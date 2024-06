Filippo Bisciglia e le 7 coppie protagoniste di “Temptation Island”

Il conduttore ci presenta i partecipanti alla nuova stagione del programma Solange Savagnone







Ormai è una tradizione. La prima intervista che Filippo Bisciglia rilascia per “Temptation Island”, sei puntate che tornano dal 27 giugno su Canale 5, deve essere con noi: «C’è una liturgia che va rispettata. Sono cresciuto con Sorrisi, i miei genitori lo comprano da sempre e ricordo che quando ero piccolo segnavano con la penna gli orari dei programmi da guardare. È nel mio cuore» ci dice Filippo, che da fine maggio, per i canonici 21 giorni in cui le coppie protagoniste del programma vivono in due villaggi separati, è sbarcato all’Is Morus Relais (Santa Margherita di Pula, Cagliari), il resort sardo che da anni ospita il docureality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Le 7 coppie di Temptation Island Alessia (30) e Lino (29), «vulcanici» Stanno insieme da quattro anni, vivono a Napoli ma non convivono. Scrive lei a “Temptation Island” perché pensa che Lino la tradisca ed è stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Lino vorrebbe che Alessia gli stesse meno addosso e partecipa nella speranza di cambiare questa situazione. Jenny (26) e Tony (41), «esplosivi» Sono fidanzati da cinque anni e sono andati a convivere sin da subito a Catania. Scrive Jenny a “Temptation Island” perché Tony non le consente di vivere la sua vita liberamente e inoltre non si fida di lui. Tony partecipa perché glielo ha chiesto Jenny. Dice di non limitare la fidanzata ma di essere semplicemente protettivo. Ludovica (29) e Christian (34), «decisi» Christian è fidanzato da un anno e 10 mesi con Ludovica e convivono a Vasto (CH). Scrive Christian a “Temptation Island” perché Ludovica, per due volte, lo ha lasciato dicendogli che era confusa sui suoi sentimenti, quando in realtà entrambe le volte lui ha scoperto che lei lo tradiva con lo stesso uomo. Se Christian l’ha perdonata è perché la ama, ma vuole essere sicuro che sia lo stesso anche per lei. Siria (22) e Matteo (33), «amabili» Sono fidanzati da oltre sei anni, da quando lei ne aveva 16. Convivono da quattro anni a Massa Carrara. Scrive Siria a “Temptation Island” perché oggi si sente diversa: è maturata e nel contempo ha affrontato una dieta che l’ha resa diversa fisicamente e l’ha portata a sentirsi più sicura di sé. Vuole capire se ancora oggi, nonostante i suoi cambiamenti, i sentimenti di lui siano rimasti gli stessi. Matteo è rimasto sorpreso quando Siria ha scritto a “Temptation” e non capisce perché lei abbia chiamato, visto che per lui il rapporto va bene. Martina (26) e Raul (23), «scoppiettanti» Fidanzati da circa un anno, vivono a Roma ma non convivono. I due sono tornati insieme da dieci mesi, dopo essere stati fidanzati per sei mesi nel 2022. Scrive Martina a “Temptation” perché Raul è troppo geloso e possessivo, ed è per questo che in passato lo ha lasciato. Lui vorrebbe convivere ma Martina ha dei forti dubbi perché questo potrebbe limitare la sua libertà. Raul non si ritiene possessivo, semplicemente pensa che quando si ama sia naturale voler passare tutto il tempo insieme alla propria compagna. Gaia (24) e Luca (32), «complicati» Gaia è fidanzata da un anno e otto mesi con Luca. Convivono a Riccione (RN). Scrive lei al programma perché, nonostante Luca dica di amarla, da quando stanno insieme l’ha tradita tre volte. Lei teme di essere incastrata in una relazione che non la renderà mai felice e non capisce come un uomo possa dire di tenere a lei se continua a farla soffrire. Luca partecipa perché vuole capire se può essere l’uomo che Gaia desidera. Vittoria (34) e Alex (36), «riflessivi» Vittoria è fidanzata da un anno e nove mesi con Alex. Lei vive a Biella e lui in provincia di Torino. Scrive Vittoria a “Temptation” perché si sente poco inclusa nella vita di lui e vorrebbe capire se Alex vuole costruire con lei il suo futuro. Alex non vuole correre il rischio di sbagliare e ha accettato di partecipare al programma per comprendere se Vittoria è la donna giusta per lui.

Giusto per entrare subito nel clima, stanotte l’hanno lasciata dormire o c’è stato qualche falò di confronto improvviso?

«Le posso dire una cosa, sto dormendo davvero poco e vado a letto tardi. Questo fa presagire cose “potenti” e falò lunghi. Stiamo lavorando più del solito, ed è positivo per noi e per il pubblico che attende di vedere il programma. Sono certo che si affezionerà ancora di più alle storie».

Intuisco che sarà un’edizione particolarmente interessante.

«Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni e a interagire con gli altri per capire meglio la loro storia d’amore. Questa edizione è partita a bomba!».

Vale sempre il motto: “Format vincente non si cambia”?

«Sì. Quest’anno per la seconda volta avremo sette coppie e non sei. Una è arrivata leggermente dopo le altre ma non posso svelarvi il motivo. Altri cambiamenti non ce ne sono, però a livello di storie ci sono novità: si trattano due argomenti molto importanti che faranno bene a chi sta passando situazioni simili, come la ragazza che è dimagrita 80 chili in due anni e si sente più forte e consapevole. Magari qualcuno si potrà immedesimare nella sua storia e averne beneficio. Poi ci sarà una cosa che svelerà uno dei fidanzati durante un falò, ed è molto toccante e bella: spero venga presa come esempio. Posso solo anticipare che riguarda l’ambito dei rapporti umani».

C’è una coppia che l’ha colpita più delle altre?

«L’identificazione nelle loro storie la ritrovo sia nelle mie esperienze personali sia in quelle dei miei amici. I problemi delle coppie sono sempre gli stessi. Quando ci sono di mezzo i sentimenti, la gente è contenta di viverli e di immedesimarsi. Nella mia vita sentimentale me ne sono accadute di ogni: è dalle superiori che sono sempre stato fidanzato. Diciamo che nei ragazzi più giovani rivedo le problematiche che ho vissuto dai 17 ai 25 anni; in quelli più grandi riconosco ciò che non mi andava bene di me stesso e che sono riuscito a modificare; negli adulti ritrovo invece problematiche che ho vissuto pochi anni fa».

Spesso da “Temptation” escono personaggi che poi vediamo in altri reality come il “Grande Fratello”. Su chi punterebbe quest’anno?

«Non lo decido certo io, ma se facessi i casting per il “GF” penso che due o tre personaggi ci starebbero bene. Soprattutto a livello di simpatia».

Sono passati dieci anni esatti dalla sua prima volta a “Temptation Island”. Ormai si sente a casa o ha sempre un po’ di ansia da prestazione?

«Questa è la mia decima edizione. Ovviamente mi sento a casa, però non ti nascondo che, specialmente durante il primo falò, quando narro le motivazioni dei 14 ragazzi, un po’ di ansia ce l’ho. Conosco i fatti a memoria e spero di non fare errori. Sono molto concentrato, sono il narratore in quel momento, colui che racconta le loro storie e deve farlo nel modo corretto. Poi gli altri falò sono più semplici e andiamo a braccio, anche se non si sa mai cosa succede. Ma un po’ di ansia da prestazione ci vuole. Se no, rischi di essere troppo sicuro, meno concentrato e di rendere meno».

In cosa è cambiato rispetto a dieci anni fa?

«La prima edizione è stata una prova per tutti e anche per me. Era il 2014 e non sapevo neanche bene come potesse andare in onda, come sarebbe stato il montaggio. Avevo visto l’edizione americana, ma viverlo e farlo è tutta un’altra storia. Con gli anni si migliora e si cambia, e oggi sono molto diverso. Mi sento un po’ il Federer di “Temptation Island”, mentre nel 2014 giocavo gli ATP Challenger (sono dei tornei minori, ndr)».

Come mai non si paragona al numero uno, Jannik Sinner?

«Federer è la storia del tennis, Sinner è il futuro. Non ho mai visto un atleta così: è una macchina, è super concentrato, un ragazzo difficile da trovare».

Anche questo programma è una macchina perfetta. Qual è il segreto del suo successo?

«Il segreto sono tutte le persone che ci lavorano, dalla prima all’ultima. Ogni pezzo della macchina funziona perfettamente e ha un super guidatore che è Maria De Filippi, mentre io sono quello che stacca i biglietti. O, ancora meglio, il capotreno (ride)».

Era stata ipotizzata una versione invernale, che poi non è andata in onda. Possiamo ancora sperarci per il futuro?

«La speranza è l’ultima a morire. Lo avrei condotto io e infatti ero molto contento quando me l’avevano proposto. Di solito quando in inverno sono libero faccio altri lavori, ma sapendo che c’era la possibilità di condurre “Temptation” anche tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero».

E quindi come ha passato questo inverno?

«Ho giocato moltissimo a padel! Scherzo, ho fatto piccole cose, ma se mi propongono di fare radio o una fiction non accetto. Se fossi super affermato potrei anche provarci, ma io voglio continuare a fare il conduttore».