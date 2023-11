Tale e Quale Show 2023: la vincitrice è Ilaria Mongiovì. La classifica finale

Nella puntata speciale con i migliori protagonisti della tredicesima e dodicesima stagione, trionfa imitando Mariah Carey e vince il titolo di "Campione di Tale e Quale Show 2023". Secondo Antonino, terzo Gaudiano Carlo Conti con Ilaria Mongiovì Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Alla fine l’ha spuntata Ilaria Mongiovì: è lei infatti la vincitrice del “Torneo dei Campioni” di “Tale e Quale Show 2023”, nell’ottavo e ultimo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti andato in onda venerdì 10 novembre in prima serata su Rai1, a una settimana dalla conclusione della gara della tredicesima edizione.

L’attrice e cantante siciliana protagonista di tanti musical, che ha esordito in tv giovanissima a “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici (in giuria per questa serata), potrà fregiarsi del titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2023” dopo essersi imposta sugli altri concorrenti grazie a un’imitazione di Mariah Carey, che le ha fruttato 80 punti.

Solo tre punti in più rispetto ad Antonino, vincitore dello scorso anno, che si è dovuto accontentare del secondo posto dopo la sua ottima performance nelle vesti di Sam Smith. Per completare il podio, al terzo posto, con 65 punti, si è classificato Luca Gaudiano, vincitore della 13ª edizione, che si è esibito imitando Ed Sheeran.

Al quarto posto si è insediata, invece, Valentina Persia che ha totalizzato 61 punti con la sua interpretazione di Pierangelo Bertoli; mentre quinti, ex aequo, sono Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra che, con le imitazioni di Tina Turner e Freddie Mercury, hanno ottenuto 57 punti.

Settima, ottava e nona posizione, sono state appannaggio di tre concorrenti dell’anno scorso: Andrea Dianetti, con 44 punti interpretando Franco Battiato; Elena Ballerini, con 39 punti con Lara Fabian e Gilles Rocca che cantando come Gino Paoli ha ottenuto 38 punti.

Al decimo posto, staccata di due punti, ritroviamo poi Ginevra Lamborghini che ha interpretato Elisa. Mentre all’ultimo posto con 25 punti, neanche a dirlo, si è piazzato l’esilarante duo composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che, per completare l’imitazione degli Abba, si sono fatti accompagnare da Valeria Marini e Alba Parietti.

Nel corso della serata Maria De Filippi, all’inizio scambiata per un’imitatrice, ha telefonato in diretta a Crtistiano Malgioglio per complimentarsi con Carlo Conti per lo show: «Vi guardo ogni venerdì sera».