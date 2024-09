“Temptation Island”, cosa è successo nella prima puntata dell’autunno 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 10 settembre Redazione Sorrisi







La prima puntata autunnale del 10 settembre di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5 e siamo ripartiti con una nuova avventura. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli anche di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della prima puntata

Special Guest della prima puntata è Tony (il fidanzato di Jenny della scorsa edizione) che fa da "capovillaggio" all'inizio di questa avventura.

(il fidanzato di Jenny della scorsa edizione) che fa da "capovillaggio" all'inizio di questa avventura. Federica ha deciso di prendere questa esperienza di Temptation Island come occasione per ritrovare la sua libertà. Il fidanzato Alfonso è gelosissimo, a tal punto che lei si trova costretta a indossare costumi comprati di nascosto e che lui non ha approvato.

ha deciso di prendere questa esperienza di Temptation Island come occasione per ritrovare la sua libertà. Il fidanzato Alfonso è gelosissimo, a tal punto che e che lui non ha approvato. Il fidanzato Antonio rivela di aver dei dubbi sulla possibilità di sposare Titty. Ammette di preferire usare il suo tempo libero lontano da lei. Titty, alla luce di alcuni filmati in cui sembra essersi legato molto alla single Saretta, chiede il falò di confronto immediato.

Tutti i fatti della puntata del 10 settembre

La puntata parte con la clip di presentazione di Diandra e Valerio, la prima coppia partecipante in questa edizione, in un racconto esteso della clip riassunta che abbiamo visto su WittyTv. Diandra non vuole cambiare città e vita e Valerio, trasferendosi, vorrebbe costruire un progetto di vita più solido. La seconda coppia presentata è quella formata da Titty e Antonio. Ripercorriamo i loro problemi di coppia, i quali si fondano su un'enorme gelosia da parte di lei. La terza coppia è quella formata da Mirco e Giulia. A seguire vediamo Anna e Alfred (nella loro storia, Alfred dà filo da torcere a Anna, è molto "libertino"), poi Sara e Fabio (la loro è una relazione a distanza problematica). Passiamo a Federica e Alfonso, che stanno insieme da 8 anni e lei ha una vita molto poco libera. Si passa poi a Millie e Michele: lei è considerata poco affidabile da lui e dagli amici di lui.

Sbarcati in Sardegna, incontrano Filippo Bisciglia e poi incontrano i single e le single, come di rito. Si scopre che nel villaggio dei ragazzi, protagonista è il fidanzato dell'ultima edizione, Tony, che farà da "Virgilio" all'inizio di questa avventura come special guest. Per conoscere meglio ragazze ha organizzato un gioco di tiro alla fune, poi di ballo e poi con il gioco della maglietta bagnata. Le ragazze dall'altra parte hanno avuto modo di vedere tutto nel primo pinnettu.

Si approfondisce la relazione tra Anna e Alfred. Lui è molto incerto sul rapporto, ma è Anna in realtà a trovare in lui continui motivi per essere gelosa, perché spesso sparisce, non dà informazioni sulle sue uscite e lei scopre cosa fa solo dai social. Per questo lei controlla sempre il suo cellulare. Anna trova in Titty un'amica disponibile a consolarla, perché hanno vissuto percorsi simili. A tal proposito in un pinnettu, si vede Alfred approfondire la conoscenza con la single Sofia. Lui è molto "caliente" verso di lei. Nel primo falò delle fidanzate, si parla subito con Anna.

Nel primo video, si vede che il rapporto tra Alfred e Sofia è molto intenso. Sembra si siano quasi innamorato. Anna è molto amareggiata perché si vergogna che i suoi parenti possano vedere un uomo così poco fedele. Dopo aver visto i video, decide di tornare al villaggio per sfogarsi liberamente. È naturalmente molto delusa.

Si passa alla storia tra Federica e Alfonso. Federica ammette di volersi mettere costumi che non sono "controllati" da lui, con la libertà di vestirsi liberamente. Lui ritiene che sia una violazione della loro fiducia reciproca non averlo comunicato in anticipo. In un nuovo video Federica sistema le unghie e Yousif limandogliele. Anche se il suo agire è totalmente amichevole, lui è parecchio risentito. In un nuovo video, c'è una conversazione carina con il single Stefano, con il quale approfondiscono la conoscenza.

Durante il primo falò dei ragazzi, Alfonso vede Federica divertirsi con Stefano e con altri single in piscina. Secondo Alfonso, Federica accentua alcuni atteggiamenti per "farsi bella" di fronte ai single. La vede molto diversa da come la conosce. Durante il primo falò, Federica ammette di star vivendo un suo momento di libertà assoluta cercando di non far soffrire il suo fidanzato. Nonostante questo, si sente in colpa. Non ci sono video per lei.

Ora passiamo al viaggio dei sentimenti di Titty e Antonio. Antonio rivela il vero motivo per cui ha deciso di partecipare a Temptation. La verità è che la fiamma con Titty è diminuita e non è più sicura dei sentimenti che prova nei suoi confronti e il suo atteggiamento l'ha spento. Per questo preferisce vederla il meno possibile. Antonio sta cercando un po' di serenità. La proposta di matrimonio tra i due è decisamente minacciata. Antonio sembra esserci legato alla single Saretta, con la quale escono anche in un appuntamento privato sulla spiaggia per una cena galante. Queste immagini vengono viste da Titty, inviperita per le rivelazioni in merito alla proposta di matrimonio, ricevuta per obbligo e con un anello di scarso valore preso alle bancarelle.