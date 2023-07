“Temptation Island”, cosa è successo nella terza puntata. Il riassunto

Abbiamo visto con voi e per voi cosa è successo su Canale 5 il 10 luglio Alessandro Alicandri







Abbiamo visto la terza puntata di Temptation Island su Canale 5, in onda il 10 luglio. Ecco un riassunto della puntata condotta da Filippo Bisciglia e alcune specifiche legate alla cronaca degli avvenimenti divisi per coppia partecipante.

Puntata del 10 luglio, in sintesi

Gabriela si apparta con Fuad e poi ammette di averlo baciato. Giuseppe chiede un falò di confronto anticipato e dopo un durissimo scontro, decidono di lasciare il programma separati. Sul loro futuro però, Filippo anticipa nuove sorprese.

Ale bacia il tentatore Lollo la sera dopo una lunga esterna. Quando però Ale vede il suo Federico (lui ammette di non amare la sua fidanzata candidamente) chiede un falò di confronto anticipato. Lui lo rifiuta perché vuole vivere la sua attrazione per la tentatrice Carmen. Lei, di contro, sceglie comunque di rimanere per vivere la sua storia con Lollo.

Tutti i fatti della puntata

Davide e Alessia - Si incontrano al falò di confronto e superato un duro confronto in cui è emersa da parte di Alessia la necessità di vivere una vita più tranquilla con lui (in casa, in particolare) decidono di tornare a casa assieme.

Gabriela e Giuseppe - Continuano i tormenti della coppia campana. Giuseppe è ancora parecchio perplesso su come continuare la relazione, ammettendo che con le telecamere probabilmente si sarebbe lasciando andare di più con la tentatrice Roberta. Giuseppe, nell'odierno falò, vede Gabriela ancora molto vicina a Fuad: lei si siete sulle gambe di lui, stanno sulla spiaggia a guardare le stelle. Insomma, c'è grande intesa. Dopo averla vista entrare nella casa dei ragazzi (senza telecamere) dove si è appartata con Fuad, Giuseppe ha chiesto il falò di confronto anticipato. Lei accetta e guardano i video di entrambi. Gabriela ha la possibilità di vedere nuovi video che coinvolgono la tentatrice Roberta: Giuseppe sembra corteggiarla, innamorato di lei. I due continuano a litigare. Gabriela ammette di aver baciato Fuad. Insomma: dopo una lunga lite in cui ammettono di amarsi ancora, i due lasciano il programma separati.

Perla e Mirko - Mirko è sempre più convinto della sua distanza emotiva da Perla, approfondendo la conoscenza con Greta. Nel falò odierno, in un nuovo video, Mirko ammette di aver puntato Greta ancora una volta, la cosa viene confermata anche dalla ragazza. Nel falò, tutte le notizie di legame tra le due persone vengono confermate. Mirko ha comunque deciso di non lasciarsi andare con lei, anche se consapevole che l'attrazione trai due è reciproca. Perla ha così deciso di non trattenersi più, anche perché Mirko ammette in privato ai compagni di tenerci a lei. Perla ammette di sentirsi solo uno strumento nelle mani di Mirko e che la loro vita è noiosa. In un altro video, si vede Perla che riceve dei massaggi da Igor. Non è tutto: tra loro ci sono abbraccia e una forma di affettività.

Francesca e Manuel - In questa puntata si scopre che addirittura le tentatrici rilevano che Manuel non si sbilancia troppo con le tentatrici perché vuole mantenere questa situazione di fidanzamento "provvisorio" con il quale può anche divertirsi quando preferisce con altre ragazze (ovvero quando puntualmente, si lasciano). Non ci sono ancora video di Francesca per Manuel.

Vittoria e Daniele - Vittoria è in crisi: in questa esperienza ha capito che Daniele non ha proprio le caratteristiche dell'uomo con cui costruire un futuro (e avere un figlio, che vorrebbe ora). Daniele ha deciso di organizzare un sushi con la tentatrice Benedetta. La cena prosegue serenamente (anche se lui critica molto vittoria), ma è dopo la sfilata che lei ammette di volerlo baciare.

Ale e Federico - Ale fa un'esterna con Lollo, con passeggiata a cavallo e drink sulla spiaggia. Al ritorno la sera, i due si baciano. Nel frattempo anche Federico si è molto legato alla tentatrice Carmen e in alcuni video ci sono degli abbracci inequivocabili. Ale, scossa, chiede un falò di confronto anticipato. Lui non accetta il falò di confronto.