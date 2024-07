“Temptation Island”, cosa è successo nella terza puntata del 2024. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi tutta la serata: ecco cosa è successo su Canale 5 l'11 luglio Redazione Sorrisi







La terza puntata dell'11 luglio è andata in onda su Canale 5 e le tensioni sono sempre più accese. Per chi se la fosse persa e per chi vuole rivivere i dettagli di ogni serata condotta da Filippo Bisciglia, ecco cos'è successo nel nostro consueto racconto in formato riassunto e esteso.

Il riassunto della seconda puntata

Il rapporto tra il single Carlo e la fidanzata Martina è sempre più forte, fatto non solo di attrazione reciproca ma addirittura di battibecchi accesi. Il fidanzato Raul è furioso.

Alessia vede il suo Lino vicinissimo a Maika ma durante la puntata la single e il fidanzato litigano pesantemente: lui è già molto geloso di lei e lei si fa rispettare, rispondendo per le rime.

ma durante la puntata la single e il fidanzato litigano pesantemente: lui è già molto geloso di lei e lei si fa rispettare, rispondendo per le rime. Vittoria chiede un falò di confronto anticipato, ma dice poi di volerci riflettere.

Tutti i fatti della puntata dell'11 luglio

La puntata è iniziata con una sorpresa, una lezione di fitness musicale con protagonisti Tony e Lino. Da qui si parte per continuare il racconto dell'avventura di Jenny e Tony. In un pinnettu, la ragazza si racconta ammettendo di aver vissuto finora con poca spensieratezza il rapporto e la sua vita, anche nelle cose semplici: si ritrova a auto censurare il suo vestiario che si limita nel vedere altre persone. La gelosia di Tony sembra essere soffocante, molto limitante. Gli altri fidanzati dissentono dal suo modo di vedere le cose, dicendogli che Jenny deve sentirsi libera di essere sé stessa. In un pinnettu rivolto a Jenny, Tony porta Karina, Lino, Teresa, Sofia e Maika in barca.

Poi si passa alla storia tra Martina e Raul. In un pinnettu Raul vede Carlo e Martina assieme a prendere il sole. Il flirt tra loro è abbastanza evidente. In piscina lui le tocca i capelli e Raul, come al solito, va su tutte le furie. Martina rivela sempre nel video che il suo sentimento per Raul è scemato. La conversazione con Carlo diventa molto provocatoria: lei dice che con lui non nascerebbe niente, sembra un gioco delle provocazioni finalizzato a una forma di corteggiamento. Raul è ovviamente arrabbiatissimo.

Si passa al racconto di Siria e Matteo: lui è molto amareggiato perché c'è un vortice in lui di cambiamento. Gli manca Siria e sta capendo alcuni errori suoi nel rapporto. Continua poi il racconto di Gaia e Luca, la coppia dove lui è per l'amore libero (cerca la coppia aperta), ma in tutta probabilità a senso unico. Gaia fa la conoscenza con il tentatore Jakub, con mamma polacca e papà marocchino. Luca così viene chiamato per la prima volta nel pinnettu, scoprendo l'inizio del legame tra lei e il tentatore. in un nuovo pinnettu, vede che il loro legame è sempre più forte, fatto di abbracci e tenerezze.

Ora parliamo di Alessia e Lino. In un pinnettu, Maika e Lino si divertono in barca, imbastendo delle conversazioni piuttosto intime e private, anche con tantissimo contatto fisico. In un nuovo pinnettu, Lino e Maika parlano come se stessero programmando una vita fuori. In un altro video, Lino litiga con Maika. Lino la accusa di avere attenzioni anche per altri ragazzi, facendo il geloso. Maika risponde per le rime.

Si chiude la puntata con l'avventura di Vittoria e Alex. In un pinnettu si vede Alex che è molto vicina alla single Nicole.

Secondo falò delle fidanzate

Ci sono due video per Jenny - Nel primo video Tony racconta con pentimento di essersi allontanato dalla sua passione per le barche e le sue feste. Dalle sue parole traspare la volontà di avere una relazione libera a livello fisico. In un secondo video Tony ammette che Jenny non viene semplicemente limitata nelle sue scelta, ma viene "manipolata", chiedendole di non indossare abiti inadatti a certi contesti e di sacrificare alcuni dei suoi piaceri per il bene della coppia. In un nuovo video si vede Tony molto vicino a due single, ballando con loro abbracciato a una festa.

Non ci sono video per Martina

C'è un video per Gaia - in una conversazione con la single Mara, Luca parla del fatto che gli arabi hanno 10 mogli e che vorrebbe una relazione aperta. Durante le feste Luca sembra divertirsi molto e non perde occasione per raccontare di voler assecondare i suoi istinti per così dire, primordiali. Lei è molto delusa e si rifugia tra le braccia di Jakub.

C'è un video per Vittoria - Alex e Nicole sono sulla spiaggia e si parlano di sera. Sembra ci sia una forte attrazione tra i due, che lui non nasconde. Alex e Nicole hanno anche un contatto fisico.

Secondo falò per i fidanzati

Non c'è nessun video per Tony

Ci sono due video per Raul - Nel primo video, Carlo e Martina discutono rispetto al confronto acceso avuto prima, fatto di provocazioni. Durante la sfilata, lei vota 10 la sfilata di Carlo e lancia a Martina la camicia che indossa. Quando Martina fa la sfilata, continuano le "provocazioni" tra i due. Stimolato dal single Fabio, lui ammette di provare una certa intesa con lei e che fuori dal programma la frequenterebbe. Lei di contro dice di lui si fiderebbe, ma solo fuori dal programma. Durante una serata si mette a piangere perché sente di non avere le idee chiare sul presente. In ogni loro chiacchierata, il loro rapporto (quello con Carlo) è sempre più teso.

C'è un video per Matteo - Siria in questa puntata approfondisce la conoscenza con il single Simone. Vedendolo alla sfilata, lei sembra incantata da lui (e la cosa a quanto pare è reciproca). Simone le dice che lei non si lascia andare in questa esperienza e nei giorni successivi la fidanzata prova a divertirsi di più. Alla fine del video, ammette di non sapere più se lo ama o no. Il problema principale è che Siria l'ha portato nel programma senza dirle prima il motivo, ovvero che non prova più gli stessi sentimenti.

Non ci sono video per Luca.

Non ci sono video per Alex.