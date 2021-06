“Temptation Island 2021”: le 6 coppie e i single tentatori

Al via il 30 giugno la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia Da sinistra: Stefano e Manuela, Federico e Floriana, Tommaso e Valentina, Natascia e Alessio, Ste e Claudia, Jessica e Alessandro Redazione Sorrisi







Parte mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 il reality più amato dell'estate: "Temptation Island". Alla conduzione troviamo ancora Filippo Bisciglia, giunto all'ottavo anno, che racconta le storie di 6 coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore.

Le 6 coppie di Temptation Island 2021

Manuela e Stefano

Valentina e Tommaso

Claudia e Ste

Jessica e Alessandro

Natascia e Alessio

Floriana e Federico

Più sotto trovate i profili e le dichiarazioni delle 6 coppie in gioco a "Temptation Island".

I 25 single "tentatori"

Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia e Gabry

Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco

Più sotto trovate i profili dei 25 single di "Temptation Island".

Il Pinnettu e il falò di confronto

In amore non esistono né regole né manuali a far sì che l’alchimia tra due persone duri per sempre. La vita di coppia è la vita che voglio? Lei/lui è la persona giusta con la quale costruire una vita insieme? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? Mi ama davvero? La nostra storia d’amore è solida a sufficienza?

Per trovare risposte e per comprendere la vera natura del loro amore

sei coppie, non sposate e senza figli in comune, partono per un resort da sogno in Sardegna. È così che ci ritroviamo anche questa stagione sulle spiagge soleggiate e dorate dell’Is Morus Relais.

Dopo lo sbarco sull’isola, le coppie vengono separate per 21 giorni e da quel momento vivono in due villaggi differenti (quello delle fidanzate e quello dei fidanzati) e senza contatti con il mondo esterno.

Ad accompagnarli in questo periodo di separazione, 25 single "tentatori" (12 donne e 13 uomini divisi nei rispettivi villaggi) che vivranno con loro questi giorni.

Durante la permanenza, attesissimo dal pubblico è il momento del falò spesso preceduto da rivelazioni a sorpresa di dialoghi e scene mostrate loro al Pinnettu. Nel momento clou dell’incontro in spiaggia Filippo Bisciglia mostra ai protagonisti alcuni video dei propri fidanzati/e che mostrano come i propri partner stanno vivendo questa esperienza.

Al calar del sole sul ventunesimo giorno finisce il viaggio antropologico. I componenti delle coppie ancora in ballo devono sciogliere ogni dubbio al falò di confronto finale. È qui che arriva la fatidica domanda di Filippo a cui le coppie sono chiamate a rispondere: «Decidi di uscire dal programma con la persona con cui sei arrivato/a o vai via da solo/a?».

Le coppie di Temptation Island View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Manuela e Stefano Manuela, 31 anni, barista fidanzata da 4 anni e mezzo con Stefano, 30 anni, cestista ed ex vicedirettore di un negozio di elettrodomestici a Rimini. Entrambi sono di Brindisi, non convivono più ma spesso lui si ferma la sera a casa di lei. Manuela: «Ho scritto io a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano. Lo scorso anno ho lasciato la mia casa e il mio lavoro per raggiungerlo a Rimini dove lavorava. Quando sono arrivata mi è crollato il mondo addosso perché ho scoperto di alcuni tradimenti da parte sua che risalgono all’intera durata della nostra storia. Per quello che ho vissuto nella mia vita vorrei un uomo di cui potermi fidare». Stefano: «Ho sbagliato e ne sono pentito, ma è pur vero che lo scorso anno ho lasciato il lavoro e sono ritornato da lei, quindi credo di averle già dato la mia dimostrazione. Cos’altro dovrei fare? Oggi non stiamo viaggiando nella stessa direzione e Temptation potrebbe essere l’occasione per capire se proseguire insieme e ricominciare davvero o finirla qui». View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Valentina e Tommaso Valentina, 40 anni. Separata dal 2016. Vive a Roma con Tommaso da novembre 2019. Lavora come hostess. Tommaso, 21 anni. Ha studiato alla Marymount International School. Sportivo. Sta facendo gli esami per diventare istruttore di snow board. Valentina: «Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui. Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me». Tommaso: «Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina. E’ una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male». View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Claudia e Ste Ste, 30 anni, impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono da subito. Il 30 settembre 2018 lui le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021. Claudia: «Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa. Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure». Ste: «Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo». View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Jessica e Alessandro Jessica 34 anni, impiegata, di Tradate (Varese) fidanzata da 7 anni con Alessandro, 28 anni, di Milano, lavora nell’azienda di famiglia. Convivono da 2 anni. Jessica: «Scrivo a Temptation Island perché da quando siamo andati a convivere, da ragazzo intraprendente e pieno di vita è diventato un bradipo, senza più interessi né entusiasmo per nulla. Siamo come due coinquilini e mi annoio mortalmente. Spero che Temptation mi aiuti a capire se questa storia è arrivata al capolinea o se ha ancora un futuro». Alessandro: «È vero che sono cambiato, perché io mi sono divertito tanto in passato e non ho più bisogno di quel tipo di vita. Adesso mi basta lei. Quindi penso che il problema sia più suo». View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Natascia e Alessio Natascia, 31 anni, estetista, vive a casa sua a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono da 1 anno. Natascia: «Scrivo a Temptation Island per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…». Alessio: «Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia». View this post on Instagram A post shared by Temptation Island (@temptationisland_official) Floriana e Federico Floriana, 21 anni, fidanzata con Federico, 34 anni, gestisce il bar del suocero. Sono fidanzati da 2 anni e convivono da un anno per volontà di Floriana. Sono entrambi di Palermo. Floriana: «Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19:30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21:30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano. Ho scritto a Temptation Island perché io vorrei costruire una famiglia con lui ma non so se lui sia ancora innamorato di me». Federico: «Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%».