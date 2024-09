“Tale e quale show”: il vincitore della seconda puntata del 2024 e la classifica

Ecco tutto quello che è successo il 27 settembre su Raiuno nella serata condotta da Carlo Conti Alessandro Alicandri







Appuntamento fisso il venerdì, giorno del grande ritorno di "Tale e quale show" con Carlo Conti! Nella puntata del 27 settembre abbiamo visto la nuova formazione in giuria con l'arrivo di Alessia Marcuzzi insieme con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e le esibizioni dei concorrenti: Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.

Il quarto giudice di questa settimana è Katia Follesa.

La vincitrice della seconda puntata

La vincitrice della seconda puntata è Verdiana Zangaro nei panni di Céline Dion. Il brano è "All by myself", famosa power ballad scritta ed eseguita da Eric Carmen nel 1975. La versione più conosciuta è quella interpretata da Céline Dion nel 1996. Verdiana, con grande impegno, ha concentrato tutta la sua attenzione sulla somiglianza gestuale e sull'atteggiamento fisico, molto importante in Céline, consapevole di avere già tutti gli strumenti per cantare questo brano difficilissimo in modo eccezionale. Una prova difficile eseguita con enorme eleganza. Vince con 69 punti.

La classifica della seconda puntata

Verdiana Zangaro Kelly Joice Simone Annicchiarico Massimo Bagnato Giulia Penna e Thomas (Pari merito) Nessun sesto posto Feisal Bonciani Amelia Villano Roberto Ciufoli Justine Mattera Carmen Di Pietro

Tutte le imitazioni della seconda puntata

L'elenco è in ordine di esibizione.

"Sinceramente" - Annalisa (Amelia Villano) "Zum Zum Zum" - Sylvie Vartan (Justine Mattera) "All By Myself" - Céline Dion (Verdiana Zangaro) "Tutto il resto è noia" - Franco Califano (Simone Annicchiarico) "Sesso e samba" - Tony Effe e Gaia (Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli) "Purple Rain e Kiss" - Prince (Feisal Bonciani) "Tango" - Tananai (Thomas) "Shake it off" - Taylor Swift (Giulia Penna) "Cento campane" - Lando Fiorini (Massimo Bagnato) "Goldfinger" - Shirley Bassey (Kelly Joyce)

Le imitazioni della terza puntata