“Tale e Quale Show 2021”: seconda puntata. Le esibizioni e la classifica

Con una garbata imitazione dei Bee Gees, i tre fratelli si rivelano ancora i migliori. Seguiti a pari merito da Simone Montedoro e Francesca Alotta. Ultima la Baby K di Federica Nargi







Dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa, i Gemelli di Guidonia si sono aggiudicati la vittoria anche nella seconda puntata di Tale e Quale Show, venerdì 24 settembre, in prima serata e in diretta su Rai 1. La loro vocalmente ineccepibile imitazione dei Bee Gees con How Deep is Your Love, ha convinto perfino Cristiano Malgioglio (“Super” è stato il suo commento), il giudice più severo di questa undicesima edizione, ed è stata giudicata la migliore da mezza giuria: Giorgio Panariello e Maria De Filippi, impersonata per l’occasione dal bravissimo Vincenzo De Luca.

Al secondo posto si è ripetuto un ex aequo, come la settimana scorsa, che ha visto protagonisti Simone Montedoro, che ha interpretato più che imitato, Franco Califano in Tutto il resto è noia, riscattando l’esibizione con amnesia della prima puntata e commuovendo Loretta Goggi, e Francesca Alotta che ha replicato Liza Minnelli nel suo cavallo di battaglia New York, New York. Mentre al terzo posto si è piazzata l’ottima Deborah Johnson, la migliore per la Goggi, che ha impersonato Tina Turner in What’s love got to do whit it, esibizione seguita da un siparietto con Malgioglio che ha raccontato d’aver incontrato la Turner senza riconoscerla, al contrario di lei, tra i dubbi di Carlo Conti.

Donatella Rettore (Stefania Orlando) La vera Donatella Rettore Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) Il vero Sangiovanni Liza Minnelli (Francesca Alotta) Damiano dei Maneskin (Alba Parietti) Claudio Baglioni (Dennis Fantina) Tina Turner (Deborah Johnson) Nino D’Angelo (Biagio Izzo) Bee Gees (i Gemelli di Guidonia) Credit: © Rai Bee Gees (i Gemelli di Guidonia) Mika (Ciro Priello) Baby K (Federica Nargi) Franco Califano (Simone Montedoro) Cristiano Malgioglio "ascolta" la Parietti La classifica

Staccato di un solo punto, al quarto posto si è classificato Ciro Priello, impegnato nel difficile compito di cantare Grace Kelly di Mika, rivelandosi “uno showman” a parere di Loretta Goggi. Quinto è stato invece il preferito dai social, Pierpaolo Petrelli, con Malibù di Sangiovanni, seguito a pochi punti dalla sua ex collega al Gf Vip, Stefania Orlando che si è esibita sulle note di Splendido splendente di Donatella Rettore, che si è complimentata di persona inviando un video alla trasmissione.

Il settimo posto è stato appannaggio di Dennis Fantina nei panni di Claudio Baglioni con Via; l’ottava di una “terrificante” (parola di Malgioglio) Alba Parietti che ha fatto del suo meglio impersonando Damiano dei Maneskin, ma sbagliando quasi tutto a partire dall’attacco del pezzo. Penultimo si è piazzato Biagio Izzo che ha cantato il brano di maggior successo di Nino D’Angelo, ’Nu jeans e ’na maglietta; mentre l’ultimo posto è per Federica Nargi, “massacrata dai social” la settimana scorsa e difesa in diretta da Panariello, che probabilmente replicherà l’esperienza dopo aver cantato Non mi basta mai di Baby K.