“Temptation Island”, cosa è successo nella seconda puntata. Il riassunto

Abbiamo visto la seconda puntata di Temptation Island su Canale 5, in onda il 3 di luglio. Ecco un riassunto della puntata condotta da Filippo Bisciglia e alcune specifiche legate alla cronaca degli avvenimenti divisi per coppia partecipante.

Puntata del 3 luglio, in sintesi

Isabella e Manu lasciano il programma ancora fidanzati dopo il falò anticipato

Alessia è sempre più vicina a Davide (il tentatore). Davide (il fidanzato) chiede un falò di confronto anticipato, che vedremo nella prossima puntata.

Daniele e la tentatrice Benedetta sono sempre più vicini. Lui ammette di non volere un figlio dalla sua attuale fidanzata Vittoria, tema importantissimo per lei.

Tutti i fatti della puntata

Isabella e Manu - Isabella ha chiesto il falò di confronto anticipato nella prima puntata e l'ha ottenuto. In alcuni video, sentiamo Isabella raccontare in modo esteso che non capisce più perché lui stia con lei e che la sua ricchezza (economica, che è un po' il motivo delle tensioni tra loro) non è di fatto un limite al loro rapporto, perché fa molti sacrifici per bilanciare il loro "gap" sociale. Ammette inoltre che se la situazione è quella descritta, non ha senso stare insieme. Dopo un chiarimento in cui lei ha ammesso di volersi sentire un po' più capita, si sono promessi un po' più di comprensione, perché non si riconosce nel ritratto che lui ha di lei. Lasciano Temptation Island ancora come coppia.

Gabriela e Giuseppe - Gabriela è davvero in crisi. In un video nel Pinnettu, Giuseppe ammette di sentirsi "tentato" dalla situazione che si sta creando con Roberta. Gabriela è molto preoccupata per il futuro, ma consigliata dalle ragazze, sceglie di rimanere per vedere fino a che punto si spinge il suo ragazzo. Durante il falò, si vede Giuseppe continuare a flirtare con Roberta, chiedendo addirittura a un altro compagno di avventura se ha visto segnali di interessamento da parte di lei. In una loro conversazione, Giuseppe dice a Roberta che in futuro si sentiranno al di fuori del programma. Gabriela decide di far vedere il resto del video alla sua amica Vittoria. Dopo il falò, si sfoga con il single Fouad. Giuseppe, nel falò, vede un video della sua Gabriela che è in ottimi rapporti con Fouad, il tentatore romano. Gabriela ammette: gli piace.

Perla e Mirko - Per la prima volta Perla vede un video di Mirko. Mirko la critica perché scarsamente autonoma, poco indipendente, molto aiutata dai genitori. Perla ci rimane malissimo ribattendo che in realtà lei ha fatto moltissimo per offrire comodità e benessere nell'appartamento e di non essere così "ferma". Lei sostiene che Mirko sia poco riconoscente. Mirko parla molto con la tentatrice Greta, le parole che usa per descrivere Perla sono sempre molto critiche. Lui parla alla tentatrice del rapporto complicato con la madre, dovuto (anche) al rapporto con la sua fidanzata e un vecchio errore commesso dalla madre di Mirko di cui Perla non vuole assolutamente parlato. Con Greta, Mirko si sente libero di confidarsi e di essere libero. Mirko vede Perla trovare une belle intesa con Igor, un tentatore al quale spalma la crema sulla schiena e con cui parla di tutto. Lui, è molto deluso.

Manuel e Francesca - Nel falò, Francesca vede Manuel in ottima intesa con una tentatrice, mentre racconta di non essere sicuro del loro rapporto. Francesca ci rimane malissimo e ammette di essere stanca dei suoi comportamenti, di essere continuamente lasciata. In un altro video, riflette sul concetto di tradimento, tra bisogno di avere un po' di leggerezza e l'aver capito di tenere a lei, dopo il tradimento. Ha detto "Anche se non me ne frega niente, lascio una porta aperta". Manuel vede invece un video di Francesca parlare in modo critico del suo ragazzo. In realtà Manuel è diventato un po' lo "zimbello" dei tentatori: tutti lo definiscono "il malefico" perché l'ha lasciata cinque volte.

Vittoria e Daniele - Vittoria vede il suo Daniele fare il bagno al mare con Benedetta, la tentatrice già vista nella scorsa puntata. I due, anche se non hanno temi di dialogo molto profondi, stanno molto insieme. In un altro video visto al falò, ammette che non le manca Vittoria. Lui ammette inoltre che in questo momento non ci sono i presupposti per avere un figlio insieme. Questo è un po' il fulcro dei loro problemi: Vittoria vuole diventare madre e questo è un tema molto importante. In un altro video ci sono Daniele e Benedetta sempre più vicini, scambiandosi parole di apprezzamento reciproco.

Ale e Federico - Federico vede la sua Ale sfogarsi e vivere serenamente il suo soggiorno nei villaggi, in particolare, continua la sua vicinanza con il single Lollo, con il quale dormono insieme in spiaggia e in giardino. Una sera, lei si sente in colpa per la vicinanza con lui e si sfoga con Vittoria. In un video visto da Ale, Federico si dice (ancora una volta) non innamorato di lei.

Alessia e Davide - Il fidanzato di Alessia ha stretto un rapporto molto forte con Davide (l'omonimo tentatore) con il quale c'è una bella intesa. Ballano insieme, lo paragona a Raoul Bova. Insomma, c'è una belle energia tra i due. In un video per Alessia, vede Davide insultarla, dandole della "stupida" e della "cretina". Al falò reagisce con forza, ma in realtà poi tornando al villaggio scoppia in un pianto. "Lui è capace di spegnermi" dice. Alessia e Davide (tentatore) fanno un'esterna: lei lo riempie di complimenti. Lui chiede il falò di confronto anticipato.