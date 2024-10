“Tale e quale show”: le imitazioni della settima puntata del 2024

Quali sono le esibizioni che vedremo venerdì 1 novembre? Eccole Alessandro Alicandri







Va in onda venerdì 1 novembre la settima puntata di "Tale e Quale Show", condotta come da tradizione da Carlo Conti. Nella sesta puntata è stata Kelly Joyce a trionfare grazie alla sua interpretazione di Grace Jones con il brano "I've Seen That Face Before (Libertango)".

Le imitazioni della settima puntata