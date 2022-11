Tale e Quale Show 2022: Antonino vince anche “Il Torneo dei Campioni”. Le esibizioni e la classifica finale

Nella puntata speciale con i migliori protagonisti dell'undicesima e dodicesima edizione, Antonino trionfa ancora imitando Marco Masini e viene proclamato "Campione di Tale e Quale Show 2022". Seconda Valentina Persia Antonino Campione di Tale e Quale Show 2022 Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo aver trionfato nella dodicesima edizione del programma, Antonino Spadaccino ha vinto anche la finalissima di “Tale e Quale Show”, la gara tra i migliori protagonisti di questa edizione e della precedente, ed è stato proclamato da Carlo Conti “Campione di Tale e Quale Show 2022”, nell’appuntamento con il talent-varietà di venerdì 18 novembre in prima serata su Rai1.

Lo ha fatto interpretando magistralmente Marco Masini, suo “cavallo di battaglia” in questa dodicesima edizione, cantando “Ci vorrebbe il mare” e mettendoci “proprio l’anima”, per dirla con Loretta Goggi. Un’esibizione che gli è valsa 71 punti e la vittoria finale oltre che il primo posto nella classifica dei tre giudici fissi dello show: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il quarto, o meglio i quarti giudici sono stati invece Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, promossi al tavolo della giuria per tutte le risate che hanno regalato nel corso di questa dodicesima edizione. Per i due, che torneranno anche a “NaTale e Quale Show” (appuntamento speciale dedicato a Telethon) l’11 dicembre e persino a “Tali e Quali” (la versione con imitatori non famosi) il prossimo 7 gennaio 2023, la migliore della serata è stata Valentina Persia, arrivata seconda a pochi punti (solo tre) dal vincitore con una bella e sentita interpretazione di Gabriella Ferri con la canzone napoletana “Dove sta Zazà?”.

Terzi a pari punti (64) si sono poi piazzati Andrea Dianetti e Gilles Rocca, due belle sorprese dell’edizione numero 12, che hanno riproposto, rispettivamente, Damiano dei Maneskin con “Zitti e Buoni” e Franco Califano con “Tutto il resto noia”.

Al quarto posto troviamo la prima concorrente dell’undicesima edizione: Francesca Alotta, che ha totalizzato 52 punti con una struggente interpretazione di Mia Martini e “Gli uomini non cambiano”, “meravigliosa” anche per il solitamente severissimo Cristiano Malgioglio. La segue al quinto posto, Deborah Johnson che ha ottenuto 49 punti rifacendo la Tina Turner di “The Best”.

Al sesto posto, ex aequo per ben tre concorrenti a 43 punti: i vincitori dell’undicesima edizione e del precedente “Torneo dei Campioni”, ovvero i Gemelli di Guidonia, che si sono ripresentati nelle vesti di Bee Gees con la famosissima “Too Much Heaven”; Pierpaolo Pretelli spogliato come Achille Lauro a Sanremo con “Domenica”; e Rosalinda Cannavò che ha riproposto la sua imitazione di Francesca Michelin con “L’amore esiste”.

La settima posizione è stata invece appannaggio di Elena Ballerini con 39 punti (ha imitato Antonella Ruggiero dei Matia Bazar), seguita da Dennis Fantina che ha rifatto Michele Zarrillo e ottenuto 32 punti e, dall’ultima classificata, Stefania Orlando, fortemente penalizzata a 25 punti da una laringite, che ha cantato “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli.