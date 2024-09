“Tale e quale show”: le imitazioni della terza puntata del 2024

Quali sono le esibizioni che vedremo venerdì 4 ottobre? Eccole Alessandro Alicandri







Va in onda venerdì 4 ottobre la terza puntata di "Tale e Quale Show", condotta come da tradizione da Carlo Conti. Dopo l'emozionante seconda puntata vinta da Verdiana Zangaro nei panni di Céline Dion e la sua "Asl by myself", ecco la lista delle imitazioni della prossima puntata. Questa settimana ci saranno due duetti: Paola & Chiara saranno interpretate (parzialmente) da Carmen Di Pietro mentre Lionel Richie canterà con Diana Ross interpretati rispettivamente da Feysal Bonciani e Kelly Joyce.

Le imitazioni della terza puntata