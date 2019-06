“Temptation Island 2019”, ecco le sei coppie in gioco e la data d’inizio

14 Giugno 2019 | 18:31 di Giulia Ciavarelli

L'edizione 2019 di "Temptation Island" è ormai alle porte e sui vari social della trasmissione di Canale 5 sono state presentate tutte le sei coppie che si troveranno a vivere questo "perfido" gioco della gelosia. Due villaggi, uno per gli uomini e l'altro per le donne, dove le coppie, non sposate e senza figli in comune, vivranno separate, ma insieme ad affascinanti tentatori e tentatrici che cercheranno di mettere alla prova il loro amore e la loro fedeltà. Tra queste, ci sono anche David e Cristina provenienti dal trono over di Uomini e Donne.

Finalmente abbiamo la data ufficiale di partenza del programma di Maria De Filippi: lunedì 24 giugno. Confermato alla conduzione Filippo Bisciglia che, per il suo sesto anno, racconterà le storie dei ragazzi.



L'amore trionferà anche questa volta? Intanto, conosciamo meglio le coppie che parteciperanno al gioco della gelosia più amato della stagione estiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 6 Giu 2019 alle ore 10:00 PDT KATIA E VITTORIO La prima coppia del reality è quella composta da Katia e Vittorio: lei più libera e indipendente, lui vorrebbe vedere quanto siano forti i sentimenti della sua compagna. «Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto mi ama Katia poiché sono io quello che prova più sentimenti» dice lui. E Katia aggiunge: «Mi prendo tutte le libertà dall'inizio della nostra storia perché me le ha fatte andar bene tutte. Faccio quello che mi fa stare bene, in primis me stessa e poi viene il resto».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 6 Giu 2019 alle ore 12:03 PDT JESSICA E ANDREA A mettere alla prova la forza del loro amore ci sono anche Jessica e Andrea. Scrivono al programma, perché ci sono una serie di perplessità e dubbi che riguardano la loro relazione: Jessica ha annullato il loro matrimonio, a data da destinarsi, e vuole capire se è ancora innamorata del suo compagno. Andrea, invece, ha le idee più chiare: «So quello che provo, ora però non so lei cosa desidera realmente».



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 7 Giu 2019 alle ore 10:03 PDT SABRINA E NICOLA Sabrina e Nicola sono la terza coppia che sbarcherà in Sardegna e ciò che li ha portati a partecipare al programma sono i dubbi generati dalla loro differenza d'età. Se lui è stato sempre attratto da donne «con qualche anno in più», è Sabrina a mettere in discussione la loro relazione: «Sono stata con uomini più grandi e mai avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa storia».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 7 Giu 2019 alle ore 11:32 PDT ILARIA E MASSIMO La quarta coppia è formata da Ilaria e Massimo: se da una parte c'è lei che vorrebbe formare una famiglia, ma con la paura che il suo compagno sia ancora troppo infantile, dall'altra c'è proprio Massimo che dice di non essere più se stesso e lamenta di «non poter più fare una partita alla Playstation in tutta calma e serenità». Il loro amore sarà così forte da superare le settimane di lontananza?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 8 Giu 2019 alle ore 9:56 PDT CRISTINA E DAVID Gli unici partecipanti a Temptation Island già noti al pubblico sono coloro che arrivano dal trono over di Uomini e Donne: si tratta di David e Cristina, la quinta coppia in gioco. Nonostante siano appena usciti dalla trasmissione di Maria De Filippi, Cristina vorrebbe avere la sicurezza che proprio David sia l'uomo della sua vita. Ci sono tante discussioni tra loro, anche futili, e lei non è certa di come andrà avanti la storia d'amore. «Sono innamorato, ho voglia di creare questa famosa "famiglia del Mulino Bianco", ma se dovessi capire che non è la donna della mia vita, meglio lasciarci subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio. Su questo non ho alcun dubbio» ha dichiarato David.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 8 Giu 2019 alle ore 11:14 PDT NUNZIA E ARCANGELO Ultima delle sei coppie è quella formata da Nunzia e Arcangelo, insieme da tredici anni. Lei vorrebbe far chiarezza su un rapporto non stabile e spera che quest'esperienza possa mandar via tutti i dubbi per iniziare a costruire una famiglia con lui. Arcangelo, invece, è innamorato della sua compagna, ma vorrebbe le sue libertà: «Lei è la persona più importante per me, ma non vuol dire che deve essere l'unica. La vita è una e deve essere vissuta». Sarà in grado di resistere alle tentazioni dell'isola? Lo scopriremo presto, su Canale 5.

