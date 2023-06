“Temptation Island”, le coppie protagoniste: si torna a parlare d’amore davanti a un falò

Dopo un anno di pausa, riparte il docureality in cui fidanzati e fidanzate mettono alla prova i loro sentimenti Filippo Bisciglia Solange Savagnone







Da un’isola all’altra. Finita “L’isola dei famosi”, il 26 giugno comincia “Temptation Island”, il docureality in cui sette coppie (una in più rispetto alle scorse edizioni) mettono alla prova i loro sentimenti.

Anche questa volta soggiorneranno all’Is Morus Relais, il resort sardo situato a Santa Margherita di Pula (Cagliari) dove si trovano i due villaggi in cui fidanzati e fidanzate vivranno separati per 21 giorni, circondati da single.

A fare gli onori di casa sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, che si è detto felicissimo di questo ritorno, anche perché l’anno scorso “Temptation” non è andato in onda: «Aspettavo con ansia questo momento, ma non solo io. Anche tutte le persone che lo scorso anno incontravo per strada, al supermercato, dal dottore e che mi chiedevano quando sarebbe tornato, dimostrandomi un affetto meraviglioso. Le coppie non le ho ancora incontrate. Accadrà quando sbarcheranno dal caicco. Loro non lo sanno, ma anch’io sono super emozionato in quel momento». Qui sotto vi presentiamo le sette coppie, tutte “non vip”.