“Temptation Island”: le coppie, i single, i falò e le puntate

04 Settembre 2020 | 16:57 di Solange Savagnone

Eccole, sono loro le sei coppie protagoniste della nuova edizione di “Temptation Island” il reality show in cui si mettono in gioco i sentimenti, condotto da Alessia Marcuzzi e in partenza il 9 settembre in prima serata su Canale 5. Le coppie sono state svelate un po’ alla volta e l’attesa di conoscerle era davvero tanta, anche se non sono famose come l’edizione vip di un anno fa, condotta sempre da Alessia: «Sono tornata al mio primo amore, con i reality fatti di persone comuni, come quando conducevo il “Grande Fratello”. Con Maria De Filippi ne abbiamo parlato a lungo, all’inizio pensavamo di fare un misto di coppie famose e non. Poi però siamo state d’accordo sul fatto che le persone si identificano di più in chi somiglia ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro. Ed è la forza di questo programma, il motivo per cui piace a tutti, grandi e giovanissimi» ha spiegato la conduttrice.

Vediamo allora quali sono le sei coppie che si metteranno alla prova vivendo per 21 giorni in due aree separate e abitate da single del sesso opposto, nel villaggio sardo di Is Morus Relais.



Le 6 coppie

Carlotta e Nello

Sono fidanzati da 6 anni. È stata lei a scrivere per partecipare al programma, perché: «Siamo arrivati a un punto delle storia che o ci sposiamo o ci lasciamo». Lui non vuole saperne di mettere l’anello al dito e se deve scegliere, preferisce convivere.



Nadia e Antonio

Stanno insieme da un anno e nove mesi. Lui ha 10 anni più di lei, dice di amarla ma ha chiesto di partecipare «per capire se è la ragazza giusta per me e se possiamo costruire un futuro assieme. Io ho la testa sulle spalle, lei invece è una ragazzina viziata che sta tutto il giorno sul divano con il telefonino a non fare niente». Nadia ribatte: «Lui crede di avere trovato la ragazza che lava e cucina, ma si sbaglia. Io non sono così».



Anna e Gennaro

Sono fidanzati da sei anni ed è stata lei a scrivere per partecipare al programma: «Dopo vari tira e molla è arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione. Pensano tutti che io sia la cattiva e lui il ragazzo perfetto, ma in realtà Gennaro ha dei lati del carattere che per me sono diventati intollerabili». Gennaro però le ha chiesto la mano e lei ha detto di no. Adesso vuole capire se Anna lo ama davvero.



Speranza e Alberto

Stanno insieme da ben 16 anni, ma lui non riesce a immaginare un futuro accanto a lei e vuole capire se è la donna giusta. Lei all’inizio non voleva partecipare, perché ha paura di perderlo («Di lui non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie»), ma poi si è convinta a mettersi in gioco.



Serena e Davide

Sono fidanzati da 2 anni e otto mesi. Partecipano al programma su richiesta di lei perché Davide, a suo dire, è davvero troppo geloso e sta mettendo in serio pericolo il loro rapporto. Lui ha spiegato di essere geloso per le modalità con cui è nata la loro relazione. Erano infatti entrambi impegnati con amici in comune, tanto che uscivano spesso in quattro: «Lei però ci ha messo molto più tempo di me a lasciarsi alle spalle il passato e questo mi ha segnato» ha detto Davide.



Sofia e Amedeo

Stanno insieme da 11 anni e non hanno mai convissuto. Lei ha scritto alla redazione del programma dicendo: «Questa situazione non mi fa dormire la notte e penso sia un mio diritto avere una famiglia e una convivenza». Lui però non è pronto: «Voglio capire se sono davvero innamorato di lei».