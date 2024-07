“Temptation Island”, cosa è successo nella seconda puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 4 luglio Redazione Sorrisi







La seconda puntata del 4 luglio è andata in onda su Canale 5 ed è già tempo di rese dei conti. Per chi se lo fosse perso e per chi vuole rivivere i dettagli di ogni puntata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della seconda puntata

Viene ufficializzata una nuova edizione a settembre , sono infatti alla ricerca di coppie per le registrazioni della futura edizione in arrivo.

Lino rifiuta per la seconda volta un falò di confronto anticipato chiesto da Alessia .

. Siria rivela in un pinnettu di non essere più sicura di voler stare con il suo ragazzo Matteo.

Christian richiede un falò di confronto anticipato con la sua Ludovica, dopo averla vista molto vicina al single Andrea con il quale hanno fatto una doccia assieme nascosti dalle telecamere. Lei accetta l'incontro e decidono di separarsi al falò.

Tutti i fatti della puntata del 27 giugno

Si riparte da Alessia, la fidanzata che ha chiesto a Lino per ben due volte il falò di confronto anticipato dopo aver visto le immagini di lui con Maika. Lino, chiamato al falò di confronto, rifiuta per la seconda volta di uscire dal programma.

La seconda coppia di cui si parla stasera, è quella di Martina e Raul. Martina al primo falò delle fidanzate, non ha visto nessun video del suo uomo. Lei sente la mancanza e racconta affranta di volerlo rivedere nonostante i video comunque possano rappresentare una minaccia. Martina continua la sua conoscenza con il single Marco.

Le terza coppia di cui si parla oggi è quella formata da Jenny e Tony. Jenny viene consolata dalle ragazze dopo i video visti del suo fidanzato, molto allegro e indipendente. Poi, si passa al racconto della coppia formata da Siria e Matteo: Siria si racconta in un confessionale, lei rivela che dopo la perdita di peso ha acquisito una consapevolezza tale da considerare di non voler continuare la sua relazione, visto che oggi dopo il dimagrimento si sente diversa e con esigenze nuove. Lui è contrariato: dice di esserci stato, accanto a lei, anche nei momenti più duri. In un pinnettu, lei rivela a Ludovica che si sente molto sola, abbandonata. Hanno anche problemi di vita sessuale e lei vorrebbe vivere in modo più libero.

Si passa (per la prima volta) alla coppia formata da Gaia e Luca, che stanno insieme da 1 anno e 8 mesi. Lei è stata tradita. In un pinnettu, Luca ammette di essersi comportato male in passato e di aver paura che spunti qualche "storia" del suo passato andando in tv. Ammette di avere delle debolezze quando viaggia per lavoro.

Vediamo l'inizio dell'avventura tra Ludovica e Christian: non sono belle le parole di Ludovica nei confronti del suo ragazzo durante il primo pinnettu in cui lui viene coinvolto. Dice, in sintesi, che non è il suo tipo, che non gli piace esteticamente, che non hanno un buon rapporto in intimità. Tutte queste cose da lei non sono mai state rivelate prima.

Ludovica nel frattempo si lega a un bellissimo ragazzo nato e cresciuto dalle sue parti, il single Andrea. In un nuovo pinnettu, continuano a giocare e lei gli spalma la crema. Ludovica accetta di andare nella Spa con il single. Ludovica è molto trasparente nel dire di essere fortemente attratta da lui e fanno anche un massaggio di coppia. In serata però, si sente un po' in colpa. Christian, vedendo tutto questo, ha chiesto un falò di confronto anticipato e Ludovica accetta l'incontro.

Iniziamo a vedere l'inizio dell'avventura di Vittoria e Alex: nel primo pinnettu Alex racconta di sentirsi trascurato, rifiutando la possibilità di una convivenza futura. A quanto pare Vittoria userebbe il cellulare di lui per scoprire con chi si relaziona, anche in modo inopportuno.

Il primo falò dei fidanzati

Un video per Raul - Nel primo video, la fidanzata vede una chiacchierata con il single Marco. Nella loro chiacchierata, parla male del fidanzato. Martina spiega che nel rapporto si sente poco libera e spesso sminuita. Martina ammette che con Marco ci starebbe nel proseguire con una frequentazione, in un contesto differente.

Non ci sono video per Tony

Due video per Matteo - Siria nel villaggio si sta divertendo parecchio, legando molto con i ragazzi e in particolare sembra attratta da Fabio, ragazzo campano che la riempie di complimenti. Accetta di farsi il primo bagno in piscina durante la sua permanenza nel villaggio, sempre tra le mille gentilezze di Fabio. Nel secondo video Siria si sfoga con Fabio sulle sue nuove sicurezze. Parla di questo anche con il single Roberto. Matteo ammette che la sua "non gentilezza" e dovuta all'essere stato vittima di bullismo dovuto all'eccesso di gentilezza che gli ha portato botte e un allontanamento.

Non c'è nessun video per Luca.

C'è un video per Christian - Si inizia a vedere un video nel quale Ludovica racconta di non sentirsi in colpa dopo l'incontro privato con il single. Senza finire la visione, chiede il falò immediato.

Il primo falò delle fidanzate

Non c'è nessun video per Siria

Ci sono due video per Gaia - Conoscendo Marta, single, Luca scopre che anche lei è molto aperta sessualmente, normalizzando che tradire sia tutto sommato un fatto fisiologico, non una mancanza di rispetto. Approfondendo, si introduce un tema delicato, quello della coppia aperta. In più, lui condanna il concetto di matrimonio.

C'è un video per Vittoria - Alex è molto onesto nel dire di volere un rapporto più sereno. esprimendo il suo senso di disagio nella relazione. Decide già di fare un'esterna con una ragazza, Nicole, con la quale fanno una passeggiata al mare con cavalli. Ballano vicini in modo molto appassionato.

Falò di confronto anticipato tra Ludovica e Christian

Una volta arrivata alla richiesta di confronto, Ludovica non nasconde la sua attrazione per Andrea ancora una volta, In un video sono assieme nel letto di lei mentre lei si spalma la crema coperta solo da un asciugamano. La loro conversazione è ricca di intesa. Non è tutto, anche in un altro video i due sono abbracciati in costume, hanno contatto fisico durante tutta la serata. Entrati nella casetta delle fidanzate (ripresa dalle telecamera) si sono fatti la doccia insieme non ripresi dalle telecamere. Christian esprime tutta la sua delusione e senza portare molto avanti la discussione con lei, decide di lasciarla.