“Temptation Island”: com’è andata a finire con tutte le coppie

Le sette coppie hanno preso le loro decisioni per il futuro. Ecco com'è andata la puntata del 31 luglio 2023 Alessandro Alicandri







Con la puntata del 31 luglio finisce ufficialmente “Temptation Island”, nell'edizione estiva del 2023 campione di successi con Filippo Bisciglia come conduttore e mediatore tra le coppie su Canale 5. Ecco com'è andata l'ultima puntata che ha raccontato gli ultimi accadimenti dei villaggi ma soprattutto, ha mostrato cosa è successo un mese dopo la fine del programma. Siete pronti? Cominciamo!

Gabriela e Giuseppe - In coppia

Senza dubbio, una delle coppie distintive dell'edizione, ha avuto un destino turbolento. Si sono lasciati al falò di confronto anticipato e poi in un secondo falò straordinario, si sono riuniti. Il loro amore adesso è fondato sulla verità: lui ha ammesso di averla tradita e Gabriela non è più sul piede di guerra. Hanno grandi progetti insieme e un nuovo equilibrio che li ha riscoperti forti come agli inizi del rapporto.

Isabella e Manu - In coppia

il muro tra i due era dovuto, essenzialmente, a questioni economiche per la loro disparità sociale. Grazie a questa esperienza hanno imparato a mettere da parte la razionalità, che in Isabella è molto spiccata, e a occuparsi un po' di più dei loro sentimenti. Isabella nello specifico, ha mostrato una tenerezza inedita che fa capire quanto ami Manu. Manu, dal canto suo, è innamorato perso di lei. L'amore è alla base di tutto.

Francesca e Manuel - Separati

Dopo una lunga relazione molto intermittente (lui l'ha lasciata cinque volte), Francesca ha trovato la forza di lasciarlo per sempre. Manuel, che in questo viaggio nei sentimenti l'ha spesso sminuita, oggi si ritrova a vivere la fine del rapporto reale, una fine che lo fa star male. Nonostante per entrambi questa fine sia in modo diverso molto faticosa, stanno provando a pensare alla propria individualità e a ciò che vogliono.

Alessia e Davide - In coppia?

Alessia, prima di Temptation, ha tradito Davide. Lui voleva capire se il loro rapporto avrebbe potuto trovare un nuovo equilibrio e maggiore fiducia. In realtà, pur avendo lasciato il programma da fidanzati, il loro rapporto è comunque ai ferri corti. Rivedendo le immagini nei villaggi, Davide non ha per niente digerito i comportamenti di lei con il tentatore Davide. Per questo, ha chiesto un periodo di pausa.

Ale e Federico - Separati

In un falò di confronto di fuoco, Ale (Alessia) ha insultato pesantemente Federico, delusa dai suoi comportamenti, anzi, più che altro dal mancato coraggio di lasciarla. Lui ha ammesso le sue colpe, cercando di trovare la forza per chiudere il rapporto senza ferirla. In questo momento la loro distanza è diventata enorme e i due non sono più interessati a tornare l'uno nella vita dell'altro.

Vittoria e Daniele - Separati

La coppia si è definitivamente lasciata. Vittoria ha trovato in un tentatore tutte le attenzioni di cui aveva bisogno e si è stupita in realtà, perché nei suoi desideri c'era la volontà di avere un figlio da Daniele. Allo stato attuale, pur essendosi lasciati al falò consensualmente, lei è ancora innamorata di lui ma lui non vuole saperne più nulla. Lui è molto deluso dai suoi comportamenti e non vuole avere a che fare con lei.

Perla e Mirko - Separati

La storia con il cambiamento più drastico è quella tra Perla e Mirko. Nei rispettivi villaggi, hanno trovato in due tentatori dei legami piuttosto forti. Mirko si è innamorato della tentatrice Greta e il loro legame è stato suggellato da un tatuaggio di coppia con su scritto "I tuoi occhi la mia cura". Perla nel frattempo, in modo meno lanciato, sta frequentando il tentatore single Igor. La ex relazione è decisamente alle spalle.