“Temptation Island”, cosa è successo nella quarta puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 18 luglio Redazione Sorrisi







La quarta puntata dell'18 luglio di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5 e questo è il punto della svolta. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di ogni serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della quarta puntata

In un nuovo tentativo di falò di confronto anticipato, dopo vari rifiuti ricevuti in pochi minuti, finalmente Lino accetta di incontrare Alessia . Nel falò di confronto immediato, Alessia lascia Lino, ma la storia sembra non essere finita qui.

. Nel falò di confronto immediato, Alessia lascia Lino, ma la storia sembra non essere finita qui. Alex chiede un falò di confronto anticipato con Vittoria, stufo di vederla sempre più vicina al single Yakub. Nella prossima puntata, vedremo se accetterà o rifiuterà l'incontro.

Tutti i fatti della puntata del 18 luglio

Oggi il cuore della puntata è dedicato a Lino e Alessia e al loro rapporto sempre più tormentato. Alessia vede nel terzo falò un riavvicinamento con Maika: dicono di avere un'intesa parecchio speciale che potrebbe continuare anche al di fuori del programma. In un altro video i due sono sempre più vicini, abbracciati in spiaggia. Dopo 10 minuti i due si addormentato sulla spiaggia. Alessia chiede di nuovo il falò di confronto anticipato. All'ennesimo rifiuto, Alessia chiede un nuovo falò di confronto e lui rifiuta ancora una volta. Alessia non demorde: chiede per la quinta volta il falò di confronto immediato attraverso un video registrato da Filippo e si trova costretto a accettare. Nell'incontro, Alessia è furiosa e dopo una lunga lite e aver rivisto i video riassuntivi, lei decide di lasciarlo. A quanto pare però, non è finita. Dopo il falò Maika incontra Lino. I due si abbracciano e chiariscono la loro volontà di frequentarsi anche fuori dalla trasmissione. Questa conferma per Lino è molto importante. Eppure, come dice Filippo in puntata, la storia non finisce qui.

Passiamo a Jenny e Tony. Nel video al pinnettu il single Luigi e Jenny approfondiscono la loro conoscenza. Questa attenzioni di Luigi piacciono molto a Jenny. Luigi cerca di capire se dalla relazione con Tony ha tutto di cui ha bisogno. Nel falò, Jenny vede come al solito il suo fidanzato divertirsi con altre ragazze in una festa in cui si balla. Lei da questi video deduce che probabilmente ha comportamenti ancora più "leggeri" senza le telecamere.

Passiamo alla storia di Martina e Raul. Per la prima volta Martina vede un video del suo fidanzato vicino a un'altra ragazza, la single Siriana. Secondo Martina questo approccio improvviso è solo una vendetta per il suo avvicinamento al single Carlo. Dall'altra parte Raul vede il rapporto di Martina e Carlo evolversi: lei dice di aver capito nuove cose e di sapere meglio ciò che vuole. Il corteggiamento tra i due rimane serratissimo. Nel falò delle fidanzate, Martina continua a vedere Raul in tenerezza con Siriana: con lei ci sono continui abbracci, baci e carezze. Sta simulando o c'è un interesse reale? Secondo Martina questa fisicità senza contenuti è un po' il cuore del problema nella loro relazione. Nel falò dei fidanzati, Raul vede Martina conversare in modo molto serio con Carlo, riflettendo sul suo rapporto con Raul e sulla conoscenza con il single. Addirittura lei sostiene che Raul non sia il suo tipo.

Siria vede per la prima volta un video del suo ragazzo Matteo. Il fidanzato sembra finalmente divertirsi apprezzando la compagnia delle altre ragazze, in un modo del tutto amichevole. Siria racconta poi come si sono conosciuti e come Siria è uscita dai suoi problemi con l'alimentazione. Ammette di essere stata aiutata da lui e che l'ha sempre apprezzata così com'era. Per sorprenderla, Jenny invita Siria a una sessione di trucco, parrucco, provando vari abiti. Al terzo falò dei fidanzati, Matteo vede un nuovo video di Siria: parlando con Simone, lei ammette di voler vivere in modo diverso il suo rapporto con Matteo. Si confronta anche con il tentatore Filippo sulle cose che non vanno nel suo rapporto, tra i quali una certa forma di freddezza tra i due, Il rapporto secondo lei, è piuttosto piatto. Matteo dice che lei sta dicendo un po' di bugie nel modo in cui racconta i fatti e vorrebbe tornare da lei dimostrandole il suo amore.

Continua l'avventura di Vittoria e Alex, il quale ha un'esterna a cena da solo con la single Nicole. I due hanno una conversazione (che vediamo durante un pinnettu) nel quale eludono i microfoni e vanno uno nel dormitorio dell'altra. Le loro interazioni sono intrise di doppi sensi e di attrazione sessuale malcelata. Nel terzo falò delle fidanzate i due sono sempre più vicini, confermando di avere un feeling piuttosto chiaro. Isolatisi a una festa, cominciano tra loro abbracci e tenerezze. Vittoria è delusissima.

Si passa a Gaia e Luca. In un pinnettu, Luca vede un avvicinamento davvero forte di Gaia al single Jakub. Luca, molto propenso all'idea di una coppia aperta, in realtà è geloso del rapporto di lei con il giovane single. In un altro video, Gaia e Jakub in spiaggia giocano e chiacchierano con grande intesa: lei propone di farle conoscere alcune persone della sua vita privata, spiegando quali sono i suoi piani per il futuro. Luca è molto infastidito a tal punto da non riuscire a dormire e chiede poi un falò di confronto anticipato. Scopriremo nella prossima puntata se l'ha accettato.