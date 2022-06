“Taylor made”: sarti del futuro cercasi

Su Discovery+ uno show dove ci si sfida con forbici, metro e tanto tessuto... "Taylor made" Credit: © Discovery+ Monica Agostini







Metti insieme Tommaso Zorzi (vincitore del “GF Vip” lo scorso anno), Elide Morelli, che per oltre 50 anni è stata la prima sarta di Valentino per le collezioni di alta moda, e Cristina Tardito, stilista, imprenditrice e fondatrice del marchio Kristina T, e il risultato qual è?

Il talent show di Discovery+ “Tailor made - Chi ha la stoffa?”, dove dieci sarti alle prime armi si sfidano in gare (tre diverse per episodio) per realizzare abiti e completi di ogni genere. Di puntata in puntata (ogni settimana dal 28 giugno ne esce una), si contendono il primo premio: uno stage presso una grande azienda di moda italiana del circuito di Altagamma.