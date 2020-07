“Temptation Island 2020”, quarta puntata: tutto quello che è successo

24 Luglio 2020 | 01:01 di Alessandro Alicandri

Siamo oltre il giro di boa e quello che leggerete vi lascerà a bocca aperta. Anche questa settimana ci pensiamo noi a farmi sapere tutto sul vostro programma preferito. Ecco tutto quello che è successo nel quarto appuntamento con "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella puntata del 23 luglio è stato tempo di enormi rivelazioni e un falò di confronto anticipato. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle nuove dinamiche sull'isola delle tentazioni.

In sintesi

- Pietro Delle Piane rivela a Lorenzo di aver baciato Beatrice e di voler cercare un luogo "sicuro” (quindi senza telecamere) per andare oltre. Secondo quello che Antonella Elia ha visto al falò, si sarebbero baciati negli appartamenti delle tentatrici che sono senza telecamere.

- Annamaria chiede il falò di confronto anticipato con Antonio. Antonio è chiaramente invaghito (ed è corrisposto) della tentatrice Ilaria, che piange per lui quando richiamato al falò, decide di accettare e lasciare il villaggio. Il risultato del confronto lo scopriremo il 28 di luglio, martedì prossimo.

La cronaca della puntata

Antonella Elia e Pietro Delle Piane - Nel pinnettu Antonella vede Pietro parlare con Beatrice. Secondo lui, Antonella ha “l'egoismo di chi non ha figli”. A Marialuisa rivela invece che su Instagram in molti gli scrivono "ma come mai sai con Antonella?". In mezzo alle ragazzwe, la sfotte per i suoi modi di fare. Pietro ha poi decido di fare un'avventurosa esterna con Beatrice tra divertimento in barca e in acqua.

Nel villaggio dei fidanzati Pietro vede invece Antonella parlare con il tentatore Davide. Antonella dice che Pietro è un insicuro, a tal punto che le impedirebbe di avere una vita libera nella quale frequentare i suoi amici. “Pietro vive solo per me e per il figlio” sostiene lei come se fosse un problema. “È lei che se non ci fossi io, starebbe sempre da sola” risponde lui stizzito.

Dopo i video nel falò Antonella decide di tornare nel villaggio e sconsolata chiede di rivedere i video incriminati dove i due, anche se non ripresi, rumoreggiano e sorridono complici. Pietro dice a Lorenzo di aver baciato Beatrice. «Ero sicuro che fosse fedele» dice affranta tra le lacrime. Decide comunque di non interrompere il percorso. Promette che gli dirà addio alla fine dei giorni del programma. Andrà così?

Anna e Andrea - Nel pinnettu Andrea vede Anna farsi toccare il sedere dal tentatore Carlo. I due non si staccano mai. In più si chiudono in bagno per qualche minuto. Carlo è molto fisico con lei: le accarezza i capelli e le tocca le spalle. Affranto Andrea si tuffa al mare, forse per non farsi inseguire dalle telecamere. Dopo il falò di confronto e tornata nel villaggio, Anna capisce che la sua strategia per farlo ingelosire non sta funzionando.

Lorenzo e Manila - Lorenzo vede un video di Manila nel quale ribadisce che data l'età, Lorenzo non vouole più cambiare la sua vita sfarzosa in Toscana. Manila non vuole trasferirsi da lui per i suoi figli, per il lavoro e per non perdere la sua autnomia. Racconta che vede Lorenzo solo nei weekend. “Da uno con la sua testa mi aspetto che lui faccia questo passo di venire da me”. Lorenzo, tornato nel villaggio, ha una relazione inaspettata. Racconta di averle giurato amore sulla tomba di suo padre. Lorenzo, deluso, parla come se la storia sia a un passo dalla fine.

Annamaria e Antonio - Annamaria è molto giù di morale per i comportamenti di Antonio con la tentatrice Ilaria. Se da una parte del villaggio Annamaria soffre, nel villaggio dei fidanzati Antonio si diverte con Ilaria. Prima del falò Annamaria sente alcuni discorsi fatti da Ilaria con le sue compagne tentatrici: è sicura che dopo questa esperienza lui la cercherà. Nell'idromassaggio si scambiano i numeri di telefono e se li ripetono per memorizzarli.

Falò delle fidanzate

C'è un video per Antonella Elia - Beatrice e Pietro sono a cena assieme in un ristorante di pesce. Lui tira fuori ancora la questione delle chiavi di casa che in questo momento sono in possesso anche dell'ex Fabiano. «È Antonella che permette a Fabiano di mettere bocca nel nostro rapporto» dice lui. Racconta alla ragazza una cosa molto privata di Antonella: la showgirl ha paura che se dovesse morire domani nessuno la ricorderebbe, per la carriera e per non aver avuto un figlio. “Io se muoio domani ho la discendenza” dice lui.

In un secondo video Pietro entra nella camera delle ragazze dove non ci sono telecamere e li si sente ridere. Torna dalla stanza Beatrice da sola e tutti si chiedono che fine abbia fatto Pietro. Alla fine Pietro ammette a Lorenzo di aver baciato Beatrice. In più chiede a Lorenzo conferma per nascondersi in un posto non coperto dalle telecamere. per avere, forse, un incontro ravvicinato con lei ancora più fisico. Lorenzo gli dice che ha sbagliato e di non continuare con questi comportamenti. Lui, molto su di giri, continua a scherzare.

C'è un video per Anna - Nulla è cambiato: Andrea non vuole figli ed è disposto a lasciarla per difendere i suoi desideri. Anna è spiazzata: nulla sta cambiando nei sentimenti di Andrea.

Non c'è un video per Manila

Falò dei fidanzati

C'è un video per Pietro - tentatore Ale e Antonella vanno a abbracciare gli alberi, cosa che (com'è noto) lei adora fare. Con Ale parla ancora di Fabiano con la quale condivide tanti ricordi e con Pietro invece un po' meno. “Non è una persona inquadrata, è insicuro, è un troglodita, vive come un primitivo”. Ammette di non essere una sognatrice in amore ossessionata dal desiderio di una famiglia. Antonella dice di voler lavorare in una fattoria in Australia, non di avere una famiglia con dei figli (che invece è il sogno di Pietro).

C'è un video per Andrea - Le coccole tra Anna e Carlo sono sempre più intense. Sembrano davvero due fidanzati. Nel video Carlo la porta sul bagnasciuga per vedere abbracciati il panorama. Si coccolano in ogni momento. “Mi sta mancando di rispetto” dice Andrea.

C'è un video per Lorenzo - Manila si lamenta: dice che lui non vuole davvero fare famiglia con lue. Dice che avere un po' più di sbabilità tranquillizzerebbe i suoi genitori, che non la vorrebbero vederla sola. “Non possiamo fare i fidanzati tre giorni a settimana“. "Ho avuto tanta fortuna nella vita, ma non l'ho mai condivisa con una donna” controbatte Lorenzo “Sta facendo un gioco sporco perché invece sono pronto a avere con lei un futuro, anche con un figlio, prendendomi cura di lei».

C'è un video con Annamaria - Antonio fa piangere Ilaria di gioia riempiendola di complimenti. Ammette candidamente che gli piace Ilaria e che è bellissima. All'una di notte si tuffano in acqua assieme. Si chiamano reciprocamente "amò". Dopo alcuni consigli di Pietro, Antonio si avvicina anche alle altre ragazze, facendo arrabbiare Ilaria. I due, sempre più vicini tenendosi addiritttura per meno fanno un'esterna per vedere un film. Ilaria le dice che fuori dal programma lo frequenterebbe. I due si dichiarano esplicitamente. Sotto una coperta sono faccia a faccia e si addormentano.

Falò di confronto anticipato - All'invito di Annamaria, all'inizio lui dice che non vuole fare il falò di confronto, ma poi accetta. Per questo Ilaria è in lacrime, dispiaciuta per l'abbandono del villaggio da parte di Antonio. Alla fine decide di partecipare al falò di confronto: Lui sostiene che lei non si è messa in gioco. Il resto del falò lo vedremo martedì 28 luglio.