“Tale e quale show”: Carlo Conti ci presenta la 13a edizione

E siamo arrivati a quota 13. Venerdì 22 settembre parte infatti la 13a edizione di “Tale e quale show”, in prima serata su Rai1, condotto come sempre da Carlo Conti.

Carlo, questo numero le fa paura?

«Come potrebbe? Sono nato il 13 (marzo, ndr)! Ogni anno è una scommessa, ma è un programma entrato ormai nel gradimento del pubblico».

A proposito di numeri, saranno dieci protagonisti, otto puntate, tre giudici (più uno), due ripetenti e un conduttore... Partiamo dal cast: quanto le piace?

«Come sempre è variegato, ed è la cosa più importante, ma anche difficile da comporre. Ci sono dei nomi che non hanno bisogno di presentazione. Molti hanno una carriera che parla da sola, ma si mettono in gioco e vogliono magari mostrare un aspetto ludico o diverso del loro carattere».

Ha trovato delle difficoltà a metterlo insieme?

«No, anzi. Certo dopo tanti anni è sempre più difficile, ma sono venuti fuori nomi inaspettati, è un bel cast».

Più della metà sono cantanti professionisti. Come mai una quota così alta quest’anno?

«Non puoi partire da zero. A parte casi particolari, devi essere intonato e saper cantare».

È un vantaggio o uno svantaggio per un cantante?

«La cosa più difficile è togliere il proprio timbro e riuscire a tararlo su un altro. Noi però non chiediamo l’impossibile e assegniamo personaggi che si avvicinano alle loro tonalità e caratteristiche».

Quali sono le emozioni e le difficoltà della prima puntata?

«Nessuna difficoltà, c’è solo entusiasmo e divertimento. Non mi sono emozionato a Sanremo, figuriamoci a “Tale e quale”! Per me è la punta dell’iceberg del lavoro fatto in precedenza. Magari per i protagonisti, anche i più navigati, c’è l’emozione del loro primo ascensore da cui escono trasformati».

Cosa dice loro per tranquillizzarli?

«Sanno che c’è solo una parola d’ordine: divertitevi! Da noi non dipende la vita di nessuno, è solo un gioco».

Arrivati alla finale, qual è il clima? Nel cast c’è più amicizia o rivalità?

«Di solito la gara non la sente nessuno, forse c’è qualche piccola competizione per i primi tre posti. Ma in tutti c’è la consapevolezza di avere fatto un bel lavoro e di avere dato il massimo durante la settimana lavorando con i coach, migliorando la voce e l’impostazione. In fondo la nostra è una scuola, magari anche i cantanti scoprono come usare al meglio la propria voce. E poi c’è la parte attoriale di recitazione che è un arricchimento per tutti».

In ogni puntata, accanto a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ci sarà anche un quarto giudice. Chi sarà?

«Sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo... imitato! Come hanno fatto Ubaldo Pantani, Leonardo Fiaschi e Barbara Foria. Ma può darsi che venga fuori qualcosa di nuovo».

E cosa dobbiamo aspettarci quest’anno dagli scatenatissimi Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni?

«Lo scorso anno Paolantoni era il ripetente e Cirilli il suo professore, ma sono andati talmente male che Paolantoni è peggiorato, e così sono diventati entrambi ripetenti. Tuttavia quest’anno avranno una missione nuova: ogni settimana assegnerò loro un trio, per esempio il Volo o i Bee Gees, e dovranno trovare un terzo compagno disposto a esibirsi con loro. Non faranno più duetti ma terzetti».

E veniamo a lei. Le piacerebbe uscire dall’ascensore nei panni di…

«Di me stesso. Se invece parliamo di imitazioni, forse sceglierei Zucchero, perché mi piace molto e tra l’altro l’ho già fatto una volta per un Capodanno mentre Cirilli imitava Pavarotti. Ma nessuno si è accorto che ero io».

È andato a qualche concerto con suo figlio Matteo quest’anno?

«L’ho trascinato a vedere i Coldplay a Milano con mia moglie. Ma lui era più affascinato dalla presenza di Haaland, il calciatore del Manchester City...».

Quale brano avete eletto come canzone della vostra estate?

«“Italodisco” dei The Kolors è tra le più rappresentative, Matteo la canticchia spesso. Ma anche Annalisa con “Mon amour” ci ha molto divertito».

I concorrenti ci raccontano il provino, chi non vorrebbero imitare e il giudice che temono di più

ILARIA MONGIOVÌ

Come ha “conquistato” Conti?

«Non saprei. In genere, per affrontare audizioni o situazioni importanti, non adotto mai una strategia. Mi piace buttarmi ed emozionarmi, cantare con l' anima e divertirmi».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Whitney Houston. Lei è un monumento intoccabile del quale avere cura e rispetto. Si possono anche cantare le sue canzoni ma pensare di poterla imitare è come avere la pretesa di essere belli come Afrodite: impossibile».

Il giudice che teme di più?

Vorrei partire dal presupposto che il mio "timore" consiste nell'attribuire grande importanza ai giudizi e ai pareri dei giudici: nella loro esperienza artistica hanno visto e sentito tanto. Immagino però che fra tutti, Cristiano, siciliano come me, sia il più pignolo. Proveremo ad addolcirlo a suon di arancin* (arancino o arancina, questo è il dilemma)».

PAMELA PRATI

Come ha “conquistato” Conti?

«Credo Carlo mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Amo tutti gli artisti…».

Il giudice che teme di più?

«Già immagino Malgioglio e la sua pungente e sottile ironia. Non sarò un bersaglio facile, spero».

JASMINE ROTOLO

Come ha “conquistato” Conti?

«Carlo Conti credo di averlo conquistato con la mia caparbietà. Ho sempre apprezzato Tale e Quale Show e quest’anno avevo deciso di mettermi in gioco. E per fortuna, dopo il più classico dei provini in cui ho cercato di far emergere la mia personalità musicale, il responso è stato positivo».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Spero non mi capiti un personaggio che non c’entri nulla con me, come per esempio qualche popstar americana “creata” a tavolino».

Il giudice che teme di più?

«Nessuno dei tre, perché credo siano brillanti e allo stesso tempo esigenti e io farò di tutto per non deluderli. D’altra parte, ho sempre amato le sfide. E quella della conquista dei giudici, per me, rappresenta una tripla e avvincente sfida».

MARIA TERESA RUTA

Come ha “conquistato” Conti?

«Per sfinimento. Continuo a fare il provino da anni: 11 anni fa ho fatto il primo, poi qualcuno l’ho saltato ma da tre anni gli mando decine di imitazioni improbabili».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Liza Minelli, Maria Callas. Insomma rendere possibile l’Impossibile. Sono una frana a cantare e non riesco a imitare: confido nei coach».

Il giudice che teme di più?

«Sicuramente Loretta Goggi: non è solo una bravissima cantante e imitatrice ma è una tecnica della voce. Convincere lei dei miei sforzi sarà difficile. Malgioglio? Avrà un compito facile con me, sarà come sparare sulla Croce Rossa».

JO SQUILLO

Come ha “conquistato” Conti?

«Questa estate ho incontrato Carlo Conti a un evento benefico "Le Olimpiadi del Cuore" e l'ho convinto con la promessa che gli avrei preparato ogni puntata un Tiramisù Vegano».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Cristiano Malgioglio perché è unico, originale ed inimitabile».

Il giudice che teme di più?

«Loretta Goggi, perché è una star, una grande professionista e ogni suo giudizio è frutto della sua favolosa carriera».

GINEVRA LAMBORGHINI

Come ha “conquistato” Conti?

«Penso che la mia energia e la versatilità, unite alla voglia di mettermi in gioco al 100% siano stati gli ingredienti magici».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Spero di non imitare personaggi maschili, specialmente artisti con una voce molto potente!».

Il giudice che teme di più?

«Cristiano Malgioglio. Spero di poterlo conquistare anche se è molto esigente».

ALEX BELLI

Come ha “conquistato” Conti?

«Quest’anno sono sceso direttamente a Roma per il provino e ho dato tutto me stesso, cercando di trasmettere la mia attitudine da musicista e la possibilità di avere un “tavolozza di colori” su cui poter lavorare nel programma».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«In verità non c’è un vero e proprio personaggio che non vorrei imitare, però sicuramente ci sono cantanti inaccessibili per vocalità e imitazione come Michael Jackson, che sono unici e inimitabili…

Il giudice che teme di più?

«Sicuramente il più temuto è Malgioglio per i suoi giudizi sempre pungenti e colorati, ma anche convincere la Goggi è un bella sfida, essendo lei una grande imitatrice , sempre molto esigente»

GIOVANNI SCIALPI

Come ha “conquistato” Conti?

«Carlo che è un caro amico e mi ha chiesto di partecipare al programma fin dalla prima edizione, circa 12 anni fa. Finalmente mi sono convinto. E poi a me il 13 porta fortuna».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Trump ma non canta».

Il giudice che teme di più?

«Il giudice che temo di più è me stesso».

LUCA GAUDIANO

Come ha “conquistato” Conti?

«Credo che non si aspettasse che un cantautore avesse la passione per le imitazioni. Mi piace davvero tanto e quindi mi sono impegnato molto per il provino».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Non c’è un personaggio di cui ho paura, secondo me insieme ai coach si può lavorare su tutto».

Il giudice che teme di più?

«Credo che loro non vedano l’ora di vederci dare il meglio di noi stessi sul palco e io di sicuro non disattenderò le loro aspettative perché darò tutto. La Goggi ha fatto della versatilità una delle sue armi e credo apprezzi chi prova a fare lo stesso. Malgioglio ha espresso pareri positivi su di me quando ero a Sanremo. Forse quello che temo di più e Giorgio Panariello perché l’ho visto essere molto diretto nei suoi giudizi, cercherò di fare breccia nel suo cuore. Di sicuro farò tesoro di ogni loro consiglio».

LORENZO LICITRA

Come ha “conquistato” Conti?

«Ho presentato dei brani che amo molto e che rappresentano artisti che ho sempre stimato e apprezzato come i Queen. Amo molto la loro musica e ho sempre trovato ispirazione nella voce di Freddie Mercury».

Il personaggio che non vorrebbe imitare?

«Non vorrei mai trovarmi nei panni di “Madonna” perché per me è un mito e il dovermi confrontare con una sua esibizione mi farebbe tremare».

Il giudice che teme di più?

«Tra i giudici forse quello che temo di più è Loretta Gocci perché è una grandissima artista e molto sensibile al dettaglio musicale, ma spero di poterla convincere sempre più durante questa avventura».

FRANCESCO PAOLANTONI E GABRIELE CIRILLI

Loro sono i “ripetenti”, bocciati per i pessimi risultati dell’anno scorso. Cirilli svela: «Non vorrei imitare I Cugini di Campagna perché agli zatteroni preferisco il tacco 12 , mentre temo la Goggi perché mi loda con “chapeau” e poi mi dà 5». Paolantoni aggiunge: «Amo e rispetto troppo i Beatles per pensare di rovinarli. Cristiano, nella sua giocosa spietatezza, dice troppe verità».