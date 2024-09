“Temptation Island”, le coppie, i tentatori e il riassunto delle puntate dell’autunno 2024

Federica ha 20 anni ed è un'estetista. È fidanzata con Alfonso, 25 anni, direttore di un locale che

organizza eventi. Stanno insieme da 8 anni e convivono da quasi un anno in provincia di Napoli. Scrive Federica a Temptation Island: per Alfonso lei ha rinunciato a tutto perché lui non vuole che vada a ballare, non accetta una pizza con le amiche, mai una vacanza, mai niente senza di lui. L’unica volta in cui si è allontanata da lui per fare un corso a Roma, Alfonso si è presentato in albergo in piena notte perché non si fidava di lei. Per questo Federica è stanca di non vivere la sua età. Alfonso è certo di avere ragione e dopo l’episodio di Roma è rimasto molto deluso da Federica, perché lei non lo rassicura quanto lui vorrebbe. Alfonso vuole capire se può fidarsi di lei.