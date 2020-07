“Temptation Island 2020”, seconda puntata: tutto quello che è successo

10 Luglio 2020 | 1:7 di Alessandro Alicandri

Le emozioni continuano! È così che possiamo riassumere il secondo appuntamento di "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Coppie vip e non vip si sono unite per un'avventura appassionante in prima serata. Nella puntata del 9 luglio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle nuove dinamiche sull'isola delle tentazioni.

In sintesi

- Alessandro chiede e ottiene il falò di confronto anticipato con Sofia. Nonostante gli avvicinamenti fisici di Sofia con il tentatore Alex e le bugie su dei presunti (reali? non reali?) tradimenti del passato che si rinfacciano, decidono di tornare a casa insieme.



- Per la prima volta Lorenzo, compagno di Manila, vede alcuni video della sua ragazza che lo fanno imbestialire. Al centro della diatriba c'è una questione sulla loro relazione a distanza perché nessuno dei due vuole lasciare la città dove i due vivono (e lavorano), Roma e Firenze.



- Il corteggiatore Alessandro e Valeria sono sempre più vicini.



- Nelle anticipazioni della prossima puntata, Chavy chiederà un falò di confronto anticipato con Valeria.

La cronaca della puntata

Annamaria e Antonio - Dopo il riassunto della puntata precedente, continua il racconto sull'isola delle tentazioni. Annamaria (la fidanzata di Antonio) racconta a Valeria di sentirsi molto insicura sul proprio corpo, piangendo perché si sente inadeguata esteticamente. Grazie all'aiuto di Valeria, Annamaria riscopre la sua femminilità. Nel pinnettu vede un video di Antonio: lui va in esterna privata con Ilaria in barca e i due chiacchierano sulla loro sorprendente intesa. Antonio dice a Ilaria «Fuori di qui non avrei problemi a frequentarti». Annamaria, innamoratissima di lui, piange amaramente. Dopo aver visto il video vuole tornare a casa e viene convinta a restare.

Antonella Elia ammette di "volersi fare un giro" con qualcuno dei ragazzi, sempre in modo simpatico e ironico.

Valeria e Ciavy - Ciavy, chiamato nel pinnettu vede un video in cui Valeria si confida con un tentatore, ammettendo di provare delle emozioni positive e dei sentimenti positivi per Ciavy. Ciavy non le crede: valuta come false le parole di Valeria.

Anna e Andrea - Anna, convocata nel pinnettu, vede un altro video in cui Andrea dice di non essere interessato al matrimonio o a un figlio. Andrea nel seguito della puntata è in totale crisi dopo aver visto i video della sua Anna sempre molto presa con la sua "recita" tra provocazioni e contatti fisici e non sa come comportarsi. Chiede un falò di confronto anticipato che poi, alla fine, non vuole più fare.

Lorenzo e Manila - Lorenzo per la prima volta si deve interfacciare con una Manila molto estroversa, giocosa, che si confida sulle pieghe più problematiche del loro rapporto. Torna nel villaggio arrabbiatissimo per i comportamenti della sua ragazza. È geloso e stupito dalle parole di lei.

Alessandro nella puntata precedente ha chiesto un falò di confronto da parte di Sofia. L'ha chiesto perché Alessandro ha visto del contatto con Alex. Lui dice di non averlo mai tradito ma a quanto pare, non è vero. Nel villaggio delle fidanzate Sofia vede un video di Alessandro in cui dice che lei gli manca ed è profondamente innamorata. Chiarisce che non è stato un vero tradimento, ma che lei è andata in vacanza con un altro uomo quando lui gli ha chiesto un momento di pausa. Prima del falò di confrotno, i contatti tra Sofia e Alex sono sempreiù intimi.

Falò di confronto anticipato - Alessandro ha chiesto un confronto con Sofia dopo aver visto dei video in cui lei sembra aver detto delle bugie. Non è tutto: Alessandro ha visto dei comportamenti sbagliati da parte di Sofia con il tentatore Alex. Vengono mostrate le immagini di lei che cerca il contatto fisico con il tentatore e tutti gli sfoghi (falsi?) di Sofia sul comportamento di Alessandro. Dopo aver ricapitolato i video, inizia il confronto dei due. Lei ammette di amarlo ancora e di considerare il tentatore Alex "un fratellino". Tanto basta per farsi perdonare: lui è felice delle sue affermazioni. Lui promette di avere più fiducia in lei e tornano a casa mano nella mano.

Il falò dei fidanzati

Video per Ciavy - In un video per Ciavy, viene mostrata Valeria: annusa il profumo di Alessandro (e viceversa). Appartatisi su un divanetto i due si abbracciano e si coccolano. Continuano poi i "giochi" di Alessandro, che la bacia il suo collo. I due ragazzi sono sempre più vicini. Rifugiatisi in spiaggia di notte, la chiama "amò". Lei lo invita a abbracciarlo sui divanetti, fantasticando su una notte in cui due, magari, possono dormire assieme. Nel secondo video, di giorno, Alessandro ha organizzato una sorpresa per lei. Lui ha preparato per lei un tavolo sulla spiaggia per bere e mangiare di fronte al mare. Lei è molto contenta della sorpresa e brinda "alla felicità” .Durante l'aperitivo tra loro ci sono sguardi complici e lei ammette di sentirsi finalmente desiderata. Ammette "tra le tue braccia sto proprio bene". Dice anche che ci sono dei momenti in cui Ciavy gli manca e altri in cui no. «Se dovessi rivederlo ora, non so se sarei felice di rivederlo o no. Ho dubbi e tanti pure». Tra i due ci sono poi coccole e baci. Si baciano sul naso, si accarezzano la testa e il collo, ma non si va oltre. Parlando con Manila, dice di essersi trattata come una signora.

Video per Pietro - La Elia esce in barca con Ale, dice: «Mi ero già preparata a essere zitella. La noia è la maledizione della mia vita, anche in amore mi annoio quando finisce la passione. Lei racconta che Pietro è molto geloso della sua relazione con il suo ex Fabiano e racconta tutti i dettagli di questo grande rapporto di amicizia molto intenso, raccontando che per colpa di Pietro si sentono di nascosto.

Non ci sono video per Antonio.

Video per Andrea - Continua l'avvicinamento di Anna con Carlo, ma sarà tutto vero o tuto falso? Per Anna, l'argomento dei figli è un'ossessione e ne parla tantissimo anche con Carlo. Dopo aver visto il video, Andrea chiede di poterla vedere immediatamente ma in seguito rinuncia e si prende del tempo per capire.

Video per Lorenzo - Manila mette la crema sulle spalle a alcuni ragazzi e si fa mettere la crema da Simone. Nel video Manila si confida sulla problematica legata alla città di residenza: Lorenzo non vuole trasferirsi da Firenze in modo definitivo e lei non vuole andare da lui perché lavora a Roma. Lui, arrabbiato, rifiuta inizialmente di voler continuare a vedere il video. A Filippo, Lorenzo racconta di poter comprare una casa su Roma ma di non voler comunque lasciare Firenze. In un altro video si mostra sensuale davanti ai ragazzi durante la sfilata.

Il falò delle fidanzate

Video per Annamaria - Il rapporto con Ilaria da parte di Antonio è sempre più fisico. Lei lo massaggia sulle spalle per spalmargli la crema. Tra abbracci, coccole e battute, i due sono sempre più vicini. Ballano un lento abbracciati tra coccole e "mani lunghe". Annamaria dice "sta facendo una gran brutta figura". Nel secondo video Ilaria si siede sulle gambe di Antonio. Le loro gambe sono intrecciate e i loro corpi si sfiorano, anche nell'idromassaggio. Antonio ha poi deciso di organizzare una bella cena romantica sulla spiaggia. Antonio ammette di stare bene con lei. Nel frattempo Annamaria trema per l'agitazione.

Non c'è nessun video per Antonella Elia.

Non ci sono video per Valeria. Quando torna al villaggio si consola tra le braccia di Alessandro.

Non c'è un video per Anna.

Non c'è un video per Manila.