primi alla fine della quinta puntata di Tale e Quale Show, il varietà autunnale di Rai1, in onda venerdì 15 ottobre in prima serata. La loro interpretazione, “vocalmente perfetta” per Loretta Goggi, del classico del 1978 dei New Trolls, Quella carezza della sera, giudicata la migliore solo da un giudice su quattro, Cristiano Malgioglio (per gli altri tre erano secondi), l’ha comunque spuntata per una manciata di voti su Dennis Fantina, secondo con l’imitazione di Brian Johnson voce “abbrumata” (corrosa, Malgioglio docet) degli AC/DC in Back In Black.

Terzi a pari merito, i due ex inquilini della casa del Gf Vip, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, come sempre il preferito del Web, impegnati, rispettivamente nelle imitazioni di Debbie Harry (voce super sexy dei Blondie) e di Irama.

Biagio Izzo - Adriano Pappalardo Francesca Alotta - Anastacia Deborah Johnson - Dori Ghezzi Federica Nargi - Heather Parisi Simone Montedoro - Antonello Venditti Vincenzo Salemme Dennis Fantina - Brian Johnson degli ACDC Pierpaolo Pretelli - Irama Ciro Priello - Tiziano Ferro Stefania Orlando - Blondie Alba Parietti - Ornella Vanoni Gemelli di Guidonia - New Trolls

Solo quarta, invece, è risultata Deborah Johnson che si è impegnata in duetto virtuale con il padre, lo scomparso Wess, impersonando Dori Ghezzi, nella loro celebre Un corpo e un’anima. Esibizione finita con grande commozione che ha dato anche modo a Carlo Conti di togliersi qualche sassolino dalla scarpa chiedendo, polemicamente: “Chissà se qualcuno si lamenterà per questa white faces…”.

Quinto posto, poi, per Francesca Alotta alla quale è toccato il difficile compito di replicare Anastacia, “un fulcano” secondo Malgioglio. Difficoltà pari se non maggiore, ha affrontato anche Ciro Priello, al sesto posto, che si è ancor una volta sfidato, rifacendo Sere Nere di Tiziano Ferro. Chiudono la classifica, Simone Montedoro che si è trasformato in Antonello Venditti, Federica Nargi, più intonata nella tutina che fu di Heather Parisi con Disco Bambina, e Alba Parietti, impegnata nell’impossibile impresa di rifare Domani è un altro giorno alla maniera di Ornella Vanoni. Ultimo, all’unanimità, Biagio Izzo, che però fa storia a sé, ancora una volta molto divertente nei panni di Adriano Pappalardo con Ricominciamo.