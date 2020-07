“Temptation Island 2020”: le coppie, i single, i falò e le puntate

02 Luglio 2020 | 9:50 di Redazione Sorrisi

A partire dal 2 luglio e fino al 6 agosto, torna in prima serata il programma tv più appassionante dell'estate: "Temptation Island". Anche nel 2020 vi faremo compagnia con tutte le informazioni, i riassunti delle puntate, le regole, gli amori e i tradimenti dello show condotto da Filippo Bisciglia. No, non è prevista una versione solo vip, quindi personaggi famosi e persone comuni si incroceranno in questo magico reality che ha rafforzato molte relazioni, ne ha messe in discussione ltre e alcune le ha fatte finire.

Ogni settimana questo articolo verrà aggiornato in diretta con le informazioni principali di ogni puntata (quindi i falò, i filmati, eventuali falò anticipati, gli abbandoni e tutti i gossip che scopriremo in questa nuova edizione) e vi rimanderemo sempre a un articolo di approfondimento con la cronaca di ogni puntata.

Adesso cominciamo dalle basi: le regole del format, le parole chiave della trasmissione e le coppie che si metteranno alla prova. Gli innamorati di quest'anno, tra qualche settimana, saranno più forti di prima? Ogni giovedì, lo scopriremo assieme!

Le regole del reality

Sei coppie non sposate e senza figli in comune mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni e andando a vivere in due villaggi, distinti ma vicini, dove si trovano dei single del sesso opposto. Durante i famosi falò viene mostrato loro cosa fa il partner nell’altro villaggio. Se la situazione precipita, uno dei due può chiedere il confronto prima della fine del periodo e decidere se uscire, da solo o in coppia.



Vediamo nel dettaglio come funziona il gioco

Il Falò della verità

Davanti al fuoco, Bisciglia mostra i video di quello che i partner combinano nell’altro villaggio. Sempre qui le coppie si rivedono dopo 21 giorni per prendere la decisione finale.

Il Pinnettu

Qui gli accoppiati sono chiamati se c’è un video urgente da vedere. Ma se chiedono un confronto con il partner davanti al falò, poi devono lasciare il programma.

Villaggi separati

Fidanzati e fidanzate vengono separati per 21 giorni e stanno in due villaggi vicini, ma senza avere alcun contatto. Sono ripresi 24 ore al giorno e anche nelle case ci sono le telecamere fisse.

E poi ci sono i single

Nei villaggi, per testare ancora di più la resistenza delle coppie, vivono 12 ragazzi e 11 ragazze, tutti single, pronti a scherzare e a parlare. Le loro case sono gli unici luoghi senza telecamere.



Ecco le sei coppie che si metteranno alla prova

ANDREA e ANNA Lui ristoratore (27), lei parrucchiera (37). Stanno insieme da un anno e mezzo ma hanno idee diverse sul loro futuro. Anna vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Andrea vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Sono fidanzati da un anno e mezzo e hanno 10 anni di differenza. All’inizio si frequentano in maniera non ufficiale per un anno. Anna, da subito innamorata, deve fare i conti con Andrea che affronta la relazione con il freno a mano tirato, vista la differenza d’età e la conseguente diversa prospettiva di vita. Dopo che Anna decide di interrompere la conoscenza, Andrea si fa avanti deciso a dimostrare i suoi sentimenti e a rendere ufficiale la loro storia. Anna desidera fortemente un figlio e un matrimonio, ed è per questo che scrive alla redazione del programma. Andrea, dal canto suo, ammette di essere innamoratissimo, ma di non essere ancora pronto al grande passo: «“Temptation Island” è un’occasione per farle capire che la amo tanto, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia, ma anche il lavoro e altri progetti di vita».

ALESSANDRO e SOFIA Lui (47) è macellaio, lei (30) è casalinga. Stanno assieme da 4 anni e mezzo e lei lo ha tradito. Ora lui non si fida più. Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono, nonostante entrambi vivano a Perugia. Sofia è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, separato e con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia. La differenza di età (17 anni) non è mai stata un problema. Si conoscono nel 2016 e si innamorano subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia a voler partecipare a “Temptation Island” spiegando che il suo obiettivo è: «Uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto». Alessandro è categorico: «Mi auguro che Sofia capisca che “Temptation Island” è l’ultima occasione che avrà a disposizione».

ANTONIO e ANNAMARIA Lui (33) è un rider, lei (43) fa la segretaria. Sono fidanzati da due anni e mezzo. Lui in passato l’ha fatta soffrire per degli errori di gioventù. Annamaria e Antonio vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda. Lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery. Annamaria, nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio. Per lei “Temptation Island” è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore a un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%. Antonio, invece, non ha dubbi: «Partecipo per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto a essere l’uomo che vuole».

ANTONELLA e PIETRO La showgirl (56) e l’attore (46) stanno insieme da più di un anno e da poco convivono. Vogliono mettere alla prova il loro amore, dopo l’esperienza di lei al “GF Vip”. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da aprile di quest’anno a Roma. La loro storia è iniziata grazie a un colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, Pietro è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. Antonella vive male il presunto tradimento di Pietro ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si è riscoperta più innamorata di prima e ha deciso di affrontare la convivenza. Entrambi accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a “Temptation”, curiosi di vedere come affronteranno i rispettivi percorsi.

CIAVY e VALERIA Lui (35) si occupa di pubbliche relazioni, lei (27) è estetista. Sono fidanzati da 4 anni. Lei sogna una convivenza seria. Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni, ma non convivono. Lei vive a Roma con i genitori e la figlia di 10 anni. Lavora come onicotecnica (tecnica delle unghie). Ciavy vive a Ladispoli con i genitori e lavora come P.R. in discoteca, oltre a nutrire una passione per il pugilato. È proprio Valeria che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di “Temptation Island” e scrive per partecipare: «Ci siamo conosciuti dieci anni fa. All’inizio eravamo amici, poi dopo qualche anno ci siamo fidanzati. Adesso ho quasi 30 anni e, dopo tanto tempo assieme, vorrei andare a convivere. Vorrei che lui si prendesse la responsabilità di un rapporto serio, si occupasse di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare al programma per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto». Dal canto suo Ciavy ammette: «Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me, anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!».

LORENZO e MANILA L’ex calciatore (49) e l’ex Miss Italia (42) sono fidanzati da tre anni. Vogliono mettersi alla prova per poi andare a convivere. Manila Nazzaro, ex Miss Italia, conduttrice radiofonica e televisiva, e Lorenzo Amoruso, ex calciatore, opinionista sportivo e imprenditore, si conoscono da quattro anni ma sono fidanzati da tre. Mentre Lorenzo è sempre stato scapolo, Manila ha alle spalle un matrimonio finito in modo burrascoso ma che le ha regalato due splendidi figli. Manila ammette che Lorenzo è stato in grado di sciogliere il suo cuore ferito, dopo tutte le sofferenze subite in amore. Dall’altro lato, Lorenzo dice che con Manila ha avvertito, per la prima volta in vita sua, il desiderio di mettere radici. Entrambi partecipano a “Temptation Island” certi della forza del loro amore: «Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo, ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo» dice Manila.

