“Temptation Island”, cosa è successo nella prima puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 27 giugno







La prima puntata del 27 giugno è andata in onda su Canale 5 e già siamo appassionatissimi. Per chi se lo fosse perso e per chi vuole rivivere i dettagli di ogni puntata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della prima puntata

Le coppie arrivano nel programma. Gaia e Luca entrano in un secondo momento.

entrano in un secondo momento. Jenny è fortemente delusa da Tony , che ammette in un Pinnettu di avere una doppia vita. Corteggia in modo piuttosto evidente la single Karina .

, che ammette in un Pinnettu di avere una doppia vita. Corteggia in modo piuttosto evidente . Raul ha uno scatto di rabbia dopo aver visto la fidanzata Martina toccare la schiena del single Carlo .

ha uno scatto di rabbia dopo aver visto la fidanzata Martina toccare la schiena del single . Lino sembra particolarmente coinvolto dalla single Maika. La fidanzata Alessia chiede il falò di confronto anticipato dopo due giorni ma lui rifiuta. Al falò delle fidanzate chiede di nuovo un confronto anticipato. Non sappiamo se ha accettato.

Tutti i fatti della puntata del 27 giugno

Nella prima puntata del 27 giugno si parte dalla presentazione di Jenny e Tony, fidanzati da cinque anni. Tra le principali difficoltà espresse, Tony sembra avere spesso relazioni parallele. Mancando spesso per lavoro, è via per mesi senza dare sue notizie. Il loro viaggio nei sentimenti ha come obbiettivo quello di trovare fiducia.

La seconda coppia presentata è quella formata tra Siria e Matteo. Siria dichiara di aver perso tantissimi chili, trovando un nuovo equilibrio. Siria cerca un'esperienza dirompente che possa permetterle di vedere e vivere il mondo esterno che per la poca fiducia in se stessa le è stato per anni escluso.

La terza coppia presentata è quella formata Martina e Raul. Una coppia fidanzata da 10 mesi dopo un inizio di relazione nel 2022. Non convivono perché Martina non è ancora sicura dei suoi sentimenti e prima del grande passo della convivenza vuole capire cosa prova lui.

Alessia e Lino sono i due ragazzi della quarta coppia. Sono entrambi parrucchieri e sono fidanzati da quattro anni. Alessia ha la sensazione che lui lo tradisca perché fa lo "scemo" sui social. In effetti lei, spiando il suo cellulare, ha trovato molte conversioni "interessate" con altre ragazze.

Ludovica e Christian erano fidanzati in modo segreto perché lei era fidanzata con l'amico di lui. Ludovica dopo un anno l'ha lasciato perché stava frequentando un cliente del bar dove lavora. Insomma, Ludovica sembra un po' incline al tradimento. Lui scrive al programma per capire se la loro relazione ha delle prospettive.

Il primo Pinnettu mostra un confessionale di Tony (fidanzato di Jenny). Lui di una doppia vita, di un "Mr. Hyde" che lo portava a avere più vite parallele. Vengono poi mostrate alcune immagini di Jenny e Lino che giocano a pallavolo con le ragazze facendo "battutine" e sguardi allusivi. In più, Lino e Tony propongono un gioco dove le ragazze vengono "imboccate" con i Mikado. Jenny è delusissima, specie quando vede il suo ragazzo flirtare con la single Karina. Anche Lino gioca con alcune ragazze, specialmente con Maika: Alessia è furiosa.

Entrano in un secondo momento altri due ragazzi. Gaia è fidanzata da un anno e otto mesi con Luca. Il motivo della loro partecipazione è che Luca ha tradito per ben tre volte Gaia, ma lei l'ha perdonato. Insomma: la relazione potrebbe essere già ai ferri corti.

In un pinnettu mostrato ai fidanzati, Martina parla del modo oppressivo di comportarsi di Raul. Lei esprime le sue perplessità sul rapporto. Lo definisce "Pazzo, folle, furioso". In un altro video, Martina tocca le spalle del tentatore Carlo mentre le mette la crema. Raul è furioso e ha una reazione di rabbia.

Il primo falò delle fidanzate

Tre video per Alessia - Ci sono degli approfondimenti del coinvolgimento tra Maika e Lino. Lui la corteggia serratamente, con battute di vario ordine, molto interessate. La chiama Barbie e la riempie di complimenti. Lui le dice "Mi perdo nei tuoi occhi". Non è tutto: Lino ad un certo punto elude i microfoni per dirle qualcosa. Lino ammette a Raul di sentirsi più "vivo" lontano dalla sua ragazza.

Due video per Jenny - Tony non nasconde di essere attratto dalla single Karina. Sente di avere con lei una compatibilità particolare, che si traduce in una vicinanza anche fisica con lei. Lui cerca di conoscerla meglio e lei sembra corrispondere.

Nessun video per Martina - Martina è sconfortata dall'assenza di video del suo ragazzo Raul. Teme non voglia mettersi in gioco come sta facendo lei e dice di amarlo a tal punto da voler sfruttare l'occasione per raccontare come sta e confrontarsi con tutti.