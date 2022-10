“Tale e Quale Show 2022”: quarta puntata. Le esibizioni e la classifica

Rosalinda Cannavò si aggiudica la vittoria imitando Francesca Michielin. Ultimi Valeria Marini e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli Rosalinda Cannavò - Francesca Michielin Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È stata una puntata atipica, con i giudici molto divisi nelle loro scelte e un esito finale un po’ a sorpresa, il quarto appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e tornato in onda in prima serata venerdì 21 ottobre, come sempre in diretta. Alla fine l’ha spuntata Rosalinda Cannavò che ha vinto la puntata totalizzando ben 62 punti, grazie soprattutto ai voti di tanti suoi colleghi concorrenti, con la sua interpretazione di Francesca Michielin in “Nessun grado di separazione”, molto più vicina alle sue capacità vocali rispetto ai personaggi fin qui interpretati.

Seconda, la sempre intonata Elena Ballerini che questa volta ha affrontato “La Notte” di Arisa, non forzando, come le aveva consigliato Loretta Goggi e ottenendo il lusinghiero risultato di 58 punti. Terza con 55 punti si è classificata, invece, Valentina Persia, vincitrice della scorsa puntata ex aequo con la coppia Cirilli-Paolantoni, che si è prodotta in sentito omaggio a Gabriella Ferri in “Sempre”, che ha commosso molti e che è stata giudicata l’interpretazione migliore della serata da due giudici su quattro: Tullio Solenghi, che ha partecipato alla puntata nelle vesti di Giampiero Mughini, e Giorgio Panariello.

Quarto è arrivato il preferito dei social, ovvero Andrea Dianetti, che questa volta ha imitato Achille Lauro cantando “Bam Bam Twist” ottenendo 53 punti e che difende così il suo terzo posto nella classifica generale. Quinto, a 50 punti, si è piazzato il preferito da Loretta Goggi, ovvero Gilles Rocca che ha interpretato, senza infamia e senza lode, Jon Bon Jovi e la sua “It’s my life” che comunque gli permette di rimanere al secondo posto nella classifica generale.

Mentre solo sesto, a un punto di distanza, è risultato Claudio Lauretta, che forse meritava di più per il suo Renato Zero in un brano storico per i sorcini come “Amico”. Settima con 42 punti si è poi classifica la splendida Samira Lui, alla quale è toccato aprire la puntata con, come al solito, una prova molto difficile, come l’esplosiva Jennifer Lopez in “Let’s go loud”.

Solo ottavo si è quindi piazzato Antonino, che con i suoi 39 punti mantiene comunque la testa della classifica generale, molto simile nella voce a Rod Stewart, ma di certo non nel fisico, nelle movenze e nel trucco. Seguito con 36 punti da Alessandra Mussolini che ha interpretato Milva “la Rossa”, con le inevitabili battute a contorno di Panariello, e che la settimana prossima potrà rifarsi interpretando la zia Sophia Loren.

Infine ultimi si sono classificati ex aequo con 30 punti, Valeria Marini che ha cantato con la solita voce (poca) e intonazione (ancora meno) “Waka Waka” di Shakira - “più che Shakira era una sciagura” il commento di Malgioglio - e Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli, come sempre esilaranti nelle vesti, rispettivamente, di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini!