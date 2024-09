“Tale e quale show”: le imitazioni della seconda puntata del 2024

Quali sono le esibizioni che vedremo venerdì 27 settembre? Eccole Carlo Conti Credit: © Rai Alessandro Alicandri







Andrà in onda venerdì 27 settembre la seconda puntata di "Tale e Quale Show", condotta come da tradizione da Carlo Conti. Dopo l'esplosiva prima puntata vinta da Feysal Bonciani nei panni di Bruno Mars e la sua "Uptown funk", ecco la lista delle imitazioni della prossima puntata. A differenza della prima, due concorrenti dovranno esibirsi assieme in un duetto attualissimo. Arriverà sul palco la hit dell'estate 2024 "Sesso e Samba" di Tony Effe e Gaia.

Le imitazioni della seconda puntata