“Temptation Island 2020”, sesta puntata: tutto quello che è successo

30 Luglio 2020 | 21:26 di Alessandro Alicandri

Tutte le cose belle, prima o poi finiscono. Per l'ultimo appuntamento della stagione, ecco tutto quello che è successo nel sesto appuntamento con "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Nella puntata del 30 luglio è stato tempo di conoscere il destino di tuttele coppie. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle nuove dinamiche sull'isola delle tentazioni.

In sintesi

- Nel falò di confronto finale Antonella Elia e Pietro Delle Piane si separano. Lei non riesce a perdonarlo per le parole dette e i comportamenti avuti nel villaggio. Un mese dopo, la relazione tra i due non si è ancora ricucita del tutto, anche se lui sta cercando di farsi perdonare. In un video più recente, la Elia ribadisce di aver riprovato forte dolore nel vedere le immagini del suo Pietro e di aver bisogno di tempo per prendere delle decisioni.



- Anna e Andrea escono dai villaggi ancora assieme. Nel chiarimento avuto al falò finale, lei dice di essersi comportata male per avere una reazione da lui e lui invece ritiene che il suo comportamento non fosse rispettoso. Un mese dopo i due hanno deciso di convivere e di iniziare a pensare a un figlio entro l'anno. L'obiettivo di Anna è quindi stato raggiunto.



- Lorenzo Amoruso e Manila Lazzaro tornano a casa più uniti di prima. Non è stata una decisione semplice: Manila ha una corazza dovuta a un matrimonio precedente che le ha lasciato dei forti segni addosso, per lei quindi non è facile fidarsi degli uomini. Un mese dopo, rivelano di star cercando casa su Roma e di aver riflettuto sulla possibilità di cercare un bambino.



- In sintesi Annamaria e Antonio, con qualche riserva, stanno ancora assieme. Sofia e Alessandro che avevano ricucito all'uscita da Temptation, ora non stanno più assieme. Probabilmente c'è un dissenso nella famiglia di Alessandro per quello che si è visto in tv. Valeria e Ciavy sono ancora separati: Ciavy è incerto sui suoi sentimenti mentre Valeria ha ben chiaro di volere una vita più serena con un uomo che la ami davvero.



La cronaca della puntata

Antonella Elia e Pietro Delle Piane - È arrivato il momento di rivedere i filmati del presunto "tradimento", ovvero il bacio con la tentatrice Beatrice cercando di eludere le telecamere. A questo si aggiungono gli attestati di disistima di Pietro nei confronti di Antonella. Alla visione del filmato compromettente, lui si giustifica e sostiene che stavano solo mangiando delle caramelle, che era presente una terza ragazza con la quale poi si sono abbracciati. Antonella Elia è furiosa e si sfoga: "Per quello non ti sposo, perché non hai il controllo su te stesso. Quando hai il controllo, richiamami. Hai detto delle cose terribili, sono una donna e vado tutelata. Voi uomini ci trattate come delle merde”. Antonella decide di tornare quindi a casa da sola. “Ti amo ma mi fai schifo e non mi chiamare più perché io ti cancello dai social e da WhatsApp” dice “Dai, fai famiglia con quelle ragazze, che sono più giovani di me e possono darti la discendenza che vuoi”. Lui si scusa ma le scuse non bastano. "Mi fai ribrezzo, non mi fido più di te. Per me sei cancellato. Ti voglio bene, ma non voglio stare con un uomo come te”. "Io sto male fisicamente” continua lei “tra un anno o spero prima me ne dimentico, torna e ne riparliamo”. "Mi hai fatto sentire vecchia e arida, non me ne frega niente che eri arrabbiato, io non so chi sei”. Lui la supplica di cambiare idea, ma lei non vuole più avere a che fare con lui. “Dormire con te è l'ultima cosa che farei”. Antonella lascia il programma da sola. Lui dice: "Mi sembra una follia":

Anna e Andrea - Andrea dice a Lorenzo prima di falò: "Si aspettava che io scoppiassi di gelosia, ma così non è stato, chissà come reagirà". Lei intanto dice "Me lo mangio, non si deve allargare a parlare". Anna non sa che Andrea, fin dall'inizio, ha saputo della sua strategia per farlo ingelosire. Lui, al falò ammette di essere cresciuto molto. "Ti ho voluto far soffrire perché tu per far contento qualcuno a casa, non vuoi fare una famiglia con me. Se me ne vado, tu soffri. Ecco spiegata la storia falsa che ho avuto con Carlo”. Mentre guardano i filmati, Andrea la guarda per capire se si pente dei suoi atteggiamenti, ma non è così. Nulla è cambiato: lei aspetta dei segnali chiari e garanzie per un progetto futuro e lui amandola follemente, chiede tempo e rispetto. Per amore e solo per quello, lui decide di andare via con lei, anche se inizialmente Anna minaccia di andarsene via da sola. La coppia esce unita.

Lorenzo Amoruso e Manila Lazzaro - Lorenzo è molto preoccupato per il falò e per le decisioni da prendere. "Non ho mai avuto paura di perdere nel calcio, ma quando ci sono i sentimenti... è un'altra situazione. Considero questa la finale più importante della mia carriera”. Nel falò rivedono i filmati che lo fanno imbestialire. Secondo lui, lei l'ha fatto apparire come uno scroccone e uno che non investe nel rapporto. Dopo qualche discussione, Manila tira giù i muri e commossa ammette di non fidarsi facilmente degli uomini e di apprezzare Lorenzo che con grande pazienza sopporta e la sostiene. L'amore tra i due è fortissimo e capiscono che al di là delle difficoltà che ci sono e ci saranno sul futuro l'uno per l'altra. Lui dice di aver voglia di sposarla.

Cosa è successo un mese dopo?

Lorenzo Amoruso e Manila Lazzaro - I due, uniti più di prima, rivelano che stanno cercando una casa a Roma e che Lorenzo inizierà a essere ancora più presente nella vita di Manila. Tra i loro progetti futuri, c'è anche quello di aver un bambino (o una bambina, come ha chiarito Lorenzo).

Anna e Andrea - Andrea ha capito quello che vale e ha ridefinito le sue priorità, Anna invece si è sentita molto attaccata sui social ma sapeva di dover fare qualcosa di forte per stimolarlo, quindi è fiera di quello che ha fatto. Anna e Andrea sono ufficialmente andati a vivere assieme e nell'attesa del bambino voluto da Anna (ma da lui ancora no) hanno adottato un cane. Il progetto futuro è di andare a Natale in un posto che a lei piace molto per "cercare" un bambino in via ufficiale. Nonostante i bei progetti, i due rimangono determinati nelle loro scelte, ma con alcune riserve.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane - Antonella torna da sola. Molto ferita, è tornata a Roma e poi Pietro non è mai stato assente nella sua vita. Pietro gli ha inviato un messaggio d'amore e a un segnale di Antonella Elia in diffcoltà, è andato a casa ed è stato d'aiuto. Antonella racconta il processo di rabbia e il successivo perdono. Lei ha scoperto di essere molto gelosa e di aver trovato a conti fatti quello che cerca in un uomo. "È eccessivo come io sono eccessiva”. Pietro arriva e la sorprende con un mazzo di rose e tantissime scuse. "Perdonami per averti detto che sei arida”. In una lettera letta davanti a lei rinnova la sua volontà di sposarla. Vanno via abbracciati, con l'idea di ricostruire il rapporto.



Dopo dieci giorni rivedendo le puntate Antonella ha riprovato le emozioni del passato, ha capito di sentirsi colpita nelle dignità di donna, una dignità che colpisce, seguendo le sue parole, non solo lei ma tante donne.“Una ferita però non deve per forza portare alla vendetta o alla rottura. Non può essere un programma a far conoscere una persona. Quello che avete visto di lui non mi piace, non è bello e non è accettabile, ma la vita è la mia e sono io a decidere se posso o non posso accettarlo. Se perdonerò Pietro, sarà una decisione mia. Il perdono non è segno di debolezza, è un grande segno di forza. Ho scelto di stare da sola in questo momento e valuterò quanto sono in grado di perdonare. Però non giudicatelo per quello che avete visto in questi giorni”. In ogni caso, non è tornata con lui.

Annamaria e Antonio - Sono tornati assieme ma si sono confrontati sulle puntate andate in onda, litigando nuovamente. In futuro faranno un viaggio insieme e se capiterà, proveranno a avere un figlio. "Dobbiamo recuperare le crepe, credo siano tutte recuperabili, una donna come lei non si trova in giro” dice Antonio. Tra qualche incertezza e nuove sicurezze (specialmente in Annamaria, che ha imparato a volersi bene), la relazione va avanti.

Sofia e Alessandro - Alessandro arriva a Temptation da solo. Lui rivedendo le puntate si è sentito insultato, ha capito che quelle parole lo hanno ferito profondamente, quindi ha bisogno di tempo per rielaborare quello che è successo e pur sentendo Sofia, non è pronto a tornarci insieme. Sofia racconta che dopo aver ricucito subito dopo la fine dell'esperienza, l'ha lasciata appena i due tornati a casa. Secondo lei, lui è un po' diviso tra i sentimenti che prova per lei e i doversi verso la sua famiglia. A quanto pare, Alessandro si sta sentendo con Beatrice: lui gliel'ha confermato.

Valeria e Ciavy - Sono ancora separati. Ciavy ammette i suoi errori, di aver detto "non sono innamorato", cosa che conferma essere vera. Ciavy inoltre spiega di aver fatto degli errori e dei tradimenti, quindi ha sempre giocato a carte scoperte, incerto su quello che prova per lei. Valeria invece sta bene e sta facendo ordine nella sua vita e pensando a se stessa. "L'amore non deve farti versare lacrime che non siano di gioia” dice. I due si sono sentiti e visti dopo Temptation, ma non sono riusciti a chiarire. "Io penso di non essere più innamorata di lui, mi manca ma in questo momento non sono innamorata”. Valeria si augura di ritrovare la sua felicità e di magari trovare un uomo che ami mia sua figlia e lei.