“Tale e quale show”: il vincitore dell’ottava puntata e dell’edizione 2024

Ecco tutto quello che è successo l'8 novembre su Raiuno nella serata condotta da Carlo Conti Alessandro Alicandri







Eccoci alle battute finali di "Tale e quale show" con Carlo Conti! Nella puntata dell'8 novembre abbiamo visto per l'ultima volta in questa stupenda edizione la giuria formata da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e le esibizioni dei concorrenti: Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. In questa puntata è stata annunciata anche la vincitrice dell'intera edizione: Verdiana Zangaro.

Giudice dell'ultima puntata è Paolo Bonolis.

La vincitrice dell'ottava puntata

La vincitrice della ottava puntata è Kelly Joyce nei panni di Sade. Ha cantato "Smooth Operator" del 1984, un brano di enorme valore musicale e di potenza espressiva, che Kelly Joyce è stata capace di trasportare nel presente con eleganza, colpendo anche Cristiano Malgioglio. Bravissima.

La vincitrice di "Tale e Quale Show" 2024

Con due puntate vinte e tantissimi ottimi posizionamenti sul podio, con 503 punti collezionati (in tutte ha ottenuto le preferenze social), vince "Tale e Quale Show 2024" Verdiana Zangaro. La sua voce versatile che trasuda immenso amore per la storia del pop, è riuscita ad adattare il suo aspetto e la sua vocalità anche nelle sfide più difficili. Ha chiuso l'edizione imitando Mina in modo magistrale.

La classifica dell'ottava puntata

Kelly Joyce Giulia Penna Amelia Villano e Verdiana Nessun quarto posto per pari merito Thomas Massimo Bagnato Feisal Bonciani Simone Annicchiarico Justine Mattera Roberto Ciufoli Carmen Di Pietro

La vincitrice di "Tale e Quale Show" 2024

Tutte le canzoni dell'ottava puntata

L'elenco delle imitazioni è in ordine di esibizione.

Prisencolinensinainciusol - Adriano Celentano (Roberto Ciufoli) Dedicato - Loredana Bertè (Amelia Villano) Dimmi come… - Alexia (Giulia Penna) Smooth Operator - Sade (Kelly Joyce) Mi sono innamorato di tuo marito - Cristiano Malgioglio (Carmen Di Pietro) Shake a tail feather - Ray Charles (Feysal Bonciani) Piccola e fragile - Drupi (Massimo Bagnato) Time After Time - Cindy Lauper (Justine Mattera) Crocodile Rock - Elton John (Simone Annicchiarico) Oggi sono io - Mina (Verdiana Zangaro) Sway - Michael Bublé (Thomas)

La classifica finale di "Tale e Quale Show 2024"