“Temptation Island 2020”, prima puntata: tutto quello che è successo

03 Luglio 2020 | 01:10 di Alessandro Alicandri

Una serata indimenticabile! È così che possiamo riassumere il primo appuntamento di "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Coppie vip e non vip si sono unite per un'avventura appassionante in prima serata. Nella puntata del 2 maggio ne abbiamo viste delle belle. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle prime dinamiche sull'isola delle tentazioni.

In sintesi

- Valeria, la ragazza di Ciavy, ha dei contatti fisici abbastanza intensi con il tentatore Alessandro. Ciavy, dal canto suo, dice di non essere innamorato di lei ma di volerle semplicemente molto bene.

- Anna ha rivelato il suo piano: far ingelosire il suo Andrea per farlo “svegliare” e fare al più presto famiglia. Anna entra nel bagno con il tentatore Carlo, l'unico luogo del villaggio in cui non sono presenti telecamere.

- Sofia racconta al tentatore Alex che lei non ha mai tradito il suo Alessandro e lei sì. Lui, arrabbiatissimo per la bugia raccontata (secondo lui è l'esatto contrario) chiede il falò di confronto anticipato.

La cronaca della puntata

Premessa doverosa per il Covid: coppie sono state testate, così come i tentatori e sono tutti negativi. Anche gli spostamenti dalle case all'isola sono stati fatti in assoluta sicurezza. Quindi quello che vedremo non ha sostanzialmente alcuna differenza con la versione che conosciamo.

Le coppie subito dopo un breve aperitivo hanno incontrato i tentatori, con il classico rituale in cui alcuni dei fidanzati e delle fidanzate hanno espresso delle preferenze, anche se questa volta senza corone di fiori da mettere al collo. I primi a entrare nel villaggio con i tentatori sono le fidanzate.



Tra tutti Valeria è l'unica che è rimasta molto delusa dal comportamento del suo Ciavy, che durante “l'ultimo saluto” l'ha fatta sentire una seconda scelta, non trasferendole il dovuto calore (e amore). Ciavy nel villaggio è molto allegro e si gode il "Welcome party” con le ragazze single.

Capito dedicato a Annamaria e Antonio - Da due anni e mezzo stanno insieme e convivono e Antonio ha compiuto qualche errore in passato. Antonio, nei primi filmato al pinnettu è già molto scherzoso con alcune ragazze e le abbraccia. Annamaria è chiaramente delusa. La mattina seguente Annamaria verrà chiamata di nuovo per visionare un nuovo filmato dove il suo uomo balla con le ragazze e le corteggia. Annamaria è rammaricata perché ha fatto degli investimenti economici sulla casa comune e sul loro futuro. Racconta che Antonio ha interrotto la loro relazione per tornare dalla moglie e poi è tornato da lei innamorato. Si confida con Antonella Elia, con la quale crea un ottimo feeling.

Al Pinnettu Pietro (fidanzato della Elia) balla con molte delle ragazze e racconta di essere feticista dei piedi. La Elia è molto infastidita dal fatto che beve alcool, la prima promessa che ha infranto.

Capitolo dedicato a Valeria e Ciavy - Valeria scopre in un pinnettu una confessione molto scottante. Ciavy dice che Valeria non vuole un futuro matrimonio con lui, ma non è vero. Ciavy ammette in realtà di aver voglia di essere single, confessando alle tentatrici di aver fatto qualche errore "che lei non ha mai scoperto". Addirittura lui dice di essere innamorato di lei, ma di stare molto bene e basta.

Capitolo dedicato a Sofia e Alessandro - Sofia vede Alessandro chiacchierare con una ragazza: parla della sua non volontà di avere figli da lei, almeno per ora. Parla molto della ex moglie, ricordando che l'ha amata tanto. Lei ci rimane malissimo. In più Alessandro balla con lei in modo molto sensuale. Si confida con la tentatrice Beatrice dalla quale rimane molto affascinato.

Nel pinnettu Sofia racconta al tentatore Alex che lui l'ha tradita due volte. Alessandro ci rimane malissimo perché in realtà è lei a aver tradito. Secondo lui sta dicendo delle bugie, dicendo addirittura di non avere mai tradito Alessandro. Arrabbiatissimo, chiede il falò di confronto con lei.

Il primo falò - Fidanzate

Ci sono alcuni video per Valeria - Ciavy dice candidamente di mettere il telefono in modalità aereo per non farsi trovare da lei. Poi vede il suo ragazzo ballare a petto nudo con una ragazza e in spiaggia e si definisce con le ragazze "un uomo libero”. Conferma che non prova dei sentimenti intensi per lei, di essere semplicemente affezionato a Valeria. Lui dice negli anni di aver perso un po' i suoi sentimento e per non farsi inseguire da lei, esce con gli amici di nascosto. Dice: “Io starei benissimo anche solo”.

Non c'è alcun video per Antonella Elia.

Annamaria vede un video nel quale Antonio si fa spalmare crema da una ragazza e si fa toccare i tatuaggi. Scherzando con le corteggiatrici definisce Annamaria la sua "ex". Non è tutto, si abbraccia con la tentatrice Ilaria e si fa fare un massaggio in vasca idromassaggio.

Non c'è alcun video per Anna.

C'è un video per Sofia. Alessandro si fa spalmare la crema da una ragazza e balla in modo appassionato con lei, tra sorrisi e complicità. Ha ammesso di essere stato poche volte felice nel suo rapporto con lei. Alessandro ride con la ragazza per la presenza eccessiva delle telecamere su di loro.

Capitolo dedicato a Anna e Andrea - Anna ammette che il suo ragazzo è un po' troppo immaturo e poco responsabile perché molto giovane. Nel pinnettu Anna parla con una ragazza sul fatto che non vede davanti a se un progetto di famiglia, proprio per l'età. Lei vorrebbe un figlio e lui no. Anna è molto arrabbiata per le affermazioni di Andrea, ma non è tutto. Andrea in un altro filmato ammette di essere focalizzato solo sul lavoro.

Il primo falò - Fidanzati

CIavy vede in un filmato in cui la sua Valeria flirta con il corteggiatore Alessandro. Il suo rapporto con Alessandro è fatto (anche) di contatto fisico e abbracci, balli e non solo. Insomma, tra loro c'è un feeling speciale. I due sono molto appassionati: lei la bacia sul collo.

Non c'è nessun video per Antonio.

Pietro vede un video in cui Antonella racconta dei baci "a stampo" dati al Grande Fratello, ironizzando sulla gelosia del suo uomo.

Alessandro vede un video nel quale Annamaria si diverte con i ragazzi, in particolare con uno I due sono già molto vicini, tra loro c'è grande attrazione e una certa dose di fisicità. Il tentatore in questo caso è Alex. Le coccole tra i due continuano per tutta la serata. Alessandro ci è rimasto molto male.

C'è un video per Andrea - Anna porta un ragazzo (Carlo) nella camera delle ragazze mentre lui va in bagno. I due rimangono poi assieme per qualche minuto nella stanza, l'unica dove non ci sono le telecamere. Il giorno dopo lui la massaggia. Andrea arrabbiatissimo nel villaggio prende a calci il mobilio. È dispiaciuto perché si sente troppo buono rispetto a lei, troppo rispettoso. Andrea viene richiamato nel pinnettu dove Anna dice di volersi mettere in gioco per farlo ingelosire e farlo così crescere.