“Temptation Island”: Antonella Elia e Manila Nazzaro spiegano perché hanno accettato

22 Giugno 2020 | 12:17 di Giulio Pasqui

Ora che l'estate è arrivata anche sul calendario, il villaggio Is Morus Relais è pronto a riaprire le sue porte. Infatti una nuova edizione di "Temptation Island" è alle porte, non senza novità: il "viaggio nei sentimenti" stavolta vedrà come protagonisti sia personaggi famosi, sia non famosi. Due le coppie già ufficializzate attraverso un promo trasmesso su Canale 5: Antonella Elia con il fidanzato Pietro Dalle Piane e Manila Nazzaro con il compagno Lorenzo Amoruso.

Antonella Elia e Pietro Dalle Piane sono fidanzati da un anno e tre mesi. Lei è fresca di "Grande Fratello Vip", lui (che nella vita lavora come attore e doppiatore) si è fatto conoscere nei satolli di "Mattino 5", "Pomeriggio 5" e "Live - Non è la d'Urso". «Ho detto sì a "Temptation Island" perché mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini", ha detto la showgirl. «Sono un uomo del Sud. Ho una gelosia proprio fisica. Non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi, è meglio, evitiamo...» è stata la premessa dell'attore.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, invece, sono fidanzati da quasi tre anni. Lei è diventata Miss Italia nel 1996 e ha avuto alcune esperienza da conduttrice sulle reti Rai, lui è un calciatore professionista con presenze nella Fiorentina e nel Bari, mentre in tv ha partecipato a "Celebrity MasterChef" e ha condotto il docu-reality "Squadre da incubo" con Gianluca Vialli. «Non credevo più nell'amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere quella pazienza e quella determinazione per farmi ricredere che comunque è possibile rinnamorarsi. Questo "Temptation" potrebbe anche illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa», sono state le parole dell'ex Miss.

La nuova edizione di "Temptation Island" andrà in onda "prossimamente". Si parla di inizio luglio (il 2 o il 7).