“Temptation Island”, cosa è successo nella quarta puntata. Il riassunto

Abbiamo visto la quarta puntata di Temptation Island su Canale 5, in onda il 17 luglio. Ecco un riassunto della puntata condotta da Filippo Bisciglia e alcune specifiche legate alla cronaca degli avvenimenti divisi per coppia partecipante.

Puntata del 17 luglio, in sintesi

Giuseppe e Gabriela si ritrovano di nuovo al falò di confronto per un chiarimento dopo essersi lasciati nella precedente puntata. Giuseppe ha ammesso di averla tradita ai tempi in cui si è iscritto a una chat di incontri online e di aver nutrito un interesse per una tentatrice. Lei decide di perdonarlo.

Federico, dopo aver rifiutato il falò di confronto con la sua fidanzata Ale, viene escluso per scelta della fidanzata accordata con la produzione, di non poter vedere più nulla di ciò che accade nel villaggio da parte di Ale. Federico accetta di buon grado la sua scelta.

Tutti i fatti della puntata

Perla e Mirko - Sono durissime le parole di Perla nei confronti di Mirko. Lui è stupito e molto deluso dalle sue considerazioni. Nel frattempo Perla vede il suo Mirko parlare con Greta: tra i due c'è molta intesa. Lei (Perla) è arrabbiatissima perché tra loro non c'è vita sessuale e si parla sempre e solo di lavoro. Ammette di volersi "godere" Greta fuori dal programma e nel frattempo vanno a fare insieme a l'idromassaggio, tra contatto fisico e parole tenere. Nel falò, Perla vede abbracci e tenerezze con Greta. Perla è molto colpita, in lacrime, per i comportamenti di lui. Dall'altra parte, Mirko vede Perla approfondire il rapporto con Igor. Durante una serata si fa dare una felpa da lui e si sdraiano abbracciati. Il contatto tra Igor e Perla è sempre più stretto.

Francesca e Manuel - Francesca porta in esterna il single Alberto fuori dal villaggio. Decidono di fare un giro in quad e poi fanno un giro in spiaggia. La sera Alberto regala un mazzo di fiori a Francesca sulla spiaggia. Il loro è un nuovo appuntamento in cui celebrano il desiderio di una nuova vita.

Ale e Federico - Cosa sarà successo dopo il bacio di Ale con il tentatore Lollo? Una cosa è certa: Federico ha rifiutato il falò di confronto per vivere senza limiti quello che accade nel villaggio. Lei non è da meno. decide di stare al 100% con il tentatore Lollo. Federico dopo questo rifiuto del falò si è sentito in colpa per la reazione di lei, che in realtà non solo continua a vedere il tentatore Lollo, ma ha chiesto alla produzione di non mostrare a lui nuovi video. Federico è ancora molto vicino alla single Carmen.

Vittoria e Daniele - Vittoria mostra la sua vicinanza con il tentatore Edoardo. Lei gli accarezza l'addome e si coccolano molto spesso. Vittoria vede un video di Daniele che si sfoga con Benedetta. Dopo, si abbracciano guardando il mare. Vittoria ammette di cercare le attenzioni di Edoardo perché ha bisogno di affetto, tutto l'affetto che manca dalla relazione.