“Tale e Quale Show 2021”: sesta puntata. Le esibizioni e la classifica

Francesca Alotta trionfa con un brano di Mia Martini. Al secondo posto ex aequo tra Dennis Fantina e Ciro Priello Tale e Quale Show Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È Francesca Alotta con un’emozionante interpretazione di Mia Martini nella splendida E non finisce mica il cielo (scritta da Ivano Fossati nel 1982) la trionfatrice del sesto appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti venerdì 22 ottobre in prima serata su Rai 1. L’esibizione, giudicata la migliore da tutti e quattro i giudici della serata - compreso Claudio Lauretta nei panni di Platinette - le ha fruttato 70 punti, distanziando di ben dodici punti i due arrivati a pari merito al secondo posto. Ovvero Dennis Fantina, che ha imitato Riccardo Cocciante con il brano con cui vinse Sanremo nel 1991, Se stiamo insieme, e Ciro Priello, molto bravo anche nel ballo, nei panni di Michael Jackson con Beat It.

Ciro Priello - Michael Jackson Biagio Izzo - Angelo Branduardi Gemelli di Guidonia - Il Volo Stefania Orlando - Cher Deborah Johnson - Shirley Bassey Pierpaolo Pretelli - Cesare Cremonini Francesca Alotta - Mia Martini Simone Montedoro - Julio Iglesias Alba Parietti - Amanda Lear Federica Nargi - Romina Power Dennis Fantina - Riccardo Cocciante Cristiano Malgioglio Claudio Lauretta - Platinette Il vero Cesare Cremonini

Solo quarti, anche se Malgioglio (per l'occasione vestito come Mazinga Z) li vorrebbe mettere “sotto il suo albero di Natale come i Re Magi”, si sono classificati i Gemelli di Guidonia che hanno replicato il trio de Il Volo cantando Grande Amore; mentre quinta si è piazzata Deborah Johnson, impegnata stasera nel difficile compito di rifare Goldfinger come Shirley Bassey, anche se assomigliava molto di più ad Alda D’Eusanio, come ha commentato Giorgio Panariello.

Al sesto posto si è classificato il solito preferito dal Web, ovvero Pierpaolo Pretelli che ha cantato La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini (che ha mandato un video di incoraggiamento) dedicandola alla sua Giulia Salemi. Lo ha seguito al settimo posto Stefania Orlando, impegnata a rifare Cher in Strong Enough.

Seguono nella classifica della serata, Simone Montedoro in veste di Julio Iglesias con Se mi lasci non vale; Federica Nargi che con “un’intonazione ondivaga” (secondo Loretta Goggi) ha cantato Acqua di mare come Romina Power nel 1969; e Alba Parietti, tigre in gabbia come Amanda Lear in Tomorrow.

L’ultimo posto, neanche a dirlo, è stato appannaggio di Biagio Izzo che ha cantato a modo suo Alla fiera dell’est di Angelo Branduardi, con risultati disastrosi nonostante la buona volontà del suo coach, Matteo Becucci, che ha fatto di tutto per ricordargli le parole…