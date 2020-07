“Temptation Island 2020”, terza puntata: tutto quello che è successo

16 Luglio 2020 | 01:20 di Alessandro Alicandri

Vi siete per caso persi questa bellissima puntata? Ci pensiamo noi Ecco tutto quello che è successo nel terzo appuntamento con "Temptation Island" in compagnia di Filippo Bisciglia su Canale 5. Coppie vip e non vip si sono unite per un'avventura appassionante in prima serata. Nella puntata del 16 luglio è stato tempo di sfoghi e importanti decisioni. Ecco quindi nel nostro riassunto tutti i fatti principali della puntata, i contenuti dei filmati e il racconto delle nuove dinamiche sull'isola delle tentazioni.

In sintesi

- Ciavy chiede un falò di confronto immediato con Valeria. Dopo un tentativo fallito di chiarimento, Valeria dice di sentirsi rinata e di non aver più bisogno di lui nella sua vita. Per questo motivo, Ciavy e Valeria tornano a casa separati.

- C'è un primo filmato al falò delle fidanzata per Antonella Elia. Le parole con le quali Pietro definisce Antonella (infantile, un po' egocentrica, arida) fanno arrabbiare tantissimo Antonella che torna al villaggio giù di morale.

- Nella prossima puntata, la quarta, un video shock visto al falò da Antonella Elia farà tremare la sua relazione con Pietro.

La cronaca della puntata

Valeria e Ciavy - Nel riassunto, si racconta del rifiuto di Ciavy alla possibilità di convivere assieme e dei suoi sentimenti non propriamente d'amore per lei. Valeria, delusa dal senso di distacco di Ciavy, trova in Alessandro compagno di avventure. Ciavy dal canto suo non sta con le mani in mano: lui si lega molto a Bianca tra grattini, progetti ipotizzati per il dopo "temptation". Ciavy le accarezza i capelli, lei le morde l'orecchio, lui la chiama "amore". Lei, affranta, cerca in Alessandro consolazione e affetto. Dopo un piccolo scontro, Alessandro e Valeria sono sempre più vicini. Lei lo lascia davanti alla porta del suo appartamento con l'evidente desiderio di stargli accanto in modo più intimo. Anche il giorno dopo, i due sono sempre abbracciati e distesi al sole con fare affettuoso.

Antonella e Pietro - Nei giorni precedenti, si ricapitola uno dei nodi problematici del rapporto, la presenza costante e inarrestabile dell'ex di Antonella Elia, Fabiano. Nel villaggio delle fidanzate Antonella Elia confida a Annamaria: l'attrice e showgirl ammette di non legarsi facilmente alle persone perché le sono morti, la mamma, i nonni e anche il papà. Annamaria le dice "Hai perennemente paura di essere abbandonata dalle persone". Nel villaggio dei fidanzati Pietro invece parla di alcuni problemi del loro rapporto. "Antonella è una menefreghista, non sa quello che può perdere, non puoi dire ”io sto bene da sola”».

Annamaria e Antonio - Lei lo accusa di essere troppo piccolo mentalmente mentre Antonio, molto vicino a Ilaria, fa sentire lei un ripiego. In uno sfogo nel villaggio delle fidanzate, Annamaria racconta a Antonella Elia come si sente, ovvero poco bella e poco amata. In un pinettu, la registrazione dele parole dette da Ilaria rilevano che Antonio forse ha fatto un po' "scena" per non compromettersi con la sua Annamaria. Si voleva giustificare dopo la cena romantica con Ilaria? La tentatrice in un filmato racconta che lui ha provato allontanarsi con lei a largo del mare per non farsi raggiungere dal microfono ambientale. Dopo il falò degli uomini, Antonio va a coccolare Ilaria.

Anna e Andrea - Anna fa un giro in barca e poi in gommone con Carlo. Anna in teoria sta mettendo in atto una strategia per far ingelosire Andrea. Andrea invece riceve una dedica "d'amore" da parte di una tentatrice, Laura. Andrea, rientrato nel villaggio dopo il falò, si mostra molto geloso per i comportamenti di lei con Carlo.

Manila e Lorenzo - Lorenzo, dopo il falò, è molto arrabbiato con Manila perché secondo lui la soubrette si mostra poco riconoscente.

Falò dei fidanzati

C'è un video per Ciavy - Nel cortile, da soli e sdraiati al sole, Valeria e Alessandro si coccolano teneramente in mezzo all'erba. I due giocano con le labbra, sfiorandole. Nello stesso video, lei si dice indecisa se baciarlo o meno. In un secondo video di sera, lui vuole baciarla, le labbra si sfiorano ma lei lo rifiuta. Una sera poi lei va nell'appartamento dei ragazzi: lui è offeso per i comportamenti contraddittori di lei. Valeria convince Alessandro a uscire dagli appartamenti per abbracciarsi in cortile. Alessandro, coperto da un cappuccio, non fa vedere se i due si stanno effettivamente baciando. Ciavy chiede un falò di confronto immediato con Valeria. Nella chiacchierata con Alessandro, lei dice "non voglio più vivere la vita di prima". Valeria decide di presentarsi al falò: lui la accusa di essersi comportata senza rispetto. Valeria sostiene che lui l'ha rinchiusa in casa... non permettendole di vivere. "Il nostro era un amore malato" dice Valeria. Dopo un tentativo di chiarimento tra i due dove lei non lo lasciava parlare, lei ha detto di volersi più bene e di voler tornare a casa da sola.

C'è un video per Pietro - La Elia rivela: "Io mi sono sempre annoiata con gli uomini". Antonella dice di non voler entrare nell'ottica di un matrimonio. Durante una festa, bacia a stampo un altro uomo. Nel secondo video, esce in esterna con il tentatore Ale. Il giovane si complimenta con Elia perché la sua immagine reale è molto diversa da quella che passa nei reality. Alla fine del video, chiama Pietro "Fabiano", che il nome dell'ex. Pietro spiega che Fabiano ha ancora le chiavi della casa comune e il beauty in casa.

C'è un video per Lorenzo - Manila si fa spesso spalmare la crema e la spalma a alcuni ragazzi, godendosi la schiena. A un tentatore spiega di nuovo di non volersi trasferire a Firenze e di non voler essere mantenuta. Vuole mantenere la sua autonomia romana per seguire il lavoro e i suoi figli. Questo mancato desiderio di progettualità fa arrabbiare Lorenzo.

C'è un video per Andrea - Anna continua la sua "pantomima" avvicinandosi sempre di più a Carlo. Si fa fare un massaggio da lui e si complimenta continuamente per il suo fisico. Lui entra nella sua camera e le dà giocosamente una sculacciata.

Falò delle fidanzate



C'è un video per Annamaria - Antonio cerca conferme da Ilaria per una frequentazione relazione futura con Ilaria. Escono in esterna e raggiungono una piscina immersa nel verde. "Se fossi stato single non avrei avuto problemi a chiederti di frequentarti fuori da questo contesto". In un altro filmato il corteggiamento di Antonio verso Ilaria continua. I balli tra i due sono sempre più romantici. Alla fine del video, Annamaria dice di non voler uscire con lui da fidanzati.

C'è un video per Antonella - C'è finalmente un video di Pietro che si fa "coccolare" da alcune ragazze con un trattamento estetico. Balla con una tentatrice e poi organizza una cena con Marialuisa. A lei rivela il fatto che Antonella Elia ha controllato il WhatsApp di Pietro e che la cosa la trova poco rispettosa. Pietro rivela che Antonella è poco autonoma. "È come se avessi due figli, ha un lato molto infantile, adolescenziale” dice di lei. Rivela che Antonella è asessuata quando va in ansia, compromettendo la loro vita privata. Secondo lui è un po' egocentrica, sottomette le persone. Lei ci rimane malissimo ed è piuttosto incredula... non le è piaciuto essere definita "arida". Dice alla Elia "peccato che lo lascio".

Non c'è un video per Manila.

C'è un video per Anna - Andrea si sfoga per le pretese di Anna di avere un figlio da lui. Andrea sostiene di essere troppo buono, dicendo di volersi mettere finalmente al primo posto. "Se Anna lo vuole capire, altrimenti ci sarà un'altra persona”.