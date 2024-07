“Temptation Island”, cosa è successo nella quinta puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 24 luglio Redazione Sorrisi







La quinta puntata dell'24 luglio di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5 e siamo agli sgoccioli di questa avventura. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di ogni serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della quinta puntata

In un nuovo tentativo di falò di confronto, Lino incontra Alessia per chiedere scusa e tentare un riavvicinamento , un riavvicinamento che non avverrà. Lei si presenta, ma conferma la sua scelta di lasciarlo.

, un riavvicinamento che non avverrà. Dopo l'avvicinamento sensuale tra la fidanzata Vittoria e il single Simone, Alex chiede un falò di confronto anticipato.

Luca incontra Gaia nel falò di confronto anticipato. Dopo aver rivisto i video, Gaia vorrebbe inizialmente lasciarlo, mentre Luca vorrebbe ricucire il rapporto. Alla fine Gaia decide di uscire con lui, ammettendo di essere ancora incerta sul futuro della loro relazione.

Tutti i fatti della puntata del 24 luglio

Lino chiede un nuovo falò di confronto con Alessia. I motivi sono semplici: vuole chiedere scusa per i suoi comportamenti ammettendo di sentire ancora la sua mancanza. Alessia si presenta. Filippo presenterà poi dei video ai due dove Maika e Lino si salutano prima e dopo la fine del primo falò di confronto. Tra i due ci sono abbracci e baci teneri, abbracci che Alessia dice di non aver mai ricevuto. Lui chiede di andare via con lei, chiedendo conferme.



Alessia nonostante il pentimento di lui, è decisa a lasciarlo.

Ora parliamo di Jenny e Tony. In un pinnettu, Jenny vede Tony: racconta (di nuovo) del suo avere due personalità, una delle quali cerca di nasconderla perché pericolosa per il rapporto. Non nasconde di fare fatica a "celare" quella sua parte e che quella sua parte è potenzialmente molto pericolosa. Lei è arrabbiatissima come mai prima d'ora. In un falò Jenny vede Tony portare altre ragazze a fare un giro in limousine. Porta in auto Gaietta, Siriana e Chiali. Dopo un quiz porta solo Chiali a mangiare sushi. Continua a sostenere di essere incerto su che scelta fare alla fine del programma. Al falò dei fidanzati, Tony vede un video di Jenny che vie l'esperienza di Temptation divertendosi. Il single con il quale è più vicina, anche se in maniera decisamente non "preoccupante" è Luigi.

Passiamo a Martina e Raul. In un pinnettu Martina vede Raul vicinissimo a Siriana. La loro affettività infastidisce molto Martina, che ritiene che finga. Dall'altra parte Raul vede Martina sempre più vicina a Carlo. Tra loro ci sono coccole, risate e tenerezze. Giocano assieme in modo sempre più convinto. Martina ammette che tra loro c'è un'intesa mentale molto forte. Lui la prende malissimo e spacca più sedie, facendosi male a una mano. Martina ammette che questa esperienza la sta cambiando: non prova più mancanza per Raul come agli inizi. In un video, Martina vede Raul ballare sensuale con alcune ragazze a una festa. Poi la vede molto vicina a una single, Gaietta. Martina è molto affranta: Raul non dà informazioni sull'evoluzione della sua esperienza che pare priva di contenuti. Raul al falò vede invece un video della sua fidanzata: il rapporto con il single Carlo è fatto di un continuo corteggiamento. Raul piange, consapevole dei propri problemi e delle difficoltà che ha nel suo modo di essere.

Si passa alla storia di Siria e Matteo. Matteo al falò vede un video di Siria nel quale lei continua la sua conoscenza con il single Fabio. In un altro video, Jenny organizza per Siria una lezione di tango argentino con un'insegnante arrivato dall'esterno. Matteo è felice: vuole dare uno slancio nuovo alla relazione. Non ci sono video di Matteo per Siria.

È il momento di Vittoria e Alex. Alex parla molto male in un pinnettu di Vittoria, dicendo che lei non ha problemi economici o lavorativi (adducendo che non saprebbe stare al mondo). In un altro video racconta che la sua gelosia è soffocante e che scrive su Instagram a tutte le ragazze che gli mettono like, alla ricerca di un potenziale tradimento. In un nuovo video, Alex si ritrova all'ingresso dell'appartamento delle ragazze: accompagna la single Nicole e non entra perché Vittoria gliel'ha vietato. Alex vede un pinnettu di Vittoria: lei e il single Simone sono sotto le coperte. Poi Simone entra nella casa delle ragazze e sembra che tra loro ci sia stato un bacio. Sembrano stiano cercando un punto "cieco" dove non sono ripresi dalle telecamere. Simone e Vittoria sembrano quasi fidanzati: la loro vicinanza è fatale. Al falò, Alex vede la sua ragazza ballare sensuale con Simone.

I loro avvicinamenti sono irrefrenabili: si sono quasi certamente baciati.

Luca e Gaia si incontrano nel falò di confronto anticipato previsto nella scorsa puntata. Il falò è stato richiesto da Luca. Si sta ripercorrendo tutto quello che è successo in questi giorni nell'incontro tra Gaia e Jakub e poi i discorsi di Luca che vorrebbe vivere in una coppia aperta. Luca a fine falò vuole tornare con Gaia, mentre lei inizialmente no. Alla fine Gaia cambia idea e decide di uscire con lui, anche se ha bisogno di chiarirsi le idee su quello che vuole dal rapporto.