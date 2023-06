“Temptation Island”, cosa è successo nella prima puntata. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi cosa è successo su Canale 5 il 26 giugno Alessandro Alicandri







Abbiamo visto la prima puntata di Temptation Island su Canale 5, in onda il 26 di giugno. Ecco un riassunto della puntata condotta da Filippo Bisciglia e alcune specifiche legate alla cronaca degli avvenimenti divisi per coppia partecipante.

Puntata del 26 giugno, in sintesi

Le coppie hanno fatto il loro arrivo e si sono separate per incontrare i tentatori.

Abbiamo visto i primi avvenimenti, tra pinnettu e falò, dei primi giorni.

Francesca ha scoperto che Manuel, nelle "pause" del rapporto, ha incontrato altre donne.

Isabella ha chiesto il falò di confronto anticipato con il suo Manu.

Tutti i fatti della puntata

Gabriela e Giuseppe - La loro relazione è ai ferri corti. Nonostante lui abbia spesso impedito a lei di muoversi liberamente nel quotidiano, lui ha fatto uso di un sito di incontri. La speranza di Gabriella è di scoprire un suo tradimento per lasciarlo all'istante. Nella prima chiamata nel Pinnettu, Gabriela racconta i suoi disagi nella relazione, raccontando che in realtà è lei a non lasciarle alcuna libertà. Nel primo falò, Gabriela vede Giuseppe conversare con la corteggiatrice Roberta. Giuseppe invece vede Gabriela parlare con il tentatore Ema, confermando la mancanza di sfiducia, le bugie, criticandolo fortemente. In più lei si diverte ballando con i ragazzi come non l'ha mai visto lui prima. Giuseppe si è così risentito.

Francesca e Manuel - Manuel ha lasciato cinque volte la fidanzata e in quelle occasioni si è scritto e visto con altre persone. Lui ha rivelato per la prima volta di aver effettivamente frequentato altre ragazze. Nel primo falò si sfoga con le altre ragazze:, dicendo sostanzialmente di voler essere lasciato da lei, tradendo la sua ragazza di fronte a tutta Italia. Lui invece sente alcuni discorsi di Francesca che sta cercando di capire come sentirsi valorizzata.

Perla e Mirko - Perla si sente parecchio trascurata da Mirko. Nel primo Pinnettu, Perla si fa massaggiare i piedi da un tentatore. Nel primo falò di confronto, Perla lamenta la noia che prova nella coppia e non sa se investire il suo futuro con lui. Mirko ha raccontato di un compleanno organizzato a sorpresa per lei, e lei ci è rimasta malissimo.

Vittoria e Daniele - Il motivo per cui sono a Temptation Island, è l'esigenza di Vittoria di avere un rapporto più maturo e di avere da lui entro il prossimo novembre un bambino. Vittoria in alcuni video racconta che Daniele ha un tono di voce troppo forte e che non ha mai gesti dolci nei suoi confronti. Non sopporta la sua eccessiva esuberanza. Vittoria di contro vedrà che Daniele parla con Benedetta, una tentatrice che non crede che lui la tratti come merita. Lui rivela di non dormire più con lei da un anno perché lei non vuole. Daniele nella notte ammette di sentirsi in sintonia con Benedetta.

Ale e Federico - Federico ammette di sentirsi molto diverso da lei, così tanto da non avere argomenti in comune e che forse, non sono fatti l'una per l'altro. Lui ha le idee molto chiare, ammettendo addirittura di non provare amore per lei. Un'ammissione durissima che la lascia esterrefatta. Ale si trova in perfetta sintonia con il tentatore Lollo. Nel frattempo Federico dice di non essere per nulla geloso rispetto alle immagini che sta vedendo nei video.

Isabella e Manu - I due ragazzi vengono da realtà sociali molto diverse. Secondo Manu questo rappresenta uno dei limiti del loro rapporto. Nel primo falò, lei vede ancora ulteriori lamentele sul loro rapporto. Lui la ama molto, ma non riesce a capire perché lei non accetti il suo status sociale. Mentre guarda il video, decide di chiudere il tablet del video e chiede un falò di confronto anticipato.

Davide e Alessia - Il motivo della loro presenza lì, è il tradimento di lei, ammesso ma mai perdonato. In un video al pinnettu, ha ammesso che lui sapeva da tempo che lei lo tradiva. In un altro video si vede Alessia che flirta con Davide, tra balli appassionati e un bacio "di sfuggita" durante il compleanno. Nel primo falò di confronto, Alessia parla con un tentatore, che si chiama sempre Davide. Durante il primo falò Alessia si emoziona perché non sopporta più il peso di non essere perdonata.