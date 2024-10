“Tale e quale show”: il vincitore della sesta puntata del 2024 e la classifica

Ecco tutto quello che è successo il 25 ottobre su Raiuno nella serata condotta da Carlo Conti Alessandro Alicandri







Appuntamento fisso il venerdì, giorno del grande ritorno di "Tale e quale show" con Carlo Conti! Nella puntata del 25 ottobre abbiamo visto la giuria formata da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e le esibizioni dei concorrenti: Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro.

Il quarto giudice di questa settimana è Pupo.

Ospite della puntata, nei panni di Claudio Baglioni, è Luca Laurenti.

La vincitrice della sesta puntata

La vincitrice della quinta puntata è Kelly Joyce nei panni di Grace Jones. Una trasformazione sostanzialmente perfetta che ci ha portato nel mondo magico dell'artista con una voce davvero molto ben connotata, ricca di dettaglio, puntualissima. Assomigliarci non è mai l'unico motivo per cui si viene votati così bene: l'esibizione portata in campo ci ha portati per qualche minuto... altrove. A fare il resto sono state le note intramontabili di "I've seen that face before (Libertango)".

La classifica della sesta puntata

Kelly Joyce Feisal Bonciani Giulia Penna Verdiana Zangaro Roberto Ciufoli Amelia Villano Simone Annicchiarico Justine Mattera Thomas Bocchimpani Massimo Bagnato Carmen Di Pietro

Tutte le canzoni della quinta puntata

L'elenco delle imitazioni è in ordine di esibizione.

"Amami" - Emma (Amelia Villano) "Lady Marmalade" - Christina Aguilera (Verdiana Zangaro) "Strada facendo" - Claudio Baglioni e Gianni Morandi (Massimo Bagnato) "Tu vuo fa l'americano" - Renato Carosone (Roberto Ciufoli) "Tu che m'hai preso il cuor" - Katia Ricciarelli (Carmen Di Pietro) "No One" - Alicia Keys (Giulia Penna) "These boots are made for walking" - Nancy Sinatra (Justine Mattera) "I Feel Good" - James Brown (Feysal Bonciani) "Destinazione Paradiso" - Gianluca Grignani (Thomas) "I've Seen That Face Before (Libertango)" - Grace Jones (Kelly Joyce) "Centro di gravità permanente" - Franco Battiato (Simone Annicchiarico)

Le imitazioni della settima puntata