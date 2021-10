“Tale e Quale Show 2021”: settima puntata. Le esibizioni e la classifica

Con una sorprendente imitazione di Massimo Ranieri, Ciro Priello ha vinto la penultima puntata dello show. Secondi i Gemelli di Guidonia, terza Stefania Orlando Ciro Priello vince la settima puntata di Tale e Quale Show Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo l’ennesima “missione impossibile”, Ciro Priello dei The Jackal si è aggiudicato la sua prima vittoria a Tale e Quale Show, nella settima e penultima puntata dello show condotto da Carlo Conti, venerdì 29 ottobre, in prima serata su Rai1. La sua interpretazione di Perdere l’amore di Massimo Ranieri, del quale ha clonato non solo la voce ma anche tutte le minime movenze, lo ha reso il preferito di due giudici su quattro (Loretta Goggi e Giorgio Panariello) e del pubblico social (sorpassando per una volta il solito Pretelli) e gli ha fruttato ben 78 punti. La dedica è stata per la moglie che è stata trascinata sul palco da Conti, per l’esibizione finale.

Secondi si sono qualificati i Gemelli di Guidonia, i migliori per Cristiano Malgioglio e per il quarto giudice Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann, che hanno ottenuto 62 punti cantando come Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Red Canzian Amici per sempre dei Pooh. Un piazzamento che li porta tra i favoriti alla vittoria finale e che ha permesso di ricordare Stefano D’Orazio, l’altro componente della band, che proprio un anno fa ci lasciava.

Federica Nargi - Cristina D’Avena Gemelli di Guidonia - Pooh Stefania Orlando - Fiorella Mannoia Dennis Fantina - Elvis Presley Biagio Izzo e Francesco Paolantoni - Colapesce & Dimartino Pierpaolo Pretelli - Ultimo Ciro Priello - Massimo Ranieri Deborah Johnson - Gloria Gaynor Simone Montedoro - Bobby Solo Francesca Alotta - Mariah Carey Alba Parietti - Mick Jagger Ubaldo Pantani - Lapo Elkann Cristiano Malgioglio

Terza si è piazzata, invece, Stefania Orlando, che ha fatto una delle sue migliori esibizioni imitando Fiorella Mannoia nella splendida Quello che le donne non dicono, scritta da Enrico Ruggeri nel 1987. Seguita al quarto posto da Pierpaolo Pretelli nelle vesti di Ultimo e da Dennis Fantina, quinto, con il suo Elvis Presley nel classico Jailhouse Rock.

Solo sesta, ad un solo punto da Fantina, è risultata invece, Francesca Alotta che guidava la classifica generale ed è passata da Mia Martini a Mariah Carey. Settima è stata Deborah Johnson, che ha continuato la sua galleria di regine della black music con I Will Survive di Gloria Gaynor e che la settimana prossima affronterà la prova Aretha Franklin. Ottavo si è qualificato Simone Montedoro nelle vesti di Bobby Solo.

Terzultima, nonostante il “coraggio” sottolineato da tutti i giudici (forse perché c’era solo quello?) è risultata Alba Parietti che travestita da Mick Jagger con Angie ha strappato l’ultimo posto a Biagio Izzo nella classifica di due giudici su quattro. Izzo che, in coppia con Francesco Paolantoni per rifare il duetto di Colapesce & Dimartino, ha per una volta evitato l’ultimo gradino della classifica, appannaggio di Federica Nargi che ha cantato Occhi di Gatto di Cristina D’Avena.