“Temptation Island 2020”, quinta puntata: tutto quello che è successo

29 Luglio 2020 | 01:10 di Alessandro Alicandri

Le sorprese non finiscono mai. Anche questa settimana, a pochi passi della puntata finale, ci pensiamo noi a farmi sapere tutto sul vostro programma preferito. Ecco tutto quello che è successo nel quarto appuntamento con "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella puntata del 28 luglio è stato tempo di enormi rivelazioni e un falò di confronto anticipato. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle nuove dinamiche sull'isola delle tentazioni.

“Temptation Island”: le coppie, i single, i falò e le puntate

In sintesi

- Nel falò di confronto anticipato tra Annamaria e Antonio, Annamaria perdona gli errori di Antonio (molto vicino alla tentatrice Ilaria) e per amore, torna con lui.

- Nel falò di confronto finale inizia, ma non finisce, la resa dei conti tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Tra i due i toni sono molto accesi ma non abbiamo ancora visto la reazione di Pietro ai video "compromettenti" con la tentatrice Beatrice. Com'è andrà a finire? Lo scopriremo nell'ultima puntata in onda il 30 luglio su Canale 5.

La cronaca della puntata

Falò di Antonio e Annamaria - Continua il falò di confronto nel quale Annamaria lo mette di fronte alla verità: Antonio ha certamente deluso le sue aspettative. Nei video riassuntivi si vedono gli avvicinamenti tra Antonio e Ilaria e soprattutto le parole della tentatrice quando pensava di non essere registrata, confidando alcune promesse fatte da lui. Antonio si difende da tutte le accuse, anche dai video in cui lui ipotizza un futuro con Ilaria fuori dal programma. Annamaria lo mette alle strette: ai suoi atteggiamenti non ci sono giustificazioni, anche se lui sottolinea di aver più volte detto di essere comunque legato a Annamaria. Tra i vari vide si vedono i baci sul collo, un ballo assieme e le carezze. Antonio sostiene di aver capito tutte le sue mancanze e di essersi messo in gioco al 100% mentre lei no. Antonio continua a giustificarsi per tutte le avance fatte a Ilaria. In tutto questo Annamaria si sente sminuita e non apprezzata. Antonio cerca di conquistarla con parole dolci dicendo che "sprizza amore" e si comporta sempre correttamente. Annamaria risponde dicendo che lui è frequentemente infedele. "L'ho accettato per i suoi comportamenti, gli ho poi dato tempo di farmi capire se mi ama o meno”. Antonio dice di amarla comunque, nonostante tutto. «Ho passato i giorni più brutti della mia vita» dice lei delusa. Presa alle strette dall'imminenza di una scelta, lei per amore decide di non lasciarlo.

Falò di Antonella e Pietro - "È diventato cattivo Pietro, si è trasformato in qualcosa di inaccettabile. Le cose che ha detto sono imperdonabili" dice Antonella Elia a inizio falò. "Non ti voglio nemmeno guardare in faccia, ma voglio capire perché ti sei comportato con questa grettezza”. In un video, si rivede Antonella che parla degli sfoghi avuti da Pietro durante la permanenza di Antonella al GF Vip. Poi esce fuori la questione di Fabiano, questo ex a quanto pare molto ingombrante di cui Pietro è molto geloso. Pietro dice: "Non volevo che tu parlassi di Fabiano e l'hai fatto lo stesso". Si vedono ancora i video dove Antonella parla delle sue incertezze sulla possibilità di un matrimonio.

Nei video relativi a Pietro, si vedono le prime affermazioni negative nei confronti di Antonella:lui fa il "provolone" in modo giocoso e inizia poi a approfondire la conoscenza con Beatrice. Nelle conversazioni con lei, parla di fatti molto privati della coppia, di Antonella che è preoccupata di morire senza sentirsi realizzata. Sottolinea continuamente l'immaturità di Antonella e le sue profonde insicurezze. Non abbiamo avuto modo di vedere la reazione di Pietro ai video "compromettenti" con la tentatrice Beatrice. Come finirà? Lo scopriremo nella prossima puntata in onda il 30 luglio.



Nei villaggi

Pietro e Antonella - I due, Pietro e Beatrice, sono sempre più vicini. Tra loro non c'è una semplice attrazione fisica, ma pare ci sia anche una certa intesa. Nel villaggio delle fidanzate, tutti cercano di consolare Antonella Elia, delusa dai comportamenti di Pietro. In un video visto al pinnettu, lui e Beatrice parlano di Antonella: lui sostiene che non sa cosa fare della sua vita e rimarrà sempre "una 14-16 come età". Pietro sostiene che appena la vedrà “si scioglierà". "Pietro è diventato un mostro o lo è sempre stato". Dopo il falò, lei esprime tutta la sua delusione per il comportamento di lui.

Anna e Andrea - Andrea è delusissimo dal comportamento di Anna, provocatorio e inspiegabile se si prova amore. La tristezza lo fa mettere in disparte. Nel pinnettu Anna si lamenta dei comportamenti (o dei non comportamenti, per csì dire) di Andrea. Lei Aacusa Andrea di essere succube del papà che lo porta a essere ossessionato dal lavoro. "Sei un uomo a metà se dipendi da loro" dice Anna. Quando torna nel villaggio Anna si arrabbia "Ma secondo lui io vado a cercare gli uomini solo se hanno i soldi? Solo perché mio ex marito aveva i soldi e lui ha soldi?".

Manila e Lorenzo - Pensando alla sua relazione con Manila, Lorenzo si intristice: è molto fragile. Al Ppnnettu, Milena parla ancora delle loro decisioni di vita un po' a metà: secondo lei, lui vorrebbe poterla mantenere. Secondo lui invece, lei non le dà l'opportunità di rendersi davvero utile. Lorenzo esce in esterna con la tentatrice Alessia e le parla dei soliti problemi con Manila. Dice di volere un figlio da lei, cosa che secondo lei non è vera.

Falò delle fidanzate

C'è un video per Antonella - Pietro continua a parlare male di Antonella, sottolineando la "povertà" nella sua vita sociale e i problemi del suo carattere. Rivela particolari intimi e di crisi molto private, tipo il suo "rammarico" per aver detto "se muoio mi ricorderanno perché ho tirato i capelli a Aida Yespica sull'Isola". Fa questo esempio per raccontare quanto si sente insicura e insoddisfatta. Con una provocazione, parla dell'età della sua donna e della sua vicinanza all'età per la casa di riposo.

C'è un video per Anna - Andrea inizia a parlare di Carlo. Il fidanzato con una provocazione si chiede se la sua ragazza abbia chiesto le condizioni economiche di Carlo per farsi mantene i figli. Andrea parla della gratitudine verso la sua famiglia, anche in campo lavorativo. In una esterna con Lorenzo, ammette di sentirsi "appesantito" dalle responsabilità del rapporto, cosa che lo fa sentire in secondo piano. "Lei si mette davanti per tutto".

Falò dei fidanzati

Non c'è nessun video per Pietro.

C'è un video per Andrea - Anna si mette sotto una copertina in giardino con Carlo. Lui è molto focoso e ci prova con lei, mentre coperti dai cuscini sono invisibili alle telecamere. Non nascondo però baci teneri (non sulle labbra) e carezze. Il giorno dopo in spiaggia, la loro attrazione li porta a essere sempre più vicini e con un continuo contatto fisico. Si fissano e c'è molta chimica tra loro. In un secondo video lei dice "secondo me gli devo dare una scossa a Andrea, deve capire che così mi sta perdendo". Nel video si intuisce che Carlo è stato informato della strategia di Anna.

C'è un video per Lorenzo - Il tentatore Francesco parla con Manila. Lei ammette di trascinarsi i problemi della separazione, cp grosso trauma. "Io non faccio un passo verso di lui perché devo fare un passo con dei bambini, quindi non me la sento di prendermi questa responsabilità. Alle altre ragazze e con i tentatori, parla della sua paura trasferendosi a Firenze, di dover fare la casalinga. Vorrebbe costruire un futuro con lui a Roma e rivela che durante la settimana lui si occupa del giardino e gioca alla Playstation. “Ho giurato amore per lei sulla tomba di mio padre, forse non lo ricorda”.