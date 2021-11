«Tale e Quale Show 2021»: vincono i Gemelli di Guidonia. Le esibizioni e la classifica finale

I Gemelli di Guidonia vincono l'ottava puntata e l’undicesima edizione dello show. Seconda Francesca Alotta, terza Deborah Johnson. Ultimo Biagio Izzo Gemelli di Guidonia - Beatles Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Alla fine dell’ottavo appuntamento di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 in onda venerdì 5 novembre in prima serata, con 467 punti, sono i Gemelli di Guidonia (i casertani Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino) i vincitori dell’edizione 2021 dello show e anche della puntata, con un’esibizione come sempre vocalmente impeccabile, di Help dei Beatles. D’altronde il trio, proclamato “Campione di Tale e Quale Show 11”, ha vinto ben tre puntate di questa edizione e si è sempre piazzato ai primi posti delle varie classifiche dei giurati, premiando la scelta di Carlo Conti che per la prima volta ha portato un gruppo nello show.

Seconda nella classifica generale, con 436 punti, si è piazzata Francesca Alotta, arrivata terza nell’ultimo appuntamento imitando, come sempre bene, Loredana Bertè, dopo aver vinto una puntata nei panni della sorella Mia Martini. Terza con 426 punti, invece, è risultata Deborah Johnson, che con la sua voce potente ha permesso allo show di rappresentare le regine della black music, evitando le accuse di “blackface” (il makeup teatrale per assumere sembianze stereotipate di una persona nera, vietato in Rai dopo le accuse dell’anno scorso di Ghali), come nella puntata finale, dove si è cimentata addirittura in Save a little prayer nella versione di Aretha Franklin, che le ha fruttato il secondo posto nella classifica della serata.

La vittoria dei Gemelli di Guidonia Francesca Alotta - Loredana Bertè Ciro Priello - Ed Sheeran Dennis Fantina - Andrea Bocelli Stefania Orlando - Caterina Caselli Biagio Izzo - Cristiano Malgioglio Deborah Johnson - Aretha Franklin Simone Montedoro - Nino Manfredi Alba Parietti - Alice Pierpaolo Pretelli - Robbie Williams Federica Nargi - Sylvie Vartan Gemelli di Guidonia - Beatles Credit: © Rai Gemelli di Guidonia - Beatles Loretta Goggi Serena Autieri - Loretta Goggi

Il quarto posto della classifica generale con 414 punti è stato quindi appannaggio di Ciro Priello dei The Jackal, una delle rivelazioni dello show, in cui si è cimentato con i personaggi più vari (memorabile il suo Massimo Ranieri che gli è valso una vittoria), come nella puntata di stasera dove è stato un insolito Ed Sheeran. Quinto, con 411 punti, è risultato invece, Pierpaolo Pretelli, il più amato dai social, che per l’appuntamento finale è stato un poco credibile (anzi “terribile” secondo Malgioglio) Robbie Williams di Rock Dj, con tanto di strip-tease finale. Per un solo punto di scarto, sesto è risultato Dennis Fantina, che per la finale ha osato, forse troppo, riproducendo Andrea Bocelli e la sua Con te partirò, messa all’ultimo posto nella classifica della puntata da Giorgio Panariello.

Settima si è piazzata Stefania Orlando, con 388 punti, che ha cantato Sono bugiarda di Caterina Caselli, di certo non la sua migliore interpretazione. Seguita all’ottavo posto con 341 punti, da Simone Montedoro, perfetto nei panni di Nino Manfredi in Tanto pe’ cantà, d’altronde lui è pur sempre un attore e più che imitare ha interpretato i vari personaggi assegnatogli. Nona è risultata Alba Parietti, che ha totalizzato 276 punti, e che come ultima esibizione ha interpretato Alice in Per Elisa, brano che vinse Sanremo nel 1981. Al decimo posto, invece, si è classificata Federica Nargi, con 270 punti, che per l’ultima puntata ha superato l’ansia da palco, immedesimandosi in Sylvie Vartan, la sua migliore prestazione nello show.

Infine ultimo (con 213 punti) si è piazzato, naturalmente, Biagio Izzo che ha portato sul palco una divertentissima, come sempre, imitazione di Cristiano Malgioglio. Ma per lui valeva un metro di giudizio diverso, visto il divertimento prodotto dalle sue esibizioni. Un merito che gli è stato riconosciuto da Giorgio Panariello che lo ha messo al primo posto della classifica della serata.

Serata che si è aperta con la celebrazione del disco di platino, quarant'anni dopo la sua prima uscita, conquistato dalla riedizione di Maledetta Primavera di Loretta Goggi, che ha riportato sul palco di Tale e Quale, nei panni della giurata “regina” dello show, Serena Autieri, che è stata anche la vincitrice della prima edizione del programma. Che si prenderà una settimana di pausa, complice la partita della Nazionale di venerdì prossimo, per ritornare il 19 novembre con una puntata speciale dedicata al “torneo” che metterà in palio il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021” e che vedrà il ritorno in gara di quattro concorrenti della decima edizione - Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio – che sfideranno i Gemelli di Guidonia e altri sei concorrenti dell’undicesima edizione.