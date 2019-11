“Tali e quali”, il 22 novembre la puntata speciale dello show di Carlo Conti

A salire sul palco saranno 12 imitatori non professionisti scelti tra coloro che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma

20 Novembre 2019 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Da spettatori a protagonisti. Già, perché la nona edizione di "Tale e quale show", condotta da Carlo Conti, si chiude con una puntata davvero speciale.

A salire sul palco saranno infatti 12 imitatori non professionisti scelti tra coloro che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. L’appuntamento con questa divertente serata intitolata "Tali e quali" è per venerdì 22 novembre, sempre in prima serata su Raiuno.

Sarà assolutamente divertente assistere alle performance di questi talentuosi, quanto sconosciuti artisti, che si sottoporranno a una vera e propria trasformazione curata dai professionisti dello show (costumisti, coreografi, truccatori e parrucchieri) per calarsi nei panni dei big della musica italiana e internazionale.

A valutare la loro bravura troveremo la confermata giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che in questa occasione sarà affiancata da altri tre componenti: Antonella Clerici, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Non resta che vedere chi vincerà il titolo e la targa di “Tali e quali - Campione 2019”!