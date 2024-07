“Temptation Island”, cosa è successo nella sesta puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 il 25 luglio Redazione Sorrisi







La sesta e ultima puntata dell'25 luglio di "Temptation Island" è andata in onda su Canale 5 e i nodi sono ormai tutti al pettine. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli anche di questa serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso. L'appuntamento è a settembre, al ritorno di una nuova edizione, con nuove storie e nuove emozioni. Torneremo qui a raccontarvele.

Il riassunto della sesta e ultima puntata

Durante il falò di confronto tra Martina e Raul, Martina decide di chiudere la relazione con il suo fidanzato . I motivi sono molti e precedono il programma. Ci sono errori comportamentali di Martina non è più in grado di sostenere.

L'incontro finale tra Jenny e Tony ha avuto come esito il loro ritorno più uniti di prima . Jenny ha però messo delle condizioni molto chiare: vuole essere trattata come una donna adulta, con i suoi margini di indipendenza e autonomia.

Nell'emozionante falò di confronto finale tra Matteo e Siria, è tornato il sereno. Matteo ha promesso di dare più attenzioni alla sua amata. Questa esperienza l'ha cambiato così tanto da trasformarlo in una persona nuova, capace di amare Siria come merita. Le regala un corso di tanto da fare assieme e un viaggio per Amsterdam. Tornano insieme come fidanzati.

Tutti i fatti della puntata del 25 luglio

Ci siamo lasciati ieri così, con Alex che ha chiesto un incontro con Vittoria. Mentre lui aspetta, Vittoria saluta il single Simone confessando di sentire un fortissimo legame con lui e baciandosi poco dopo sulle labbra tra gli applausi di tutto il villaggio. All'inizio del loro incontro Alex spiega che è stravolto da tutto quello che è successo a Vittoria nel villaggio. La loro discussione è molto accesa: entrambi si accusano l'un l'altro di aver avuto dei comportamenti inappropriati con i rispettivi single. Si lasciano al falò e subito dopo ritrova il single Simone, l'uomo con cui continuare la frequentazione.

Passiamo a Raul e Martina. Nel pinnettu Raul vede Carlo ballare con Martina, parlare anche di cose molto serie, ammettendo di tenerci l'uno all'altra in modo forte. Per eludere i microfoni si scrivono dei messaggi con il dito sulle gambe. Non è tutto: durante un giro al mare Carlo e Martina fanno un bagno assieme a largo senza la possibilità di essere seguiti dai microfoni. Nonostante Martina abbia sempre dimostrato di avere un enorme autocontrollo, in queste ultime ore sembra cedere e volere di più da Carlo. Non si vedono comunque baci. Raul è arrabbiatissimo. Viene mostrato a Martina il video del pianto di Raul che riflette sul rapporto e sulla mancanza di rispetto che sente di aver ricevuto, dicendo di amarla e di non volere un'altra donna nella sua vita. In un ultimo pinnettu, Martina vede Raul piangere e questo porta il lei tantissime emozioni. Il falò di confronto tra i due comincia riportando al centro il tema della gelosia. Lei ammette di non aver sentito la sua mancanza durante la separazione. Il loro confronto fa emergere i problemi della coppia. Lui non si è sentito amato e lei non rispettata. Dai discorsi fatti, sembra che Raul sia un uomo enormemente possessivo, mentre lei sostiene di aver dato tutto al rapporto. Lui sostiene di amarla ancora ma di essere profondamente deluso da lei e dai suoi comportamenti. Raul era disposto a tornare a casa assieme a lei, ma lei decide di lasciarlo al falò.

Passiamo a Jenny e Tony. Il fidanzato decide di portare molte ragazze a fare un'esperienza particolare in piscina. Dopo la giornata di divertimento, ammette di non voler rinunciare alla sua vita "festaiola" ma anche di volere ancora accanto Jenny. In un pinnettu si vede Tony che dice di nuovo di aver manipolato Jenny, decidendo per lui per lei. Ora dice di voler tornare con lei e riaverla a tutti i costi. Jenny è avvelenatissima. Nel loro falò di confronto, Jenny sfoga tutta la sua rabbia: non vuole venir chiamata bambina e di volersi vestire come preferisce, perché si sente elegante in qualsiasi abito. È molto arrabbiata anche perché Tony l'ha fatta molto soffrire e non le ha permesso margini per una maggiore libertà. Jenny si è resa conto di essere cresciuta e di non volere un uomo che si comporta ancora così accanto. Jenny chiarisce però di volerlo comunque ancora nella sua vita, a patto che lui accetti la nuova donna che è adesso. Continuano così la loro relazione, ma con riserva: Jenny vuole capire se è cambiato veramente.

Passiamo all'ultima coppia, quella formata tra Siria e Matteo. In un pinnettu Matteo vede la sua fidanzata ballare per la prima volta un tango. È bravissima e Siria si emoziona: a tal punto da dire che è una delle emozioni più forti che ha provato nella vita. Siria nel pinnettu vede un video del suo Matteo: lui esprime le sue consapevolezze e il suo desiderio di voler ricominciare da zero il rapporto. Siria va in crisi perché vede il suo ragazzo tornare sulla sua stessa lunghezza d'onda. Nel loro falò di confronto Matteo si scusa per non aver mai mostrato i suoi sentimenti e di averli invece celati in nome di una maschera che ha messo addosso a causa del bullismo ricevuto. Lei vorrebbe sentirsi apprezzata e amata e piaciuta. Lui dice di aver ragionato su se stesso e di voler ripartire con nuovi presupposti il loro rapporto. Le regala un corso di tango e un viaggio a Amsterdam. Decidono di uscire dal programma insieme, più innamorati di prima.