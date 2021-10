“Tale e Quale Show 2021”: terza puntata. Le esibizioni e la classifica

Exploit di Dennis Fantina che vince imitando Michele Zarrillo. Seconda Stefania Orlando e terza Deborah Johnson. Ultimo Biagio Izzo, per l’occasione accompagnato da Francesco Paolantoni Dennis Fantina - Michele Zarillo Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Con una convincente interpretazione di Michele Zarillo nella sua famosa Una rosa blu del 1982, è Dennis Fantina il vincitore della terza puntata dell’edizione 2021, l’undicesima, di Tale e quale show, in onda su Rai1 venerdì 1° ottobre. Fantina è stato il migliore per tre giudici su quattro - Goggi, Panariello e Mario Giordano interpretato dal bravissimo Ubaldo Pantani - e solo Malgioglio, stasera in versione più “buonista”, gli ha preferito Deborah Johnson.

Che continuando a interpretare primedonne della black music - scelta dovuta alle polemiche, incomprensibili ai più, sul “Blackface” - si è piazzata terza cantando in modo “ineccepibile” (dice la Goggi) Knock on wood di Amii Stewart; perdendo per soli quattro punti il secondo posto a favore della sorprendente Stefania Orlando che si è cimentata in un classico di Mina, L’importante è finire, tra l’altro scritta da Cristiano Malgioglio.

Alba Parietti - Patty Pravo Francesca Alotta - Gianna Nannini Stefania Orlando - Mina i Gemelli Guidonia - Morandi-Ruggeri-Tozzi Dennis Fantina - Michele Zarillo Credit: © Rai Dennis Fantina - Michele Zarillo Ciro Priello - Freddie Mercury Biagio Izzo e Francesco Paolantoni - Righeira Federica Nargi - Jennifer Lopez Ubaldo Pantani - Mario Giordano Pierpaolo Pretelli - Achille Lauro Simone Montedoro - Adriano Celentano Deborah Johnson - Amii Stewart

La classifica continua con il quarto posto di Simone Montedoro che ha interpretato Adriano Celentano con Una carezza in un pugno, stonando secondo Malgioglio; Pierpaolo Pretelli, quinto nella tutina di Achille Lauro a Sanremo (sembrava più Ivan Drago di Rocky, secondo Panariello) che ha cantato Me ne frego, risultando ancora una volta il preferito dei social; e, sesta, Francesca Alotta, che meritava di più con la sua Fenomenale di Gianna Nannini.

Settima è risultata Alba Parietti che ha abbozzato Il Paradiso di Patty Pravo; ottavi i Gemelli Guidonia, vincitori delle prime due puntate, che hanno rifatto il brano con cui Morandi-Ruggeri-Tozzi vinsero a Sanremo nel 1987, Si può dare di più; nono Ciro Priello, che ha coraggiosamente affrontato I want to break free dei Queen, in reggicalze proprio come Freddie Mercury nel video originale della canzone.

Fanalini di coda Federica Nargi che ha fatto il possibile per cantare Pa’ ti di Jennifer Lopez, con i soliti problemi di intonazione e classificandosi penultima. E Biagio Izzo, accompagnato per l’occasione dal bravissimo Francesco Paolantoni, che ha conquistato l’ultimo posto con un mix dei Righeira.

Piazzamento che lo conferma all’ultimo posto anche nella classifica generale, dove in vetta rimangono i Gemelli di Guidonia, raggiunti però ex aequo da Deborah Johnson, mentre al secondo posto si conferma Francesca Alotta.