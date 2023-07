“Temptation Island”, cosa è successo nella quinta puntata. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutto ciò che è successo su Canale 5 il 24 agosto Alessandro Alicandri







Abbiamo visto la quinta puntata di Temptation Island su Canale 5, in onda il 24 luglio. Ecco un riassunto della puntata condotta da Filippo Bisciglia e alcune specifiche legate alla cronaca degli avvenimenti divisi per coppia partecipante.

Puntata del 24 luglio, in sintesi

Perla e Mirko si lasciano al falò di confronto anticipato. Non è tutto: Mirko ha promesso alla tentatrice Greta che sarebbe tornato da lei. Greta accetta di frequentarlo fuori dal programma. Anche se Perla non voleva chiudere la relazione, accetta la cosa e decide di continuare a frequentare il tentatore Igor.

Francesca e Manuel si lasciano al falò di confronto anticipato. Francesca è arrabbiatissima per le parole pronunciate da Manuel durante queste settimane nel villaggio e capisce di aver bisogno di un rapporto basato sull'amore e non sulla dipendenza affettiva. Lui capisce e accetta la cosa, seppur tra le lacrime, perché vuole focalizzarsi su se stesso, non su una relazione.

Tutti i fatti della puntata

Perla e Mirko - In questa puntata vediamo il rapporto tra Mirko e la tentatrice Greta sempre più intenso e complice. Si scrivono segretamente su una lavagnetta messaggi e poi finiscono abbracciati sulla poltrona. Perla ovviamente è molto delusa e arrabbiatissima perché secondo lei il rapporto è compromesso e la visione della sua relazione, distorta. In un nuovo video si vede Perla sempre più vicina in modo sensuale al tentatore Igor. Dopo questo video ha uno scatto pesante di rabbia. Mirko anche lui continua la sua conoscenza con Greta, mostrandosi emozionato dalle sue parole: si sono innamorati?

Perla nel frattempo si accoccola in spiaggia con Igor: i due sono sempre più vicini. Si rimpallano i Pinnettu... Mirko non nasconde di essersi in qualche modo innamorato di Greta. Dall'altra parte Igor e Perla escono a fare shopping. I sono molto vicini al baciarsi, lei stessa ammette di avere dei momenti intimi con lui di sensazioni forti.

In un video consegnato direttamente nel villaggio, Igor e Perla dormono a letto insieme. Non è tutto: i due hanno un contatto fisico molto intenso. A questo punto, la misura è colma: lui chiede il falò di confronto anticipato. Sia Mirko che Perla si sono salutati. Greta piange per lui.

Perla ha accettato il falò di confronto anticipato e nel rivedere i video si evidenzia la necessità di Mirko di chiudere la relazione, anche se Perla non è d'accordo. Al ritorno nel villaggio, trova la tentatrice Greta e si promettono di esserci l'uno per l'altra. Perla, alla fine, decide di continuare a frequentare Igor.

Francesca e Manuel - Nei nuovi video Manuel ammette di essere geloso. Nonostante questo dice di volersi sentire libero. Questo desiderio di libertà porta Francesca a fare una scelta drastica, ovvero chiedere il falò di confronto anticipato. Dopo lunga attesa, lui arriva al falò di confronto. Francesca è arrabbiata nera: ha preso consapevolezza di avere al suo fianco una persona completamente sbagliata. Francesca ha capito di avere un rapporto di dipendenza con lui e non di amore. Tra le lacrime, hanno capito di lasciarsi. Entrambi, ma soprattutto lei, chiede che la relazione finisca al falò.

Filippo anticipa che nella prossima puntata, l'ultima, vedremo gli ultimi falò di confronto e quello che è accaduto alle coppie un mese dopo la fine del programma.